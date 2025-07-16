Как повысить шансы на одобрение бизнес-кредита: 5 важных нюансов, которые часто упускают

Повышайте прозрачность бизнеса

При предоставлении кредита банк должен быть уверен в кредитоспособности и надежности заемщика. В первую очередь кредиторы анализируют регистрационные документы и налоговую отчетность, чтобы оценить срок существования бизнеса, сферу его деятельности и прибыль. Но это только вершина айсберга. Также банки учитывают множество дополнительных критериев, которые в конечном итоге влияют на результат.

Вероятность одобрения заявки увеличивается, если вы готовы раскрыть всю необходимую информацию, которая нужна кредитору для оценки рисков и принятия решения. Способность обосновать финансовые результаты, их соответствие действительности, адекватное ведение учета, отсутствие подозрительных сделок — значение имеет каждая деталь.

Чтобы убедить банк в своей надежности и кредитоспособности, покажите движение денег в бизнесе. Для этого переходите на безналичные расчеты: обороты по расчетному счету ИП и компании способны показать реальные доходы и расходы, источники поступления средств и прибыль.

Оптимальный вариант — это наличие расчетного счета в том банке, в котором вы собираетесь взять кредит. И лучше, если на момент подачи заявки вы будете пользоваться им не менее полугода.

При обращении за кредитом будьте готовы предоставить дополнительные документы. Это могут быть правоустанавливающие документы на активы, договоры с контрагентами, кассовая книга, договоры с клиентами и другая документация.

А если вы принимаете платежи от клиентов-физлиц, подключите эквайринг и онлайн-кассу. С их помощью банку будет удобнее провести анализ вашего бизнеса и изучить отчеты.