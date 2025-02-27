Ак Барс Банк
Индивидуальный предприниматель

Как открыть ИП в 2025 году: пошаговое руководство

Количество индивидуальных предпринимателей с каждым годом увеличивается, и если вы тоже решили открыть свое дело, начинать следует с регистрации бизнеса. Сегодня получить статус ИП можно различными способами, в том числе без посещения налоговой. Рассказываем, как происходит регистрация в 2025 году.

1. Выберите способ регистрации

Вопрос, который возникает у каждого будущего предпринимателя — с чего начать? В первую очередь определитесь со способом регистрации, тем более что сейчас открытие ИП — не проблема: сделать это можно как онлайн, так и лично.

Способ 1. Лично через налоговую или МФЦ

Должны сказать сразу: «классический» способ — с личным посещением налоговой — постепенно остается в прошлом. Это не самый удобный вариант, поскольку будущему предпринимателю придется не только подготовить пакет бумажных документов, но и заплатить пошлину — 800 рублей. Плюс — нужно потратить время на посещение самой инспекции.

Более удобной альтернативой может стать подача документов через МФЦ. Преимущество этого варианта заключается в том, что при подаче документов в многофункциональном центре платить госпошлину не требуется. В остальном процедура стандартная — нужно подготовить необходимые документы и записаться на прием в МФЦ.

Обратите внимание: регистрацией ИП занимаются не все МФЦ, поэтому уточняйте информацию заранее. 

Способ 2. Через специальный сервис ФНС

Для регистрации ИП налоговая создала специальный онлайн-сервис — «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Этот вариант позволяет получить статус ИП быстро и не выходя из дома, но при одном условии — если у вас есть квалифицированная электронная подпись (КЭП).

И здесь многие будущие предприниматели сталкиваются с необходимостью посетить инспекцию. Сама КЭП оформляется бесплатно, но нужно купить специальный USB-носитель — токен. На него загружают файл с кодом и сертификат подписи.

Способ 3. Через нотариальную контору

Еще один вариант — подача документов через нотариуса. Он заверяет документы собственной электронной подписью и отправляет в ФНС. Преимущество способа заключается в том, что можно не беспокоиться о правильности заполнения документов и, следовательно, не опасаться отказа в регистрации.

Но у этого варианта есть и существенный минус — услуги нотариуса платные. При этом пошлина при электронной подаче документов через нотариальную контору не оплачивается.   

Способ 4. Через банк

Еще один удобный способ регистрации ИП — подача документов через специальные банковские онлайн-сервисы. Это отличная возможность сэкономить не только время, но и деньги.

Например, в Ак Барс Банке все сделают за вас: не придется разбираться в нюансах процедуры и законодательных требованиях, а также оплачивать госпошлину. Услуга абсолютно бесплатная. Банк поможет выпустить электронную подпись (для ее выпуска достаточно подтвердить личность в ближайшем офисе банка). Все документы вы сможете подготовить через сервис Ак Барс Банка, подписать электронной подписью и отправить их в ФНС онлайн. 

При желании можно сразу прийти в ближайший офис Ак Барс Банка и воспользоваться помощью сотрудника. Он сам заполнит заявку по вашим данным, поможет выпустить электронную подпись и направит документы в налоговую онлайн. 

2. Определитесь с кодами ОКВЭД

Коды ОКВЭД — это цифровое обозначение вида деятельности, которой вы будете заниматься: их нужно указывать в заявлении при регистрации. Каждый будущий ИП обязан указать основной код ОКВЭД — он может быть только один. Также определитесь с дополнительными кодами — их количество не ограничивается. 

Допускается указывать как те коды, которые соответствуют текущей деятельности, так и «на будущее». Например, если вы открываете магазин одежды в ТЦ, а еще планируете заняться онлайн-торговлей, укажите код, соответствующий продажам через интернет. 

И хотя в процессе работы вы сможете изменять и добавлять необходимые коды ОКВЭД, лучше указать их сразу, чтобы не пришлось снова обращаться в налоговую. И обязательно уточните, не относится ли выбранный вами вид деятельности к подлежащим лицензированию.

Не всегда лицензируемые виды деятельности 2025 года точно соответствуют кодам ОКВЭД, которые нужно указать в заявлении на регистрацию. Если затрудняетесь с выбором ОКВЭД, лучше уточнить этот вопрос в налоговой службе. 

3. Подготовьте документы

В стандартный перечень документов для регистрации ИП входят:

  • Заявление по форме Р21001.

  • Оригинал паспорта (до ноября 2023 года также нужно было предоставлять его копию, но сейчас это требование исключено).

