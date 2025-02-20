Применение ККТ в 2025 году: какие требования должен выполнять бизнес, изменения

Бизнес обязан выдавать чеки покупателям и отчитываться о совершенных операциях в ФНС. Для этого и необходима контрольно-кассовая техника (ККТ). Термин закреплен в ст. 1.1 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, хотя на практике такую технику называют просто «касса».

Закон 54-ФЗ определяет не только категории бизнеса и организаций, которые обязаны использовать кассы, но и вводит освобождение от этой обязанности. Так, в ст. 2 закона № 54-ФЗ приведен список сфер, где не нужно использовать ККТ. Например, организация питания в вузах и школах, торговля с рук, услуги носильщиков в аэропортах и т.д. (ст. 2. закона № 54-ФЗ).

Последние изменения в том числе определяют круг лиц, торгующих на рынках и ярмарках, которые освобождаются от применения касс. Но не все, а предприниматели с определенным видом деятельности и системой налогообложения.

У кого освобождение от применения ККТ на рынках и ярмарках:

Кассу не применяют ИП на патенте , если их деятельность относится к следующим видам — подп. 5, 20, 22, 25, 37, 46⁠–⁠48, 50⁠–⁠56, 64, 66 п. 2 ст. 346.43 НК. Например, деятельность пекарен, услуги по изготовлению и ремонту ключей. При этом количество торговых ярмарочных мест не должно превышать 50.

Освобождены от применения касс ИП и организации — плательщики единого сельхозналога (ЕСХН). Освобождение от применения ККТ действует, если количество торговых мест — не более трех, а общая торговая площадь — не более 15 кв. метров.

Исключение действует и для сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Они не используют кассы до 1 сентября 2025 года. После этой даты освобождение для них больше не действует. С начала осени они обязаны применять кассы, если продают в розницу и передают товар на месте торговли.

Все остальные продавцы на рынках и ярмарках обязаны использовать кассы.