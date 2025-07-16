Как повысить шансы на одобрение бизнес-кредита: 5 важных нюансов, которые часто упускают

Исключите «красные флаги»
Использование «серых» схем становится частой причиной отказа в выдаче бизнес-кредита. Причем это могут быть даже достаточно безобидные, по мнению собственников бизнеса, «способы оптимизации», например, сотрудничество с большим количеством самозанятых или выплата заработной платы в размере МРОТ. Также среди признаков «серого» бизнеса:
арендная плата за офис ниже рыночной;
отсутствие платежей за телефонию, интернет, услуги бухгалтера, ЭДО;
траты с корпоративной карты на личные нужды;
отсутствие трат на канцелярию, офисную технику и обучение сотрудников;
маскировка зарплаты под компенсационные выплаты;
недостаточное для ведения деятельности количество материальных и трудовых ресурсов;
отсутствие назначения платежа в платежках.
Подозрение вызывают и крупные необоснованные переводы на счета физических лиц. Также показателем «серого» бизнеса является вывод большого объема наличных без подтвержденных целей.
Если вы планируете обратиться в банк за кредитом, деятельность должна быть абсолютно законной. Кредиторы предпочитают не работать с клиентами, которые используют в работе противоправные схемы.
Повышайте прозрачность бизнеса
При предоставлении кредита банк должен быть уверен в кредитоспособности и надежности заемщика. В первую очередь кредиторы анализируют регистрационные документы и налоговую отчетность, чтобы оценить срок существования бизнеса, сферу его деятельности и прибыль. Но это только вершина айсберга. Также банки учитывают множество дополнительных критериев, которые в конечном итоге влияют на результат.
Вероятность одобрения заявки увеличивается, если вы готовы раскрыть всю необходимую информацию, которая нужна кредитору для оценки рисков и принятия решения. Способность обосновать финансовые результаты, их соответствие действительности, адекватное ведение учета, отсутствие подозрительных сделок — значение имеет каждая деталь.
Чтобы убедить банк в своей надежности и кредитоспособности, покажите движение денег в бизнесе. Для этого переходите на безналичные расчеты: обороты по расчетному счету ИП и компании способны показать реальные доходы и расходы, источники поступления средств и прибыль.
Оптимальный вариант — это наличие расчетного счета в том банке, в котором вы собираетесь взять кредит. И лучше, если на момент подачи заявки вы будете пользоваться им не менее полугода.
При обращении за кредитом будьте готовы предоставить дополнительные документы. Это могут быть правоустанавливающие документы на активы, договоры с контрагентами, кассовая книга, договоры с клиентами и другая документация.
А если вы принимаете платежи от клиентов-физлиц, подключите эквайринг и онлайн-кассу. С их помощью банку будет удобнее провести анализ вашего бизнеса и изучить отчеты.
Составьте реалистичный бизнес-план
При обращении за кредитом необходимо доказать банку, что заемные средства планируется направить действительно на предпринимательские цели, а ИП или компания представляет, как будет рассчитываться с кредитором. В этом поможет составление детализированного бизнес-плана, акцент в котором сделан на цифры и расчеты. Как правило, бизнес-план содержит:
информацию о текущем состоянии компании;
список целей, на которые направлен кредит;
результат вложений.
Как правило, достаточно 2–3 страниц. Но важно, чтобы в бизнес-плане кредитор увидел убедительное обоснование привлечения средств и смету расходов.
Также рекомендуется подготовить прогноз движения денежных средств (или CashFlow), который составляется в виде таблицы. В CashFlow учитываются данные за прошлый и текущий годы, отображаются все поступления и затраты.
С помощью такого прогноза и вы, и банк увидите, сколько денег реально остается в конце каждого месяца и будет ли возможность вносить платежи по графику. Для одобрения заявки источником погашения должна быть прибыль, а не выручка. Но даже если банк, в котором вы хотите взять кредит, не запросит бизнес-план или прогноз, они помогут вам контролировать финансы и не допускать просрочек.
