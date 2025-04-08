Расчеты по корпоративным картам: памятка для бизнеса по бухгалтерскому и налоговому учету

Бухгалтерский учет операций по корпоративным картам

Авансовые отчеты

При расчетах корпоративными картами нет необходимости отчитываться по каждой оплате. Периодичность предоставления авансовых отчетов организация устанавливает самостоятельно. Исключение — отчеты по командировочным расходам . Для них законодательством установлен срок предоставления авансового отчета, который составляет три рабочих дня после завершения командировки.

Если сотрудник использует карту для оплаты служебных расходов, он должен оформить авансовый отчет и приложить подтверждающие документы — чеки, квитанции, накладные, билеты.

Проводки по операциям

Для учета операций с корпоративными картами используется счет 55 «Специальные счета в банках» или счет 51 «Расчетные счета» в зависимости от счета привязки карты. Использование счета 55 особенно актуально, если оформлено несколько корпоративных карт. Кроме того, открытие для карт специальных счетов позволяет отделять средства, находящиеся на корпоративных картах, от общих расчетных счетов компании, что способствует контролю за их движением.

На основании банковской выписки бухгалтер отражает следующие проводки:

Дт 55 Кт 51 Перечисление средств на корпоративную карту.

Если карта привязана к расчетному счету, эта проводка пропускается. Стоит отметить, что средства, перечисленные на счет карты, не считаются выданными под отчет. Задолженность сотрудника возникает лишь после оплаты поставщикам или снятия наличных.

Дт 71 Кт 55 (51) Сотрудник произвел оплату или снял деньги в банкомате.

Дт 51 Кт 55 Возврат неиспользованных средств.

Такая ситуация может возникнуть, например, при закрытии корпоративной карты или изменении лимита расходов по карте.

Дт 91 Кт 55 (51) В составе прочих расходов отражена комиссия банка за обслуживание корпоративных карт.

Следующие операции оформляются на основании авансового отчета сотрудника и документов, подтверждающих расходы — кассовых и товарных чеков, накладных, счетов-фактур, билетов и других документов, подтверждающих целевой характер расходов:

Дт 60 (76) 76 Кт 71 Отражена оплата поставщику.

Дт 10 (20, 26, 44, 41) Кт 60 (76) Отражены приобретенные товары, работы, услуги.

Счет учета по дебету определяется в зависимости от вида приобретаемых ценностей и содержания расходов.

Дт 19 Кт 60 (76) Отражен НДС от поставщика. НДС отражается отдельно в случае, когда покупатель является плательщиком НДС и сумма налога выделена в документах поставщика.

Важно. Если авансовый отчет не сдан в срок или отсутствуют подтверждающие документы, сумма, снятая сотрудником по корпоративной карте, может быть признана его доходом и в этом случае облагается НДФЛ и страховыми взносами.