  • Квитанция об оплате пошлины (если документы представляются на бумажном носителе).

Тем, кто регистрирует ИП онлайн через сервис ФНС, необязательно подготавливать заявление заранее: его можно сформировать на сайте налоговой. Но учитывайте, что придется потратить время на то, чтобы разобраться со всеми правилами заполнения, а для отправки потребуется квалифицированная электронная подпись.

4. Подайте документы в налоговый орган

Как мы уже говорили, вариантов подачи документов множество. Если на первом этапе вы определились с подходящим способом регистрации ИП, то после подготовки пакета документов остается лишь отправить его в ФНС. В случае личного визита в налоговую или МФЦ уточните, есть ли у них предварительная запись, и в назначенное время приходите со всей документацией. 

При онлайн-регистрации через сервис Ак Барс Банка следуйте инструкции в вашем личном кабинете. Заполните поля форм своими данными, сервис сформирует пакет документов для регистрации ИП. После подготовки документов их нужно подписать электронной цифровой подписью. Для выпуска электронной подписи необходимо подойти в ближайший офис банка, подтвердить личность и отправить в ФНС онлайн. 

Если у будущего ИП нет КЭП, подать документы электронно через сервис ФНС тоже можно. Налоговая рассмотрит документы в течение трех дней и при положительном решении направит на электронную почту приглашение в регистрирующий орган

5. Получите документы о регистрации ИП

О постановке на учет ФНС сообщает при помощи уведомления: оно содержит лист записи ЕГРИП, который подтверждает включение в реестр. То, как вы хотите получить уведомление — по электронной почте или в распечатанном виде — следует указать в заявлении Р21001

Причем по электронной почте получить документы можно вне зависимости от того, как вы отправляли их в налоговую. Даже если заявление подавалось на бумаге.

6. Выберите систему налогообложения 

В течение 30 дней после регистрации нужно определиться с системой налогообложения. Сегодня ИП может выбрать режим из шести доступных:

  • ОСНО — общая. Нет никаких ограничений для применения, в том числе по оборотам, численности сотрудников и т. п. Для ИП включает уплату дух обязательных налогов: НДФЛ по ставке 13% и НДС по ставке 20%.

  • УСН — обычная «упрощенка». Отличается от общей системы меньшим числом отчетной документации и упрощенными требования к учету. Существует два объекта налогообложения: доходы (ставка 6%) или доходы, уменьшенные на величину расходов (ставка 15%). Напоминаем, что с 2025 года бизнес на УСН с доходами свыше 60 млн руб. должен платить НДС.

  • АУСН — автоматизированная «упрощенка». ИП не нужно самостоятельно считать налог, сдавать декларацию и другую отчетность, платить страховые взносы за персонал (кроме взносов на травматизм) и проходить налоговые проверки. Ставка — 8% от доходов или 20% от прибыли (но не менее 3% от доходов).

  • ЕСХН — единый сельхозналог. Применяется сельскохозяйственными производителями. Объектом налогообложения выступает доход, уменьшенный на величину расходов (ставка 6%).

  • ПСН — патентная система. Применяется ИП на определенные виды деятельности. Предприниматель покупает патент на ведение конкретного вида бизнеса в определенном регионе за фиксированную сумму. Налоговая декларация на ПСН не сдается, а расчет налога производится сразу при оплате патента. 

  • НПД — налог на профессиональный доход. Простой налоговый режим для тех, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Ставка налога — 4% для доходов от физических лиц, 6% — от юридических лиц. Нет необходимости в сдаче деклараций, уплата производится через мобильное приложение «Мой налог». 

При пропуске установленного срока ИП по умолчанию будет работать на ОСНО, которая является сложной и не всегда выгодна. Один из самых востребованных для ИП режимов — упрощенка. На этом режиме меньше отчетности.

7. Откройте расчетный счет

Следующий шаг — открытие расчетного счета. И хотя по закону иметь расчетный счет ИП необязательно, без него работать полноценно бизнес не сможет. 

Без расчетного счета ИП придется столкнуться с невозможностью проводить безналичные платежи и ограничениями по сумме сделки по одному договору — не более 100 тыс. рублей. Также нельзя участвовать в госзакупках и оформлять кредиты для бизнеса.

При регистрации с Ак Барс Банком вы не только быстро и бесплатно получите статус ИП, но и сможете воспользоваться рядом привилегий от банка, включая бесплатное открытие расчетного счета с ежемесячным начислением процента на остаток. Также клиентам Ак Барс Банка доступны премиальные корпоративные карты с кешбэком, онлайн-бухгалтерия и возможность участия в зарплатном проекте.

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