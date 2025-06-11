Обеспечение кредита для бизнеса: виды, плюсы и минусы

Обеспечение кредита: что это и какие виды бывают

Обеспечение кредита — это специальный механизм, который гарантирует возврат денег кредитору. В качестве него могут выступать имущество или финансовые обязательства. Они становятся источником погашения задолженности в случае, если у заемщика возникли проблемы с возвратом долга.

Ключевая цель использования обеспечения в кредитовании бизнеса — снижение кредитных рисков для банка. Но свои плюсы есть и для заемщиков — этот механизм делает кредитование гораздо доступнее. Наличие обеспечения позволяет получить кредит в ситуации, когда при стандартных условиях компании было бы сложно рассчитывать на одобрение. Например, при недостаточном уровне дохода.

Основных видов обеспечения кредита три:

залог;

поручительство;

страхование.

Нередко банки предпочитают комбинировать различные виды обеспечения, например, сочетают страхование и залог, поручительство со страхованием и т. д. Каждый вариант обеспечения имеет свои преимущества и недостатки.

Так, наиболее популярный вариант — залог имущества — подойдет не всем компаниям. Не у каждого бизнеса есть в собственности имущество, которое может выступать в качестве залога. Новым компаниям зачастую сложно найти поручителей, которые готовы взять на себя обязательства по погашению долга в случае неплатежеспособности бизнеса.