Как открыть ИП в 2025 году: пошаговое руководство

1. Выберите способ регистрации
Вопрос, который возникает у каждого будущего предпринимателя — с чего начать? В первую очередь определитесь со способом регистрации, тем более что сейчас открытие ИП — не проблема: сделать это можно как онлайн, так и лично.
Способ 1. Лично через налоговую или МФЦ
Должны сказать сразу: «классический» способ — с личным посещением налоговой — постепенно остается в прошлом. Это не самый удобный вариант, поскольку будущему предпринимателю придется не только подготовить пакет бумажных документов, но и заплатить пошлину — 800 рублей. Плюс — нужно потратить время на посещение самой инспекции.
Более удобной альтернативой может стать подача документов через МФЦ. Преимущество этого варианта заключается в том, что при подаче документов в многофункциональном центре платить госпошлину не требуется. В остальном процедура стандартная — нужно подготовить необходимые документы и записаться на прием в МФЦ.
Обратите внимание: регистрацией ИП занимаются не все МФЦ, поэтому уточняйте информацию заранее.
Способ 2. Через специальный сервис ФНС
Для регистрации ИП налоговая создала специальный онлайн-сервис — «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Этот вариант позволяет получить статус ИП быстро и не выходя из дома, но при одном условии — если у вас есть квалифицированная электронная подпись (КЭП).
И здесь многие будущие предприниматели сталкиваются с необходимостью посетить инспекцию. Сама КЭП оформляется бесплатно, но нужно купить специальный USB-носитель — токен. На него загружают файл с кодом и сертификат подписи.
Способ 3. Через нотариальную контору
Еще один вариант — подача документов через нотариуса. Он заверяет документы собственной электронной подписью и отправляет в ФНС. Преимущество способа заключается в том, что можно не беспокоиться о правильности заполнения документов и, следовательно, не опасаться отказа в регистрации.
Но у этого варианта есть и существенный минус — услуги нотариуса платные. При этом пошлина при электронной подаче документов через нотариальную контору не оплачивается.
Способ 4. Через банк
Еще один удобный способ регистрации ИП — подача документов через специальные банковские онлайн-сервисы. Это отличная возможность сэкономить не только время, но и деньги.
Например, в Ак Барс Банке все сделают за вас: не придется разбираться в нюансах процедуры и законодательных требованиях, а также оплачивать госпошлину. Услуга абсолютно бесплатная. Банк поможет выпустить электронную подпись (для ее выпуска достаточно подтвердить личность в ближайшем офисе банка). Все документы вы сможете подготовить через сервис Ак Барс Банка, подписать электронной подписью и отправить их в ФНС онлайн.
При желании можно сразу прийти в ближайший офис Ак Барс Банка и воспользоваться помощью сотрудника. Он сам заполнит заявку по вашим данным, поможет выпустить электронную подпись и направит документы в налоговую онлайн.
2. Определитесь с кодами ОКВЭД
Коды ОКВЭД — это цифровое обозначение вида деятельности, которой вы будете заниматься: их нужно указывать в заявлении при регистрации. Каждый будущий ИП обязан указать основной код ОКВЭД — он может быть только один. Также определитесь с дополнительными кодами — их количество не ограничивается.
Допускается указывать как те коды, которые соответствуют текущей деятельности, так и «на будущее». Например, если вы открываете магазин одежды в ТЦ, а еще планируете заняться онлайн-торговлей, укажите код, соответствующий продажам через интернет.
И хотя в процессе работы вы сможете изменять и добавлять необходимые коды ОКВЭД, лучше указать их сразу, чтобы не пришлось снова обращаться в налоговую. И обязательно уточните, не относится ли выбранный вами вид деятельности к подлежащим лицензированию.
Не всегда лицензируемые виды деятельности 2025 года точно соответствуют кодам ОКВЭД, которые нужно указать в заявлении на регистрацию. Если затрудняетесь с выбором ОКВЭД, лучше уточнить этот вопрос в налоговой службе.
3. Подготовьте документы
В стандартный перечень документов для регистрации ИП входят:
Заявление по форме Р21001.
Оригинал паспорта (до ноября 2023 года также нужно было предоставлять его копию, но сейчас это требование исключено).
Квитанция об оплате пошлины (если документы представляются на бумажном носителе).
