Как подать уведомление о начале бизнеса в 2025 году: новые правила

Каковы правила до 1 сентября 2025 года

В настоящее время компании и ИП, начинающие работу в определенных сферах, должны подавать уведомления в уполномоченные контролирующие органы, в большинстве случаев это Роспотребнадзор. Порядок регламентирует постановление Правительства от 16.07.2009 № 584 (ред. от 21.11.2024) «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».

Перечислим наиболее распространенные направления бизнеса, о которых нужно ставить в известность контролеров:

розничная и оптовая торговля, в том числе продуктами питания;

общепит;

ремонт обуви, ателье;

гостиничные услуги;

парикмахерские, салоны красоты;

автосервисы;

грузоперевозки и перевозки пассажиров;

производство одежды, обуви, мебели, продуктов питания, стройматериалов и другие виды деятельности.

То есть вопрос касается, в основном, торговли, оказания бытовых услуг и производства — тех сфер, где занято наибольшее количество субъектов МСП.

Уведомление подается в электронном виде через Единый портал госуслуг или региональный сервис (ч. 5 ст. 8 закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ), сделать это нужно сразу после регистрации в ЕГРЮЛ, но до начала фактической деятельности. Тем бизнесменам, кто проигнорировал требование законодательства, грозит штраф по ст. 19.7.5-1 КоАП — от 3 до 20 тысяч руб. Вполне ощутимо для молодых предпринимателей, у которых каждый рубль на счету.