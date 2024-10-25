Кому нужна онлайн-касса сегодня и кто будет применять ее в 2025 году. Как выбрать ККТ

Онлайн-касса или ККТ (контрольно-кассовая техника) представляет собой специальное устройство, которое предназначено для передачи данных о продажах в налоговую службу через интернет.

До 2017 года бизнес применял кассы старого образца только при наличной оплате, а затем началась кассовая реформа и переход на новые модели. В течение нескольких лет список направлений бизнеса, обязанных применять ККТ пополнялся, бизнесу предоставлялись отсрочки.

Новые модели обязательно должны записывать все операции по кассе на фискальный накопитель (ФН) и передавать посреднику — оператору фискальных данных (ОФД). ОФД в свою очередь хранит всю информацию и передает ее в налоговую.

Закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ регулирует применение онлайн-касс. Согласно статье 1.2 закона № 54-ФЗ, ККТ обязаны применять компании и ИП, принимающие деньги:

в наличной и безналичной форме от физлиц без статуса ИП;

наличными или картой от предпринимателей и компаний до 100 тысяч рублей в рамках одного договора (более 100 тысяч рублей нужно принимать только переводом на счет).