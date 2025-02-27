Как открыть ИП в 2025 году: пошаговое руководство

1. Выберите способ регистрации

Вопрос, который возникает у каждого будущего предпринимателя — с чего начать? В первую очередь определитесь со способом регистрации, тем более что сейчас открытие ИП — не проблема: сделать это можно как онлайн, так и лично.

Способ 1. Лично через налоговую или МФЦ

Должны сказать сразу: «классический» способ — с личным посещением налоговой — постепенно остается в прошлом. Это не самый удобный вариант, поскольку будущему предпринимателю придется не только подготовить пакет бумажных документов, но и заплатить пошлину — 800 рублей. Плюс — нужно потратить время на посещение самой инспекции. Более удобной альтернативой может стать подача документов через МФЦ. Преимущество этого варианта заключается в том, что при подаче документов в многофункциональном центре платить госпошлину не требуется. В остальном процедура стандартная — нужно подготовить необходимые документы и записаться на прием в МФЦ. Обратите внимание: регистрацией ИП занимаются не все МФЦ, поэтому уточняйте информацию заранее.

Способ 2. Через специальный сервис ФНС

Для регистрации ИП налоговая создала специальный онлайн-сервис — «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Этот вариант позволяет получить статус ИП быстро и не выходя из дома, но при одном условии — если у вас есть квалифицированная электронная подпись (КЭП). И здесь многие будущие предприниматели сталкиваются с необходимостью посетить инспекцию. Сама КЭП оформляется бесплатно, но нужно купить специальный USB-носитель — токен. На него загружают файл с кодом и сертификат подписи.

Способ 3. Через нотариальную контору

Еще один вариант — подача документов через нотариуса. Он заверяет документы собственной электронной подписью и отправляет в ФНС. Преимущество способа заключается в том, что можно не беспокоиться о правильности заполнения документов и, следовательно, не опасаться отказа в регистрации. Но у этого варианта есть и существенный минус — услуги нотариуса платные. При этом пошлина при электронной подаче документов через нотариальную контору не оплачивается.

Способ 4. Через банк