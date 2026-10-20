Как пользоваться бизнес-картой в 2026-2027 годах: что можно оплачивать и как отражать в 1С 

Самое главное:
Все траты по бизнес-карте должны быть напрямую связаны с бизнесом и иметь экономическое обоснование. Даже для ИП, чьи деньги на счете считаются собственными, в налоговом учете можно принимать только бизнес-расходы.
Существует четкая граница между разрешенными и запрещенными операциями.
Все операции по бизнес-карте нужно отражать в учете, а держатель обязан подтвердить их авансовым отчетом.
Как пользоваться бизнес-картой
Корпоративная карта позволяет быстро оплачивать хозяйственные и командировочные расходы, бизнес-услуги онлайн и получать кэшбэк. Главное правило: все траты должны быть экономически обоснованы и связаны с деятельностью компании.
У ИП все средства на счете — личные. Но в налоговом учете можно отразить только бизнес-расходы. Например, если предприниматель на УСН «Доходы минус расходы» оплачивает с бизнес-карты покупку бытовой техники для дома, он не вправе учесть эти траты в налоговой базе. Такое нарушение приведет к доначислению налога, пеням, штрафу и риску обвинения в умышленном занижении налоговой базы.
Четкое разделение трат — что можно оплачивать бизнес-картой, а что нет — помогает поддерживать порядок в учете и соблюдать налоговое законодательство.
Что можно оплачивать корпоративной картой
Бизнес-картой можно оплачивать расходы, которые напрямую связаны с деятельностью компании:
Закупки для бизнеса: сырье, материалы, оборудование и комплектующие. Специалист по снабжению кафе может покупать на рынке отборные фрукты и овощи и платить за них корпоративной картой.
Хозяйственные и офисные нужды: канцелярия, бытовая химия для уборки, расходники для оргтехники. Можно оформить заказ картриджей для принтеров в интернет-магазине. В этом случае продавец не обязан оформлять и направлять чек (письмо ФНС от 10.07.2023 № 30-01-15/64228). Это связано с тем, что безналичные расчеты между юридическими лицами и ИП без предъявления электронного средства платежа (например, самой карты) не требуют применения контрольно-кассовой техники (п. 9 ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).
Услуги для бизнеса: стационарная и мобильная связь, интернет, аренда серверов или хостинга, облачные сервисы и лицензионное ПО, оплата контекстной или таргетированной рекламы, услуг маркетологов, копирайтеров, дизайнеров, а также оплата юридических, бухгалтерских или аудиторских услуг. ИП может оформить подписку на облачный сервис, вбив реквизиты бизнес-карты.
Командировочные расходы: билеты, бронирование отелей, услуги такси, каршеринга. Часто командируемому сотруднику можно выпустить именную карту и моментально пополнять ее или увеличивать лимит, если в поездке срочно понадобились дополнительные деньги.
Транспортные расходы: заправка служебного автомобиля, техническое обслуживание, мойка, покупка запчастей, страхование, оплата парковок и платных дорог. Водитель сможет расплатиться корпоративной картой на любой АЗС, где есть нужная марка топлива.
Представительские расходы: бизнес-ланчи, ужины с партнерами. Директор может рассчитаться бизнес-картой в ресторане за ужин с заказчиком. Но чтобы принять эти расходы в налоговом учете, нужно оформить приказ о проведении мероприятия, составить смету и подготовить акт с перечнем участников.
Клиентам Ак Барс Банка доступно оформление различных видов корпоративных карт — премиальная Мир Supreme Business, классическая карта Business, цифровая Мир Business и Исламская Мир Business. Клиентам банка — выгодные условия обслуживания, контроль каждой операции и оплата товаров и услуг для бизнеса в любое время. Пополнение расчетного счета — круглосуточно.
Что нельзя оплачивать корпоративной картой
Зарплата и социальные пособия. Оплата труда и пособия по нетрудоспособности — обязанности работодателя по Трудовому кодексу. За их неисполнение трудовая инспекция или прокуратура могут привлечь к ответственности компанию. Использовать корпоративную карту как инструмент для выплаты зарплаты — значит готовиться к проблемам.
Пример. ООО «Вера» выпустило менеджеру Надеждиной Любови именную бизнес-карту и перечислило на нее зарплату 100 000 рублей. Любовь оплачивает с карты продукты, услуги салонов красоты, коммуналку и другие личные нужды. Стороны довольны, но у контролирующих органов свой взгляд на ситуацию:
Ведомости на выдачу зарплаты из кассы нет, платежного поручения на перечисление денег на личную дебетовую карту работницы по предоставленному ранее заявлению нет, реестра в рамках зарплатного проекта тоже нет. ГИТ увидит в этом нарушение трудового законодательства и накажет по ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП.
