Топ-10 частых вопросов про эквайринг: памятка для бизнеса

И торговый эквайринг, и интернет-эквайринг предназначены для приема безналичной оплаты. Но между ними есть ключевое отличие — торговый эквайринг используется в физических торговых точках, а интернет-эквайринг — при совершении покупок онлайн.

В первом случае платеж проводится непосредственно в магазине или офисе компании через терминал, а клиенту для оплаты нужна банковская карта или смартфон. Интернет-эквайринг обеспечивает проведение платежа онлайн — через сайт или мобильное приложение. Покупатель вводит данные своей банковской карты в специальную форму, после чего происходит удаленная обработка платежа.

На этом различия не заканчиваются. Для приема платежей при подключении торгового эквайринга потребуется специальное оборудование — терминал, считывающий информацию с карточки покупатели и передающий ее банку. А при использовании интернет-эквайринга в приобретении оборудования нет необходимости: для приема платежей применяются программные решения.

Торговым эквайрингом покупатель может воспользоваться только в физической точке — магазине, ресторане, салоне красоты и т.д. Интернет-эквайринг позволяет принимать платежи в круглосуточном режиме и вне зависимости от местонахождения покупателя: он подходит для онлайн-магазинов, сервисов бронирования, доставки еды и других видов онлайн-бизнеса.