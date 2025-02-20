Применение ККТ в 2025 году: какие требования должен выполнять бизнес, изменения

Кассы в работе ИП и компаний — кто должен использовать
Бизнес обязан выдавать чеки покупателям и отчитываться о совершенных операциях в ФНС. Для этого и необходима контрольно-кассовая техника (ККТ). Термин закреплен в ст. 1.1 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, хотя на практике такую технику называют просто «касса».
Закон 54-ФЗ определяет не только категории бизнеса и организаций, которые обязаны использовать кассы, но и вводит освобождение от этой обязанности. Так, в ст. 2 закона № 54-ФЗ приведен список сфер, где не нужно использовать ККТ. Например, организация питания в вузах и школах, торговля с рук, услуги носильщиков в аэропортах и т.д. (ст. 2. закона № 54-ФЗ).
Последние изменения в том числе определяют круг лиц, торгующих на рынках и ярмарках, которые освобождаются от применения касс. Но не все, а предприниматели с определенным видом деятельности и системой налогообложения.
У кого освобождение от применения ККТ на рынках и ярмарках:
Кассу не применяют ИП на патенте, если их деятельность относится к следующим видам — подп. 5, 20, 22, 25, 37, 46–48, 50–56, 64, 66 п. 2 ст. 346.43 НК. Например, деятельность пекарен, услуги по изготовлению и ремонту ключей. При этом количество торговых ярмарочных мест не должно превышать 50.
Освобождены от применения касс ИП и организации — плательщики единого сельхозналога (ЕСХН). Освобождение от применения ККТ действует, если количество торговых мест — не более трех, а общая торговая площадь — не более 15 кв. метров.
Исключение действует и для сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Они не используют кассы до 1 сентября 2025 года. После этой даты освобождение для них больше не действует. С начала осени они обязаны применять кассы, если продают в розницу и передают товар на месте торговли.
Все остальные продавцы на рынках и ярмарках обязаны использовать кассы.
Управляющие рынками компании будут проверять арендаторов на предмет использования ККТ — это их новая обязанность с 1 марта 2025 года. При составлении договора аренды продавец должен предоставить карточку регистрации ККТ. То есть управляющие компании будут проверять торговцев рынков и ярмарок до начала сотрудничества и в процессе работы, а в случае нарушений — выносить предписания.
Регистрационные действия с кассами — способы и сроки
Сокращение сроков. Регистрационные действия с ККТ — это регистрация, перерегистрация или снятие кассы с учета. Раньше на эти процедуры уходило до 10 рабочих дней. С 1 марта 2025 года сроки сокращаются в два раза — до 5 рабочих дней. Теперь при покупке новой кассы начать использовать ее можно будет быстрее.
Роль ОФД. Возрастает роль операторов фискальных данных. Во-первых, все владельцы ККТ должны заключить договор с ОФД. Во-вторых, с 1 марта 2025 года через оператора можно будет передавать в ФНС информацию о номере кассы или изменении параметров регистрации. В личном кабинете пользователя ОФД формируется соответствующий отчет, а оператор передает сведения в налоговую, выполняя таким образом функции посредника.
Дополнительные способы регистрации. Подать заявление в ФНС о регистрации ККТ можно будет новыми способами — через изготовителя кассовой техники или на «Госуслугах». До 1 марта 2025 года подать заявление в налоговую можно через ОФД, на сайте ФНС или лично принести в отделение налоговой.
Ак Барс Банк предлагает бизнесу комплексное решение: «Ак Барс Решение 3 в 1» для расчетов с покупателями — онлайн-касса с эквайрингом и расчетный счет. При заказе онлайн-кассы под ключ вы получите технику с регистрацией в ФНС, фискальный накопитель и подключение к ОФД. Идеальное решение для магазинов, кафе и ресторанов, а также бизнеса с курьерской доставкой. Подключим, настроим и доставим кассу — вам останется только выбить первый чек покупателю. Если возникнет проблема, то вы не останетесь с ней один на один — служба поддержки работает 24/7. Проконсультируем по покупке онлайн-кассы, открытию счета и подключению эквайринга.
Передача чека покупателю в электронной форме
При осуществлении расчетов владельцы касс должны выдать покупателю чек — обязанность закреплена в п. 2 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ. Продавец может предоставить бумажный чек или направить электронную версию чека на email или по СМС покупателю.
С 1 марта 2025 года к традиционным способам добавится еще один вариант передачи электронного чека — через сервис «Мои чеки онлайн». Сервис не новый, но опцию передачи чеков в нем ФНС запускает впервые.
Покупатель должен дать согласие на получение чека этим способом. Некоторые продавцы до сих пор не понимают как получить такое согласие. Например, магазин может попросить покупателя заполнить анкету и включить в нее пункт с согласием на передачу чека. Покупатель указывает свой номер телефона или адрес электронной почты, а в дальнейшем по своим контактам сможет просматривать чеки и отслеживать историю покупок в сервисе «Мои чеки онлайн».
