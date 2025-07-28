Уставный капитал: функции, размер, значение для бизнеса и особенности формирования

Как формируется уставный капитал

Размер уставного капитала, как и доли в нем, определяют учредители, но с учетом установленного минимального предела. Что касается верхней границы, то максимальный размер УК законом не ограничен, но при этом он не должен быть больше суммы чистых активов компании.

С организационной точки зрения формирование УК выглядит следующим образом. В первую очередь проводится собрание учредителей, на котором обсуждается размер УК и доли. Результаты обсуждения фиксируются в протоколе.

Также, если учредителей несколько, необходимо подписать договор об учреждении организации. Например, при создании ООО в учредительном договоре, в том числе, прописываются сведения об учредителях, размер УК и доля каждого участника, каким способом и когда вносятся доли и ответственность за нарушение срока.

Если у организации один учредитель, решение о размере УК он принимает самостоятельно. Кроме того, информация о размере уставного капитала должна указываться в уставе. Но есть исключение: если организация использует типовой устав, то сведения о размере УК в него не включаются (но содержатся в ЕГРЮЛ).

Внести уставный капитал нужно не позднее четырех месяцев с момента регистрации бизнеса. Это можно сделать следующим образом:

Способ 1 . Внести наличные в кассу, а затем перевести на расчетный счет организации.

Способ 2 . Перевести деньги со счета учредителя на расчетный счет организации.

Способ 3. Через кассу банка зачислить деньга на счет компании.

В качестве доказательства оплаты УК выступают выписка со счета организации, квитанция к приходному кассовому ордеру, а также акты приема-передачи имущества.