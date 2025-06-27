Как подать уведомление о начале бизнеса в 2025 году: новые правила

Каковы правила до 1 сентября 2025 года
В настоящее время компании и ИП, начинающие работу в определенных сферах, должны подавать уведомления в уполномоченные контролирующие органы, в большинстве случаев это Роспотребнадзор. Порядок регламентирует постановление Правительства от 16.07.2009 № 584 (ред. от 21.11.2024) «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».
Перечислим наиболее распространенные направления бизнеса, о которых нужно ставить в известность контролеров:
розничная и оптовая торговля, в том числе продуктами питания;
общепит;
ремонт обуви, ателье;
гостиничные услуги;
парикмахерские, салоны красоты;
автосервисы;
грузоперевозки и перевозки пассажиров;
производство одежды, обуви, мебели, продуктов питания, стройматериалов и другие виды деятельности.
То есть вопрос касается, в основном, торговли, оказания бытовых услуг и производства — тех сфер, где занято наибольшее количество субъектов МСП.
Уведомление подается в электронном виде через Единый портал госуслуг или региональный сервис (ч. 5 ст. 8 закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ), сделать это нужно сразу после регистрации в ЕГРЮЛ, но до начала фактической деятельности. Тем бизнесменам, кто проигнорировал требование законодательства, грозит штраф по ст. 19.7.5-1 КоАП — от 3 до 20 тысяч руб. Вполне ощутимо для молодых предпринимателей, у которых каждый рубль на счету.
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Что изменится с 1 сентября 2025 года
Чиновники пришли к мнению, что принятая в 2009 году уведомительная система изжила себя и давно не отвечает требованиям цифровизации и централизации контроля. Помимо этого, в 2025 году назрела необходимость снизить административную нагрузку на малый бизнес и упросить начало деятельности для новичков.
В связи с этим Правительство утвердило новый порядок подачи уведомлений о начале предпринимательской деятельности. Постановление от 27.05.2025 № 725 начнет действовать с 1 сентября 2025 года и изменит сразу несколько правил.
Введение Единого реестра уведомлений
Планируется создание Единого реестра уведомлений. Все сообщения предпринимателей о начале деятельности будут аккумулироваться в этом реестре, что обеспечит прозрачность контроля со стороны государства. Для бизнеса процесс тоже станет удобнее: заявку можно будет подать онлайн на Госуслугах, и ее сроки обработки сократятся. Таким образом, весь процесс максимально упростят и переведут в цифровое поле.
Сокращение перечня видов деятельности, требующих уведомления
Перечень видов деятельности, при старте которых необходимо уведомлять Роспотребнадзор, существенно сократится — до 60 видов.
Из прежнего списка исключены такие направления, как гостиничный бизнес, производство детского питания, кормов для животных, диетических продуктов и некоторые другие. Это позволит многим компаниям и ИП начинать работу без дополнительной бюрократии и быстрее выходить на рынок.
Полный перечень видов деятельности, который начнет действовать с 1 сентября 2025 г., приведен в Приложении №1 к постановлению Правительства от 27.05.2025 № 725 г.
Утверждение новой формы уведомления
В Приложении №2 Правительство утвердило новый шаблон Уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности.
Глобально ничего не изменилось, но отличаются некоторые формулировки. Например, с осени 2025 года вместо «почтового адреса и места фактического осуществления заявленного вида деятельности» нужно будет указывать «адреса в пределах места нахождения и фактического осуществления заявленного вида деятельности».
Перераспределение надзорных функций
Роспотребнадзор сохранит статус основного надзорного органа, а МЧС, Роструд, Ространснадзор получат конкретные полномочия по контролю. Это позволит более четко распределить ответственность между ведомствами.
Кстати, срок действия нового постановления Правительства ограничен 1 сентября 2031 года. Это говорит о намерении государства регулярно пересматривать и при необходимости корректировать правила взаимодействия малого бизнеса и контролирующих органов.
Краткий чек-лист для предпринимателей
Если вы регистрируете новую компанию или статус ИП после 31 августа 2025 года, следуйте следующим рекомендациям.
1. Проверьте, входит ли ваш вид деятельности в обновленный перечень по постановлению от 27.05.2025 № 725.
Если бизнес попал в исключения (например, гостиничные услуги, производство детского питания), уведомление подавать не нужно. Обратите внимание, что самозанятые о начале деятельности также не уведомляют, даже если их вид бизнеса входит в утвержденный список.
2. Зарегистрируйтесь на портале Госуслуг. Для подачи уведомлений потребуется подтвержденная учетная запись.
3. Соберите нужные данные: сведения о юридическом лице или ИП, адреса фактического осуществления деятельности, виды работ или услуг, дату начала деятельности.
4. Подавайте уведомление только онлайн через Госуслуги.
5. Следите за сроками подачи уведомления, чтобы избежать штрафа — после регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, но до фактического начала деятельности.
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