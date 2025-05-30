Использование бизнес-карт в компании: как оформить и организовать работу 

Что такое бизнес-карта

Корпоративная или бизнес-карта — это обычная банковская пластиковая карта, которая привязана к счету юридического лица или ИП. Предприниматель или сотрудники фирмы могут оплачивать через нее расходы на нужды бизнеса.

Основные плюсы корпоративной карты:

быстрый доступ к деньгам, в том числе наличным, без привязки к операционному дню;

ускорение расчетов с подотчетными лицами, командированными сотрудниками;

упрощение учета расходов.

Но при расчетах бизнес-картой есть и риски:

личные траты;

превышение лимитов расходов на те или иные нужды.

Чтобы нивелировать риски, и использование корпоративных карт шло на пользу компании и рабочему процессу, важно правильно организовать работу.