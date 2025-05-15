ИП на патенте в 2025 году: как оформить и оплатить

Патент: главное о спецрежиме

Деятельность ИП на патенте освобождается от НДФЛ, НДС (кроме «ввозного») и налога на имущество физлиц, используемое в бизнесе (исключение — когда база исчисляется по кадастровой стоимости).

ПСН можно совмещать с ОСНО, УСН, ЕСХН при условии, что ИП ведет раздельный учет хозопераций, имущества и обязательств.

Ограничения, действующие для ИП на патенте (п. 5 ст. 346.43, пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК):

средняя численность работников, занятых во всех видах деятельности ИП — не более 15 человек;

годовой доход от деятельности на патенте — не более 60 млн рублей (если ПСН совмещается с УСН, учитывается совокупный доход по этим режимам).

Субъекты РФ устанавливают своими законами, для каких направлений бизнеса действует ПСН на их территории. Оформить патент можно, если региональным законом патентная система введена в отношении того вида деятельности, по которому ИП планирует переход.

Нельзя применять патент (п. 6 ст. 346.43 НК):

участникам договора простого товарищества, доверительного управления;

при производстве подакцизных товаров, при добыче и реализации полезных ископаемых;

для торговли некоторыми товарами с обязательной маркировкой;

для стационарной торговли в розницу в торговом зале площадью свыше 150 кв. м;

для торговли оптом и по договорам поставки;

в отношении услуг общепита, при площади зала обслуживания более 150 кв. м;

при грузовых и пассажирских перевозках, если для этого используется более 20 автомобилей;

в отношении кредитных, финансовых услуг, сделок с ценными бумагами;

при производстве ювелирных и иных изделий из драгметаллов (кроме серебра) и при торговле такими изделиями.