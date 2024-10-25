Кому нужна онлайн-касса сегодня и кто будет применять ее в 2025 году. Как выбрать ККТ

Кто должен применять ККТ в 2024 году
Онлайн-касса или ККТ (контрольно-кассовая техника) представляет собой специальное устройство, которое предназначено для передачи данных о продажах в налоговую службу через интернет.
До 2017 года бизнес применял кассы старого образца только при наличной оплате, а затем началась кассовая реформа и переход на новые модели. В течение нескольких лет список направлений бизнеса, обязанных применять ККТ пополнялся, бизнесу предоставлялись отсрочки.
Новые модели обязательно должны записывать все операции по кассе на фискальный накопитель (ФН) и передавать посреднику — оператору фискальных данных (ОФД). ОФД в свою очередь хранит всю информацию и передает ее в налоговую.
Закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ регулирует применение онлайн-касс. Согласно статье 1.2 закона № 54-ФЗ, ККТ обязаны применять компании и ИП, принимающие деньги:
в наличной и безналичной форме от физлиц без статуса ИП;
наличными или картой от предпринимателей и компаний до 100 тысяч рублей в рамках одного договора (более 100 тысяч рублей нужно принимать только переводом на счет).
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Что меняется с 2025 года
Большинство компаний и предпринимателей должны использовать онлайн-кассу. Но есть и исключения — они перечислены в ст. 2 закона 54-ФЗ. Например, кассу не применяют ИП на патентной системе налогообложения с определенными видами деятельности из п. 2 ст. 346.43 НК. Также ККТ не используют те, кто работает в труднодоступных местностях и те, кто занимается определенными видами деятельности — например, продает продукцию на выставках, ярмарках и рынках.
В 2025 году вступят в силу новые правила применения касс (закон от 08.08.2024 № 273-ФЗ) — останется еще меньше категорий бизнеса, которые могут работать без них.
Продавцы, которые реализуют товары на розничных рынках, должны начать применять ККТ с 1 марта 2025 года.
Не использовать ККТ смогут только такие категории бизнеса:
Юрлица и ИП на ЕСХН, если у них на рынке не больше трех торговых точек и мест для хранения общей площадью до 15 кв. м. Обязательное условие — товар передают покупателю сразу же, без отсрочек.
Некредитные потребительские сельхозкооперативы, которые продают товары на рынках, ярмарках, выставках по договорам розничной купли-продажи. Обязательное условие — товар передают в момент оформления договора. Отсрочка по неприменению кассы у них есть до 1 сентября 2025 года — с этой даты ККТ при расчетах придется использовать.
ИП на патенте, которые продают товары на регулярных ярмарках выходного дня, если общее число торговых мест предпринимателя — не больше 50. Полный список видов деятельности таких ИП на патенте устанавливают пункты 5, 20, 22, 25, 37, 46–48, 50–56, 64, 66 п. 2 ст. 346.43 НК.
Штрафы за нарушение закона об онлайн-кассах
За нарушения закона о применении ККТ налоговая назначает штрафы, размер которых зависит от вида нарушения и формы бизнеса (ООО или ИП).
Например, за неприменение ККТ продавцом, для которого она обязательна, а также за невыдачу документа об оплате вместо чека продавцом, освобожденным от применения ККТ, штраф составляет:
для ИП — от 25% до 50% суммы расчета, но не менее 10 000 рублей;
для малого предприятия — от 37,5% до 50% суммы расчета, но не менее 15 000 рублей;
для среднего и крупного предприятия — от 75 до 100% расчета, но не менее 30 000 рублей.
Если продавец применил ККТ, но не выдал покупателю чек, ему грозят такие санкции:
ИП — предупреждение или штраф 2 000 рублей,
малому предприятию — предупреждение или штраф 5 000 рублей,
среднему и крупному предприятию — предупреждение или штраф 10 000 рублей.
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Как выбрать онлайн-кассу
При выборе онлайн-кассы учитывайте особенности вашего бизнеса, чтобы не переплатить за ненужные функции и в то же время не упустить необходимые.
Вот несколько основных моментов, которые помогут вам принять правильное решение.
Автономность
Для розничного продуктового магазина и курьерской службы кассы будут отличаться. Например, в первом случае работа без доступа к интернету не столь важна — обычно в магазине ККТ всегда подключена к сети. А вот курьеру, который выдает чеки клиентам на месте, важно, чтобы касса могла долгое время работать автономно и заряжаться от портативного аккумулятора.
Пропускная способность
Оцените, с какой скоростью касса может печатать чеки. Если у вас небольшой киоск, аптека или салон красоты, мощная касса не понадобится. Но для магазина с постоянным потоком покупателей лучше выбрать аппарат, который может печатать чеки со скоростью 250–300 мм/с и автоматически отрезать их.
Способ подключения к интернету
Касса может подключаться к сети разными способами: через Ethernet-кабель, Wi-Fi, модем или сим-карту. В стационарной торговой точке можно использовать кабельные и Wi-Fi соединения. Но при плохом Wi-Fi или для мобильной торговли лучше выбрать кассу с беспроводным каналом мобильной связи (например, 4G).
Для работы такой ККТ нужно приобрести SIM-карту и установить в соответствующий слот в корпусе. Некоторые операторы мобильной связи сотрудничают с производителями ККТ и предлагают выгодные тарифы на интернет.
База товаров
Убедитесь, что касса может загрузить необходимое количество товарных позиций. Для малых предприятий с ограниченной номенклатурой вполне подойдет устройство с небольшой памятью. Если же у вас супермаркет, нужно, чтобы касса могла загружать товары из 1С или Excel и хранить большое количество данных.
Программное обеспечение
Обратите внимание на совместимость кассового ПО с остальным оборудованием, если оно есть: эквайринговыми терминалами, весами и сканерами штрих-кодов.
Что понадобится приобрести к онлайн-кассе
Кроме самого кассового аппарата, вам потребуются:
Фискальный накопитель на 15 или 36 месяцев. Это устройство, которое хранит информацию о расчетах, проведенных через онлайн-кассу.
2D-сканер. Двумерный сканер необходим, чтобы считывать коды на маркированных товарах и алкоголе. Также 2D-сканер можно использовать для сканирования штрихкодов на остальной продукции — но в этом случае подойдет и простой считыватель без функции 2D.
Договор с оператором фискальных данных. ОФД — это посредник, который передает чеки и другие данные в налоговую службу, а при работе с маркированной продукцией — еще и в систему «Честный ЗНАК».
Еще вам, возможно, потребуется принтер этикеток, дисплей покупателя, терминал для оплаты картой. Иногда покупка кассы в комплекте с дополнительным оборудованием может быть более выгодной, чем приобретение каждой позиции по отдельности.
Также стоит заранее подумать об обслуживании кассы: будете ли вы нанимать в штат специалиста по ремонту и настройке ККТ или заключите соглашение с поставщиком на техническую поддержку.
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