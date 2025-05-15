ИП на патенте в 2025 году: как оформить и оплатить

Патент: главное о спецрежиме
Деятельность ИП на патенте освобождается от НДФЛ, НДС (кроме «ввозного») и налога на имущество физлиц, используемое в бизнесе (исключение — когда база исчисляется по кадастровой стоимости).
ПСН можно совмещать с ОСНО, УСН, ЕСХН при условии, что ИП ведет раздельный учет хозопераций, имущества и обязательств.
Ограничения, действующие для ИП на патенте (п. 5 ст. 346.43, пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК):
средняя численность работников, занятых во всех видах деятельности ИП — не более 15 человек;
годовой доход от деятельности на патенте — не более 60 млн рублей (если ПСН совмещается с УСН, учитывается совокупный доход по этим режимам).
Субъекты РФ устанавливают своими законами, для каких направлений бизнеса действует ПСН на их территории. Оформить патент можно, если региональным законом патентная система введена в отношении того вида деятельности, по которому ИП планирует переход.
Нельзя применять патент (п. 6 ст. 346.43 НК):
участникам договора простого товарищества, доверительного управления;
при производстве подакцизных товаров, при добыче и реализации полезных ископаемых;
для торговли некоторыми товарами с обязательной маркировкой;
для стационарной торговли в розницу в торговом зале площадью свыше 150 кв. м;
для торговли оптом и по договорам поставки;
в отношении услуг общепита, при площади зала обслуживания более 150 кв. м;
при грузовых и пассажирских перевозках, если для этого используется более 20 автомобилей;
в отношении кредитных, финансовых услуг, сделок с ценными бумагами;
при производстве ювелирных и иных изделий из драгметаллов (кроме серебра) и при торговле такими изделиями.
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Как оформить патент в 2025 году
Для ведения своего бизнеса можно приобрести любое количество патентов.
ИП сам определяет срок (налоговый период), на который приобретает патент — он может составлять от 1 до 12 месяцев в пределах одного календарного года.
Например, срок патента, действующего с 1 ноября 2025 года, составит максимум 2 месяца, оставшихся до завершения календарного 2025 года, а патент, действующий с 1 июня, можно приобрести на срок от 1 до 7 месяцев (с 1 июня по 31 декабря).
Заявление на патент
Для получения патента подайте в ИФНС заявление по форме № 26.5-1 (приказ ФНС № КЧ-7-3/891@ от 02.12.2020).
Заявление подается не позже, чем за 10 рабочих дней до начала применения патентной системы.
Например, если на ПСН решили перейти с 1 июля 2025 года, заявление в ИФНС подайте не позднее 17 июня 2025 года.
Как подавать заявление на патент:
на бумажном носителе — посетив ИФНС лично (либо через представителя по доверенности), или направив почтой (с описью вложения и уведомлением);
в электронном виде — через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.
Куда подавать заявление на получение патента
Патент действует только в том субъекте РФ, где он был получен предпринимателем. Один и тот же вид бизнеса можно вести на ПСН в разных регионах, если в каждом из них приобрели для этого отдельный патент.
В какую инспекцию ИП должен подавать заявление по форме № 26.5-1 (п. 2 ст. 346.45 НК, письмо ФНС от 29.12.2020 № КВ-4-3/21782@):
в ИФНС по месту жительства — если деятельность на патенте планируется вести только в своем регионе;
в любую территориальную ИФНС соответствующего субъекта РФ — если деятельность на патенте будет вестись в регионе, где ИП не состоит на налоговом учете;
в ИФНС субъекта РФ, в котором будут заключаться договоры на перевозку — если деятельность на патенте будет связана с грузовыми или пассажирскими перевозками.
Получив заявление, в течение пяти рабочих дней ИФНС выдаст патент либо откажет в его выдаче.
Если вы еще только регистрируете ИП и планируете вести бизнес по месту жительства, можете подать заявление на получение патента вместе с документами на регистрацию предпринимательского статуса.
Когда в выдаче патента могут отказать
Налоговики откажут в переходе на ПСН, если (п. 4 ст. 346.45 НК):
заполнили не все обязательные поля в заявлении;
указали в заявлении вид бизнеса, для которого ПСН не применяется;
некорректно указали срок действия патента;
нарушили условия применения ПСН (доход более 60 млн руб., работников более 15 чел. и т.д.);
в текущем году уже применяли ПСН, но утратили право на ее применение, или прекратили «патентную» деятельность раньше, чем истек срок действия патента (снова перейти на ПСН сможете только в следующем календарном году);
по оплате ранее выданного патента числится недоимка.
