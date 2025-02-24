Как составить акт выполненных работ / оказанных услуг 2025: 10 важных правил

1. Наименование документа.

При составлении первичного документа можно указать его общее название: «Акт выполненных работ», «Акт сдачи-приемки оказанных услуг». Также разрешается в названии указать, какие именно услуги имели место, например, «Акт оказания транспортных услуг».

2. Дата и номер.

В акте обязательно указывайте дату, когда стороны его подписали. Срок подписания первичного документа стороны указывают в договоре. Если этого не сделать, то акт должен быть подписан в течение семи дней по требованию одной из сторон (ст. 314 ГК).

При этом нумеровать документ необязательно, но на практике стороны проставляют номер, чтобы сделку проще было отследить в бухгалтерском учете. Иногда номер акта идентичен номеру договора — это помогает «связать» договор и акт по одной сделке.

3. Наименование сторон.

Наименование сторон — это может быть название юрлица, ФИО ИП или самозанятого. Этот раздел фиксирует, кто выполняет работы / услуги (исполнитель, подрядчик) и в для кого (заказчик).

4. Описание услуг / работ.

Скорее всего, у налоговых органов возникнут вопросы, если в акте указана «скромная» формулировка, которая в достаточной мере не раскрывает факт хозяйственной жизни. Вместе короткого «Услуги по договору № от » подробно опишите услуги или работы.

Описанию в акте помогает подтвердить, правомерно ли организация учитывает расходы. Например, использовать можно примерно такие формулировки: «Услуги по организации поставки воды в офис (19 литов) за февраль 2025 года по договору № 129-с от 20.01.2025 года».

Сервис круглосуточной юридической помощи онлайн от партнёра Ак Барс Банка заменит штатного юриста для индивидуального предпринимателя и небольшой компании. Приобретая лицензию на правовую поддержку, вы получаете целый спектр услуг — экстренные консультации, шаблоны документов, помощь юриста в переговорах. Обзоры изменений в законодательстве помогут не пропустить важные для бизнеса нововведения. Доверьте квалифицированным юристам решение своих проблем по всем отраслям права. Оставить заявку

5. Стоимость.

Стоимость работ указывают в акте цифрами, а в скобках пишут сумму прописью. Например: «Всего оказано услуг на общую сумму 20 500 руб. 03 коп (двадцать тысяч пятьсот рублей три копейки)».

Иногда на этапе составления договора невозможно определить окончательную стоимость работ или услуг. В этом случае стороны не пишут в договоре стоимость. А после исполнения договора итоговая сумма вносится в акт по факту выполненных обязательств.

Стоимость в акте может быть указана с учетом налога на добавленную стоимость или без учета НДС. Допустим, компания на ОСНО работает с НДС, значит, в акте указывается стоимость с учетом НДС.

Помимо стоимости, в акте прописывают единицы измерения — штуки, сутки, рейсы и т.д. (пп. 5 п. 2 ст. 9 закона № 402-ФЗ). Если невозможно перевести услуги или работы в натуральную величину, то разрешается не указывать единицы измерения.

6. Недостатки.

Заказчик вправе ссылаться на недостатки, указанные в акте, если возникнет спорная ситуация (п. 2 ст. 720 ГК). И, наоборот, если недостатки в акте указаны не были, то заказчик не может ссылаться на них. Иногда выгоднее подписать акт с недостатками, чем вовсе его не подписывать.

Отражение в акте недостатков помогает в дальнейшем повлиять на подрядчика — потребовать от него возврата аванса или исправления недочетов. Акты с зафиксированными недостатками учитываются в судебных разбирательствах.

7. Подписи сторон.

Акт выполненных работ / оказанных услуг подписывают сами руководители или их законные представители. Например, ИП может подписать акт сам, а в организации назначается должностное лицо с правом подписывать документы с подрядчиками.

Подрядчик вправе запросить у организации подтверждения полномочий должностного лица — предоставить приказ или доверенность (п. 1 ст. 53, ст. 182, ст. 183 ГК).

8. Формулировка о наличии / отсутствии претензий

В акте желательно прописать формулировку о том, что заказчик не имеет претензий по объему, сроку и качеству работ или услуг. Это своеобразная страховка для подрядчиков на случай споров. Подписывая акт, заказчик подтверждает, что работы приняты без нареканий.

Например: «Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет».

9. Дополнительная информация.

Кроме обязательных реквизитов, стороны могут указать в договоре, а затем перенести в акт, дополнительную информацию. Эти данные помогают подробнее отразить суть сделки, например, фотографии, квитанции, чеки.

10. Условие в договоре.

Акт не используется сторонами как отдельный документ — он идет в связке с договором. В договоре его выносят отдельным приложением и закрепляют форму, которой должны руководствоваться стороны. Так как типовой формы акта не существует, то заказчик или подрядчик разрабатывают ее самостоятельно под конкретную сделку.

В договоре прописывается, что по окончании работ будет составлен акт сдачи-приемки. Например: «Заказчик обязуется оплатить работы в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания акта выполненных работ».

Таким образом, если стороны планируют закрывать работы или услуги актом, то это условие обязательно нужно внести в договор.