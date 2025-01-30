Топ-10 частых вопросов про эквайринг: памятка для бизнеса

1. Чем интернет-эквайринг отличается от торгового?
И торговый эквайринг, и интернет-эквайринг предназначены для приема безналичной оплаты. Но между ними есть ключевое отличие — торговый эквайринг используется в физических торговых точках, а интернет-эквайринг — при совершении покупок онлайн.
В первом случае платеж проводится непосредственно в магазине или офисе компании через терминал, а клиенту для оплаты нужна банковская карта или смартфон. Интернет-эквайринг обеспечивает проведение платежа онлайн — через сайт или мобильное приложение. Покупатель вводит данные своей банковской карты в специальную форму, после чего происходит удаленная обработка платежа.
На этом различия не заканчиваются. Для приема платежей при подключении торгового эквайринга потребуется специальное оборудование — терминал, считывающий информацию с карточки покупатели и передающий ее банку. А при использовании интернет-эквайринга в приобретении оборудования нет необходимости: для приема платежей применяются программные решения.
Торговым эквайрингом покупатель может воспользоваться только в физической точке — магазине, ресторане, салоне красоты и т.д. Интернет-эквайринг позволяет принимать платежи в круглосуточном режиме и вне зависимости от местонахождения покупателя: он подходит для онлайн-магазинов, сервисов бронирования, доставки еды и других видов онлайн-бизнеса.
2. Действительно ли можно принимать платежи с помощью смартфона?
Возможность приема безналичных платежей при помощи смартфона предоставляет мобильный эквайринг. Предпринимателю не нужно тратить деньги на приобретение или аренду специального оборудования: достаточно установить приложение на смартфон, и оплата от клиентов будет поступать сразу на счет.
Мобильный эквайринг — это идеальный вариант для курьеров, такси, сезонного бизнеса, небольших торговых точек, работающих в формате «островков», кафе и ресторанов. Сам процесс оплаты практически моментальный и комфортный.
Покупатель прикладывает свою карту или смартфон к смартфону продавца с установленным приложением, которое обменивается с ними данными и отправляет их в банк. В случае успешной оплаты продавец получает результат авторизации платежа, а покупатель — свой товар (или услугу).
3. На что обратить внимание при выборе банка
Эквайринг — услуга востребованная, и на рынке можно встретить достаточно много предложений от различных банков. Но не все из них в итоге оказываются привлекательными для предпринимателей. Чтобы подобрать оптимальный для бизнеса вариант, эксперты рекомендуют ориентироваться на следующие критерии:
Надежность и репутация банка.
Стоимость услуги или размер комиссии.
Наличие круглосуточной поддержки.
Скорость обработки транзакций.
Ак Барс Банк предлагает подключить торговый, мобильный и интернет-эквайринг на максимально выгодных условиях. Среди основных преимуществ эквайринга от Ак Барс Банка — индивидуальное решение для приема платежей, зачисление денежных средств на расчетный счет день в день, а также круглосуточная информационная и техническая поддержка.
4. Подключение эквайринга доступно любому бизнесу?
Подключить эквайринг может любая компания или ИП, зарегистрированные в установленном порядке: каких-либо ограничений здесь нет. Требований к масштабам бизнеса также не предъявляется. Услуга доступна и крупному, и среднему, и малому бизнесу, включая небольшие торговые точки.
При этом сами банки могут устанавливать определенные требования к сайтам интернет-магазинов и компаний при подключении интернет-эквайринга.
Как правило, обязательным является наличие общей справочной информации (адреса, номера телефонов и т.д.), условий доставки и возврата, полного описания товаров или услуг.
5. Интернет-эквайринг — это безопасно?
Да, пользоваться интернет-эквайрингом безопасно при условии работы с надежным банком. Сегодня банки и платежные системы применяют эффективные методы для защиты данных и предотвращения мошенничества.
Так, Ак Барс Банк автоматически подключает сайт клиента к системе оплаты с технологией 3-D Secure, которая представляет собой протокол обработки интернет-транзакций. Любые транзакции также анализируются системой по предотвращению мошенничества: банк проверяет множество параметров транзакции, включая сведения об уже проведенных операциях.