Последовательность расчетов в общепите
Расчеты в ресторанах и кафе станут более прозрачными. С 1 марта 2025 года меняется последовательность оплаты и выдачи чека. Раньше официанты выпускали пречек и приносили его покупателю. После расчетов заведение могло «забыть» выдать покупателю официальный чек. Соответственно, информация об операции не поступала в ФНС, а это грубое нарушение.
Теперь заведение общепита должно выдать гостю чек до момента расчетов. В этом есть и плюс для бизнеса: например, сокращаются издержки на покупку чековой ленты. Вместо двух документов (пречек + чек) нужно будет выпустить только один официальный чек.
С 1 марта 2025 года в законе № 54-ФЗ четко пропишут, где должна располагаться касса в заведениях общепита. Ее можно поставить в месте хранения денежного ящика и не выносить каждому гостю.
Требования к ККТ и чекам
Последние изменения касаются не только владельцев касс, но и изготовителей ККТ. С 1 марта 2025 года в законе № 54-ФЗ появится новое требование — нахождение кассы в индивидуальном корпусе с одним фискальным накопителем (ФН). Бизнесу следует учесть этот момент при покупке касс.
Кроме этого, меняются требования к чекам — они должны быть читаемыми, то есть иметь оптимальный размер шрифта и яркость печати. При использовании автоматических устройств появится требование к скорости отображения на дисплее QR-кода. Требования закрепляются в новой редакции закона (п. 5 ст. 4.1 закона № 54-ФЗ).
Предоставление ККТ для проверки
При проверке бизнеса ФНС может запросить доступ к ККТ. Обязанность владельцев касс — предоставить кассовую технику инспектору. Невыполнение этого требования грозит снятием кассы с учета. ФНС вправе аннулировать регистрацию кассы без уведомления владельца, если тот будет препятствовать проверке.
Снятие кассы с учета в одностороннем порядке — это новое полномочие налогового органа с 1 марта 2025 года. До этого ФНС была вправе снять кассу с учета без уведомления владельца в трех случаях — касса противоречит нормам закона № 54-ФЗ, владелец ККТ снят с учета в ФНС, истекло время службы фискального накопителя.
Основные изменения в работе с ККТ и чеками: памятка для бизнеса
Для удобства собрали в таблице основные изменения, которые стартуют уже совсем скоро. Вы еще успеваете к ним адаптироваться и подготовить бизнес к работе в новых условиях:
Скачать бесплатно памятку для бизнеса.
Требование
Описание
Примечание
Ссылка на закон
Применение ККТ компаниями и ИП (с 1 марта 2025)
При осуществлении расчетов с покупателем
Отдельные категории бизнеса освобождены от применения ККТ
Применение ККТ сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (со 2 сентября 2025)
При розничной торговле и передаче товара на месте торговли
До 2 сентября 2025 года освобождены от применения касс
п.2.3 ст. 2 закона № 54-ФЗ;
ч. 3 ст. 3 закона от 08.08.2024 № 273-ФЗ
Взаимодействие с управляющими рынками компаниями (с 1 марта 2025)
УК должны проверять арендаторов на предмет использования касс — на этапе заключения договора и в процессе торговли
Игнорирование требования грозит арендатору торговой точки предписанием
п. 11 ч. 1 ст. 14 закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ;
Передача сведений в ФНС через ОФД (с 1 марта 2025)
Через оператора ФД можно передать сведения в ФНС о (пере)регистрации кассы
Сокращается время на регистрационные действия — до 5 рабочих дней вместо 10
п. 3.1, 4.1, 7 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ
Предоставление доступа к ККТ во время налоговой проверки (с 1 марта 2025)
Владелец ККТ обязан предоставить технику для проверки инспектору
За несоблюдение требования ФНС вправе в одностороннем порядке снять кассу с учета
п. 19 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ
Передача чека одним из способов (с 1 марта 2025)
При осуществлении расчетов владельцы ККТ обязаны предоставить чек покупателю бумажным или электронным способом
Появится дополнительный способ передачи чека в сервисе от ФНС «Мои чеки онлайн»
Выдача чека до оплаты в общепите (с 1 марта 2025)
Чек выдается посетителю до того как он рассчитается
Снижается вероятность незаконного занижения налоговой базы предпринимателями
п. 5.11 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ
Требование к чекам и OR-кодам (с 1 марта 2025)
Уточнение в законе касается размера символов и качества печати чеков
При использовании автоматических устройств устанавливается требование к скорости отображения QR-кода
Применять кассы при осуществлении расчетов с покупателями должны практически все собственники бизнеса, как этого требует закон № 54-ФЗ. На сайте Ак Барс Банка вы можете заказать все необходимое для приема платежей в одном решении: мобильная касса, эквайринг с расчетным счетом и приемом платежей по QR-коду СБП. Доставим ККТ и подключим систему товароучета с аналитикой. По всем вопросам работает круглосуточная служба поддержки.
Читайте также:
Кому нужна онлайн-касса сегодня и кто будет применять ее в 2025 году. Как выбрать ККТ.
Как бизнесу принимать платежи от физических лиц: способы, как организовать эквайринг.
Как не нарушить 115-ФЗ и не попасть под блокировку
Обезопасьте компанию от проверок и блокировок
Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета:
Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: 2W5zFHLi68Y
Начать дискуссию