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Обеспечение кредита для бизнеса: виды, плюсы и минусы

Обеспечение кредита для бизнеса: виды, плюсы и минусы

При предоставлении кредитов банки стремятся минимизировать возможные риски. Рассказываем, как обеспечение помогает вернуть долг даже в случае неплатежеспособности заемщика, а также о видах, преимуществах и недостатках этого механизма.

Обеспечение кредита: что это и какие виды бывают

Обеспечение кредита — это специальный механизм, который гарантирует возврат денег кредитору. В качестве него могут выступать имущество или финансовые обязательства. Они становятся источником погашения задолженности в случае, если у заемщика возникли проблемы с возвратом долга. 

Ключевая цель использования обеспечения в кредитовании бизнеса — снижение кредитных рисков для банка. Но свои плюсы есть и для заемщиков — этот механизм делает кредитование гораздо доступнее. Наличие обеспечения позволяет получить кредит в ситуации, когда при стандартных условиях компании было бы сложно рассчитывать на одобрение. Например, при недостаточном уровне дохода.

Основных видов обеспечения кредита три: 

  • залог;

  • поручительство;

  • страхование. 

Нередко банки предпочитают комбинировать различные виды обеспечения, например, сочетают страхование и залог, поручительство со страхованием и т. д. Каждый вариант обеспечения имеет свои преимущества и недостатки. 

Так, наиболее популярный вариант — залог имущества — подойдет не всем компаниям. Не у каждого бизнеса есть в собственности имущество, которое может выступать в качестве залога. Новым компаниям зачастую сложно найти поручителей, которые готовы взять на себя обязательства по погашению долга в случае неплатежеспособности бизнеса. 

Залог имущества

Залог имущества — самый распространенный вид обеспечения, суть которого заключается в следующем: на залоговое имущество накладывают обременение, действующее в течение всего срока кредитования. И если компания или ИП не погашает задолженность перед банком, он вправе обратить взыскание на это имущество.

Объектом залога может выступать как недвижимое, так и движимое имущество: офис, земельный участок, автомобиль, спецтехника и др. До окончания действия кредитного договора и полной выплаты долга свободно распоряжаться залоговым имуществом не получится. Например, продать автомобиль, который находится в залоге у банка, компания не сможет. Но пользоваться им она вправе без ограничений.

Преимущества:

  • Увеличение доступного объема кредитования. Наличие залога существенно увеличивает лимит кредитования. Чем дороже и надежнее объект залога, тем большую сумму готов предложить банк.

  • Доступ к более выгодным условиям. Снижение риска невозврата кредита приводит к тому, что банки предлагают пониженные процентные ставки и увеличивают срок кредитования.

  • Повышение вероятности одобрения кредита. Бизнес, который готов предоставить имущество в качестве залога, воспринимается банком как надежный заемщик. Так выше шансы на положительное решение по заявке.

Недостатки:

  • Возможность потери имущества. Если компания или ИП не смогут своевременно выплатить кредит, банк реализует имущество и направит деньги на погашение задолженности.

  • Сложная процедура. Потребуется оценить объект и зарегистрировать залог.

  • Ограничения на распоряжение собственностью. На протяжении всего срока кредитования свободно распоряжаться залогом будет невозможно.

В Ак Барс Банке оформить кредит для бизнеса по сниженной ставке можно как без залога, так и под залог — жилой и коммерческой недвижимости или транспортных средств. Из плюсов этого продукта:

  • –3% к ставке на весь срок кредита;

  • оформление кредита по минимуму документов;

  • принятие решения за 3 дня.

Сумма кредита — до 50 млн рублей. Воспользоваться предложением могут как ООО, так и ИП при условии, что минимальный срок ведения бизнеса — 12 месяцев.

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Поручительство третьих лиц

Поручительство — обязательство третьих лиц погасить кредит при невозможности внесения платежей заемщиком.

Преимущества:

  • Повышение доступности кредитования. Наличие поручителей делает возможным получение кредита для бизнеса, даже если у него нет собственного достаточного обеспечения.

  • Меньшее количество бюрократических процедур. Поручительство оформляется проще и быстрее, чем залог: не нужно проводить оценку имущества и регистрировать ограничения.

  • Снижение риска конфискации имущества. Поручительство не предполагает передачи имущества в залог, поэтому бизнес может свободно распоряжаться всеми своими активами.

Недостатки

  • Сложности с поиском поручителей. Найти поручителей — а в их качестве могут выступать, например, бизнес-партнеры, соучредители или гарантийные фонды — затруднительно. Решением может стать обращение в фонды, которые вместе с бизнесом берут на себя обязательства перед кредитором. Но в этом случае компания или ИП должны соответствовать ряду критериев.

Страхование

Страхование — обеспечение, которое направлено на управление рисками невозврата долга. Наличие страхового полиса по кредиту защищает и банк (страхование гарантирует, что задолженность будет погашена), и самого заемщика (при возникновении непредвиденной ситуации он будет финансово защищен). 

Также есть возможность застраховать залоговое имущество. Это гарантия, что даже при повреждении или уничтожении объекта залога заемщик сможет рассчитаться с банком.

Преимущества:

  • Гарантированное покрытие задолженности. Страхование обеспечивает выполнение обязательств перед банком в полном объеме при наступлении страхового случая. Это повышает шансы на одобрение заявки: банк уверен, что даже при форс-мажоре кредит будет возвращен.

  • Финансовая защита заемщика. Наличие страхового полиса гарантирует финансовую стабильность бизнеса. При невозможности погасить задолженность перед банком страхование защитит от потери активов.

Недостатки:

  • Расходы на страховку. Страховая премия может стать существенной финансовой нагрузкой для бизнеса, особенно если это небольшая компания.

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