Подготовьте обеспечение по кредиту
Обеспечение кредита — это механизм, который гарантирует возврат денег банку. Чаще всего в качестве обеспечения выступают залог, поручительство или страхование, нередко они комбинируются. Таким способом банк стремится обезопасить себя от риска невозврата долга.
Так, поручительство представляет собой обязательство третьих лиц погасить кредит, если заемщик не сможет вносить платежи. Поручителем могут быть партнеры по бизнесу, специальные фонды или соучредители. Но главная проблема здесь заключается в том, что найти поручителей сложно.
Еще один вид обеспечения — страхование. Наличие страхового полиса гарантирует покрытие задолженности и защищает заемщика от потери активов в случае, если он не сможет выплачивать кредит самостоятельно. Также можно застраховать имущество, которое предоставляется в залог.
Наличие имущества, которое можно предоставить в залог, достаточно часто выступает условием выдачи кредита. Наличие залога показывает, что у вас есть активы, которые позволят вернуть кредитору заемные средства. Причем просто предоставить документы на какое-то имущество, находящееся в собственности ИП или компании, недостаточно: банк должен быть уверен, что залог никуда не исчезнет.
Если в качестве залога выступает недвижимость, его регистрируют в Росреестре. Залог спецтехники также фиксируется в специальном реестре: договор с банком зарегистрируют в Гостехнадзоре, а в техпаспорте проставят соответствующую отметку.
Когда в качестве залога предоставляется автомобиль или оборудование, регистрация обременения не предусмотрена, но ПТС чаще всего банк забирает себе на хранение. Также залогом могут быть товары в обороте.
Ак Барс Банк предлагает более удобное решение — кредит для бизнеса без залога. Кредит выдается на предпринимательские цели, а для его получения бизнес должен существовать не менее 12 месяцев в соответствии с ЕГРЮЛ / ЕГРИП. Помимо отсутствия залога, особенностью этого предложения является быстрое принятие решения по заявке — от 2 часов без визита в банк. А чтобы получить кредит, потребуется минимальный пакет документов:
заявка, включая согласие на обработку персональных данных и проверку кредитной истории;
паспорт руководителя юрлица или ИП;
выписка с расчетного счета (счетов) за последние 12 полных месяцев.
Оформить кредит без залога можно на срок до 3 лет. Сумма — до 5 млн рублей.
Убедитесь, что у вас нет задолженности по налогам и перед контрагентами
Наличие у потенциального заемщика задолженности по налогам, страховым взносам и штрафам, как и долги перед судебными приставами по исполнительным производствам часто становятся причиной отказа. Для банка это сигнал: при предоставлении такому заемщику кредитных средств высока вероятность, что с их возвратом будут проблемы.
Поэтому прежде чем подавать заявку на кредит, обязательно проверьте, что у вас нет исполнительных производств и задолженности перед ФНС. Причем если вы погасили задолженность совсем недавно, дождитесь обновления информации или обратитесь в налоговую для актуализации данных.
Чек-лист: одобрят ли вам бизнес-кредит
Бизнес по документам существует более 12 месяцев
✅
Положительная динамика роста
✅
Есть возможность предоставить финансовую отчетность, которая демонстрирует стабильность и прозрачность бизнеса
✅
Понятная и реалистичная цель использования заемных средств
✅
Отсутствуют исполнительные производства
✅
Нет задолженности перед ФНС
✅
Бизнес работает «вбелую», отсутствуют подозрительные сделки
✅
Есть ликвидное обеспечение
✅
Открыт расчетный счет в банке-кредиторе
✅
Чистая прибыль за последний год
✅
Есть бизнес-план и CashFlow
✅
Высокая доля безналичных операций
✅
Заполнение заявки на кредит без залога в Ак Барс Банке займет не более 1 минуты. Отправляйте заявку, чтобы получить консультацию от сотрудников банка и узнать решение.
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