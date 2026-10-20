Как пользоваться бизнес-картой в 2026-2027 годах: что можно оплачивать и как отражать в 1С 

Как пользоваться бизнес-картой

Корпоративная карта позволяет быстро оплачивать хозяйственные и командировочные расходы, бизнес-услуги онлайн и получать кэшбэк. Главное правило: все траты должны быть экономически обоснованы и связаны с деятельностью компании.

У ИП все средства на счете — личные. Но в налоговом учете можно отразить только бизнес-расходы. Например, если предприниматель на УСН «Доходы минус расходы» оплачивает с бизнес-карты покупку бытовой техники для дома, он не вправе учесть эти траты в налоговой базе. Такое нарушение приведет к доначислению налога, пеням, штрафу и риску обвинения в умышленном занижении налоговой базы.

Четкое разделение трат — что можно оплачивать бизнес-картой, а что нет — помогает поддерживать порядок в учете и соблюдать налоговое законодательство.