6. Нужна ли онлайн-касса после подключения эквайринга?
Эквайринг — это не замена онлайн-кассы: у них различные функции. Если эквайринг позволяет принимать платежи в безналичной форме, то онлайн-касса — это устройство, которое предназначено для учета продаж и передачи информации в налоговую через оператора фискальных данных.
Использовать контрольно-кассовую технику обязывает закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Поэтому подключение эквайринга не освобождает от применения онлайн-кассы.
7. Как вернуть деньги клиенту при отмене покупки?
При использовании эквайринга продавец может вернуть деньги покупателю как полностью, так и, при необходимости, частично (если клиент, например, отказывается только от части покупки). Возврат денег происходит на карту, с которой был совершен платеж, но по согласованию с банком возможен возврат и на другую карточку.
Конкретный алгоритм действий зависит от того, когда возвращаются деньги — в день совершения покупки или через несколько дней. В первом случае продавец может сделать отмену. Если же с момента оплаты прошло уже несколько дней (и даже на следующий день) придется оформлять возврат.
8. Для кого подключение эквайринга является обязательным и как его подключить?
Если оборот компании или ИП в целом за прошлый год превышает 40 млн рублей, они обязаны подключить эквайринг. Торговые точки должны принимать карточки «Мир», если их торговый оборот за прошлый год превысил 20 млн рублей, а оборот отдельной торговой точки свыше 5 млн рублей.
Из этого правила есть исключение. При нахождении точки в местности, где нет технической возможности подключить эквайринг (не ловит интернет), продавец может принимать только наличные.
Сам процесс подключения эквайринга — процедура несложная, она не требует много времени и усилий. В первую очередь предстоит выбрать банк-эквайер. Затем — открыть в выбранном банке расчетный счет. Обратите внимание: без расчетного счета подключить эквайринг не получится: оплата от клиентов должна переводиться на расчетный счет продавца.
Заявку на подключение возможно подать как лично в отделении, так и онлайн. Это быстро и удобно.
9. Почему эквайринг лучше онлайн-перевода?
По закону продавцы не вправе принимать оплату товаров или услуг на свой личный счет. Эквайринг, по сути, позволяет предпринимателям работать в рамках правового поля.
И в целом покупателям гораздо удобнее оплатить покупку через эквайринг. Этот вариант требует от клиентов меньшего количества действий: не нужно тратить время на вход в банковское приложение и ввод номера продавца. С эквайрингом достаточно просто приложить карточку или смартфон к терминалу.
10. Какие преимущества получает бизнес при подключении эквайринга?
Отсутствие эквайринга существенно ограничивает возможности бизнеса: далеко не все клиенты готовы расплачиваться наличными. При приеме оплаты на сайте или в приложении эквайринг также необходим. Среди ключевых преимуществ для бизнеса:
Увеличение объемов продаж.
Повышение скорости обслуживания клиентов.
Снижение риска мошенничества с наличными деньгами.
Повышение прозрачности финансовых потоков и упрощение контроля.
Расширение географии продаж.
Минимизация затрат на инкассацию.
Можно с уверенностью сказать, что эквайринг открывает перед бизнесом новые возможности для роста и развития. Это не только удобный инструмент для приема платежей, но и стимул для увеличения продаж. Возможность безналичной оплаты делает процесс покупки быстрее и комфортнее, что привлекает больше покупателей. А еще эквайринг помогает расширять аудиторию, поскольку люди охотнее посещают магазины и заведения, где принимают безналичные платежи.
При открытии счета для бизнеса в Ак Барс Банке можно подключить эквайринг без процентов и ежемесячно оплачивать фиксированную сумму. Просто оставьте заявку, и сотрудник банка свяжется с вами для обсуждения деталей и подключения.
Читайте также:
Комиссия по торговому эквайрингу: из чего складывается и от чего зависит.
Как не нарушить 115-ФЗ и не попасть под блокировку
Обезопасьте компанию от проверок и блокировок
Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета:
Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: 2W5zFHJ7bvx
Начать дискуссию