Тем, кто регистрирует ИП онлайн через сервис ФНС, необязательно подготавливать заявление заранее: его можно сформировать на сайте налоговой. Но учитывайте, что придется потратить время на то, чтобы разобраться со всеми правилами заполнения, а для отправки потребуется квалифицированная электронная подпись.
4. Подайте документы в налоговый орган
Как мы уже говорили, вариантов подачи документов множество. Если на первом этапе вы определились с подходящим способом регистрации ИП, то после подготовки пакета документов остается лишь отправить его в ФНС. В случае личного визита в налоговую или МФЦ уточните, есть ли у них предварительная запись, и в назначенное время приходите со всей документацией.
При онлайн-регистрации через сервис Ак Барс Банка следуйте инструкции в вашем личном кабинете. Заполните поля форм своими данными, сервис сформирует пакет документов для регистрации ИП. После подготовки документов их нужно подписать электронной цифровой подписью. Для выпуска электронной подписи необходимо подойти в ближайший офис банка, подтвердить личность и отправить в ФНС онлайн.
Если у будущего ИП нет КЭП, подать документы электронно через сервис ФНС тоже можно. Налоговая рассмотрит документы в течение трех дней и при положительном решении направит на электронную почту приглашение в регистрирующий орган.
5. Получите документы о регистрации ИП
О постановке на учет ФНС сообщает при помощи уведомления: оно содержит лист записи ЕГРИП, который подтверждает включение в реестр. То, как вы хотите получить уведомление — по электронной почте или в распечатанном виде — следует указать в заявлении Р21001.
Причем по электронной почте получить документы можно вне зависимости от того, как вы отправляли их в налоговую. Даже если заявление подавалось на бумаге.
6. Выберите систему налогообложения
В течение 30 дней после регистрации нужно определиться с системой налогообложения. Сегодня ИП может выбрать режим из шести доступных:
ОСНО — общая. Нет никаких ограничений для применения, в том числе по оборотам, численности сотрудников и т. п. Для ИП включает уплату дух обязательных налогов: НДФЛ по ставке 13% и НДС по ставке 20%.
УСН — обычная «упрощенка». Отличается от общей системы меньшим числом отчетной документации и упрощенными требования к учету. Существует два объекта налогообложения: доходы (ставка 6%) или доходы, уменьшенные на величину расходов (ставка 15%). Напоминаем, что с 2025 года бизнес на УСН с доходами свыше 60 млн руб. должен платить НДС.
АУСН — автоматизированная «упрощенка». ИП не нужно самостоятельно считать налог, сдавать декларацию и другую отчетность, платить страховые взносы за персонал (кроме взносов на травматизм) и проходить налоговые проверки. Ставка — 8% от доходов или 20% от прибыли (но не менее 3% от доходов).
ЕСХН — единый сельхозналог. Применяется сельскохозяйственными производителями. Объектом налогообложения выступает доход, уменьшенный на величину расходов (ставка 6%).
ПСН — патентная система. Применяется ИП на определенные виды деятельности. Предприниматель покупает патент на ведение конкретного вида бизнеса в определенном регионе за фиксированную сумму. Налоговая декларация на ПСН не сдается, а расчет налога производится сразу при оплате патента.
НПД — налог на профессиональный доход. Простой налоговый режим для тех, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Ставка налога — 4% для доходов от физических лиц, 6% — от юридических лиц. Нет необходимости в сдаче деклараций, уплата производится через мобильное приложение «Мой налог».
При пропуске установленного срока ИП по умолчанию будет работать на ОСНО, которая является сложной и не всегда выгодна. Один из самых востребованных для ИП режимов — упрощенка. На этом режиме меньше отчетности.
7. Откройте расчетный счет
Следующий шаг — открытие расчетного счета. И хотя по закону иметь расчетный счет ИП необязательно, без него работать полноценно бизнес не сможет.
Без расчетного счета ИП придется столкнуться с невозможностью проводить безналичные платежи и ограничениями по сумме сделки по одному договору — не более 100 тыс. рублей. Также нельзя участвовать в госзакупках и оформлять кредиты для бизнеса.
При регистрации с Ак Барс Банком вы не только быстро и бесплатно получите статус ИП, но и сможете воспользоваться рядом привилегий от банка, включая бесплатное открытие расчетного счета с ежемесячным начислением процента на остаток. Также клиентам Ак Барс Банка доступны премиальные корпоративные карты с кешбэком, онлайн-бухгалтерия и возможность участия в зарплатном проекте.
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