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Стоимость патента
Реальный размер доходов, полученных предпринимателем на ПСН, значения не имеет. База для расчета стоимости патента — потенциально возможный годовой доход ИП, размер которого для каждого «патентного» вида деятельности устанавливают региональные законы.
Исходя из вида бизнеса, потенциальный размер годового дохода может устанавливаться на квадратный метр площади торгового объекта или объекта общепита, на единицу автотранспортных средств, на одно пассажирское место и т.п. (п. 7, 8 ст. 346.43, ст. 346.48 НК).
В общем случае налоговая ставка для патента составляет 6%.
Если в регионе действуют «налоговые каникулы», для впервые зарегистрированных ИП, деятельность которых относится к социальной, научной, производственной сфере, или оказанию бытовых услуг населению, в течение первых двух налоговых периодов применяется налоговая ставка 0% (п. 3 ст. 346.50 НК, закон № 477-ФЗ от 29.12.2014 в ред. от 08.08.2024).
Как рассчитать стоимость патента на 12 месяцев:
Стоимость патента = Потенциально возможный годовой доход ИП х Ставка налога
Если срок действия патента менее 12 месяцев, расчет его стоимости будет таким:
Стоимость патента = Потенциально возможный годовой доход ИП : Число календарных дней в году (365 или 366) х Налоговая ставка х Число дней срока действия патента
Пример. ИП оказывает парикмахерские и косметические услуги в Московской области, работников нет. Рассчитаем стоимость патента для него на год и на 6 месяцев (184 календарных дня с 1 июля по 31 декабря 2025 года).
Ставка налога 6%.
Потенциальный годовой доход для ИП без работников по данному виду бизнеса — 1 229 413 рублей (ст. 2 закона Московской области от 06.11.2012 № 164/2012-ОЗ в ред. от 26.11.2024).
Расчет:
Стоимость патента на год = 1 229 413 х 6% = 73 765 рублей.
Стоимость патента на 7 месяцев = 1 229 413 : 365 х 6% х 184 = 37 186 рублей.
Как уменьшить стоимость патента
Стоимость патента можно снижать (п. 1.2 ст. 346.51 НК):
на страховые взносы ИП «за себя», подлежащие уплате в году действия патента;
на страховые взносы, больничные за счет ИП и взносы по договорам личного добровольного страхования, уплаченные в году действия патента за работников, занятых в деятельности на ПСН.
ИП без работников может снижать налог за счет взносов до 100%.
Если у ИП есть работники, снизить налог на указанные выше суммы можно максимум на 50%.
Об уменьшении стоимости патента ИП должен сообщить в ИФНС, подав уведомление по форме, утв. приказом ФНС № ЕД-7-3/218 от 26.03.2021, (приложение № 1). Срок его подачи не установлен, но желательно это сделать перед оплатой патента.
ИП, проживающие на новых территориях (ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области), вправе снизить стоимость патента еще и на расходы по приобретению одного экземпляра ККТ (до 28 000 рублей), если зарегистрируют кассу до 31 декабря 2025 года (п. 1.3 ст. 346.51 НК). Форма уведомления о таких расходах приведена в приложении 1 к приказу ФНС от 16.10.2024 № ЕД-7-3/859.
Как оплачивать патент
Оплачивать патент нужно в специально установленные сроки — для каждого патента они индивидуальны (п. 2 ст. 346.51 НК):
1. Если патент выдан на период не более 6 месяцев, его стоимость оплачивается до истечения срока действия патента.
2. Если срок патента превышает 6 месяцев, его оплачивают так:
треть стоимости — в первые 90 дней срока его действия;
две трети стоимости — до истечения срока его действия.
Важно! Если срок действия патента завершается 31 декабря, его нужно оплатить не позднее 28 декабря (п. 2 ст. 346.51 НК).
Патентный налог уплачивается в составе ЕНП (единого налогового платежа).
Отчетности по патенту нет. При этом уведомления об исчисленных суммах подавать не нужно, так как налоговой известны и стоимость патента и сроки его оплаты.
Пример. ИП получил два патента по двум видам деятельности:
Первый стоимостью 30 000 рублей действует с 1 июля по 30 сентября 2025 года.
Второй стоимостью 99 000 рублей действует с 1 марта по 31 октября 2025 года.
В какие сроки ИП должен оплатить стоимость патентов:
Срок действия первого патента менее 6 месяцев, значит, не позднее 30 сентября 2025 года ИП должен перечислить 30 000 рублей.
Срок действия второго патента более 6 месяцев, его ИП оплатит двумя платежами:
первый платеж в размере 33 000 рублей (1/3 от 99 000) — не позже 29 мая 2025 года (90 дней с начала действия патента);
второй платеж в размере 66 000 рублей (2/3 от 99 000) — не позже 31 октября 2025 года.
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