Личные расходы сотрудника по бизнес-карте компания приняла в налоговом учете без подтверждения чеками — нарушение п. 1 ст. 252 НК. Налоговые инспекторы могут расценить это как занижение налоговой базы и выпишут штраф по ст. 122 НК.
По мнению налоговой, личные расходы менеджера Надеждиной Любови с корпоративной карты — натуральный доход, на который компания должна начислить страховые взносы и НДФЛ.
Переводы сторонним физлицам. Неважно, что это: перевод работнику в счет зарплаты или одалживание средств другу предпринимателя. Бизнес-карта привязана к счету компании или ИП. Платежи с нее в адрес физлиц, особенно множественные, могут вызвать подозрения у обслуживающего банка — комплаенс-служба запросит пояснения и документы-основания. Отсутствие оснований — блокировка счета по 115-ФЗ.
Владелец бизнес-карты должен четко понимать: перевод самозанятому или физлицу по договору ГПХ и перевод стороннему физлицу — разные понятия. Первое — расчеты за товары, работы или услуги. Второе — необоснованный вывод средств.
Личные расходы. Даже если бизнес-картой расплачивается директор компании, оплаченные ею семейные ужины, подписки на онлайн-кинотеатры — личные расходы директора, которые не имеют никакого отношения к бизнесу. Директор должен их возместить. Если нет возмещения, нужно удержать НДФЛ. Принимать в налоговом учете нельзя.
Как снимать наличные с бизнес-карты
Технически снятие наличных с бизнес-карты ничем не отличается от снятия денег с личной карты физлица. В банкомате деньги можно снять в любое время суток.
Важно. Если компания или предприниматель злоупотребляют снятием наличных, банк может заподозрить клиента в незаконном выводе средств и нарушении 115-ФЗ.
Поэтому снимайте деньги с бизнес-карты только в случае реальной необходимости. С момента получения наличных в банкомате или кассе банка держатель карты — подотчетное лицо. Он обязан отчитаться о тратах авансовым отчетом с приложением к нему чеков, квитанций и других документов, подтверждающих расход.
Объем снятия наличных за один раз или за сутки может быть ограничен правилами банка или настройками карты. Ограничение в 100 тыс. рублей на расчеты наличными по Указанию ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У здесь не действует. Это правило касается только наличных расчетов между организациями и ИП по одному договору, а снятие наличных с бизнес-карты к таким расчетам не относится.
Клиенты Ак Барс Банка могут самостоятельно устанавливать ограничения на выдачу наличных и безналичные операции по корпоративным картам. Это помогает эффективно контролировать расходы и быть в курсе всех финансовых действий.
Как отражать в 1С операции по бизнес-карте
Бизнес-карта — это инструмент быстрого доступа к деньгам бизнеса. Использование карты — это использование денег компании или ИП. Поэтому все операции по карте нужно отражать в учете.
Прежде чем формировать проводки по бизнес-карте, привяжите карту к банковскому счету и закрепите за ней сотрудника:
Зайдите в «Реквизиты организации».
Откройте вкладку «Банковские счета».
Выберите нужный счет и дважды кликните на него. В открывшихся настройках проставьте счет учета. Если карта выпущена к текущему расчетному счету, для отражения операций по ней в бухучете используйте счет 51. Если под карту открыт отдельный карточный счет — счет 55.04.
Разверните блок «Корпоративные карты» и поставьте галочку «К счету привязаны корпоративные карты».
Введите номер бизнес-карты и выберите сотрудника, который ею пользуется.
Сохраните настройки: нажмите «Записать и закрыть».
Когда деньги поступают на бизнес-карту с отдельным счетом, это не расход компании, а перемещение средств:
Перейдите в раздел «Банковские выписки».
Создайте «Списание с расчетного счета» или загрузите выписку из личного кабинета банка через «Загрузить», если настроена интеграция.
Выберите вид операции «Перевод между своими счетами». Проведение документа сформирует проводку Дт 55.04 Кт 51.
Расчеты по карте в 1С отражаются через вид операции «Перевод подотчетному лицу».
Если речь идет о карте без самостоятельного баланса, то проводка будет выглядеть так: Дт 71.01 Кт 51, а для бизнес-карт с отдельным счетом Дт 71 Кт 55.04. Для снятия наличных алгоритм и проводки такие же.
Когда сотрудник совершил покупки, он должен предоставить чеки и документы. На их основании в 1С создайте «Авансовый отчет»:
Перейдите в раздел «Банк и касса», далее «Авансовые отчеты».
Создайте новый документ, укажите в нем подотчетное лицо и дату. Заполните соответствующие вкладки в зависимости от того, что было куплено.
Проведите документ и задолженность подотчетного лица уменьшится.
Как работать с расчетным счетом ИП без ошибок и рисков блокировок
От открытия до пополнения счета
Подведем итоги
Бизнес-карта — инструмент для бизнес-расходов. Любая оплата с нее должна быть связана с деятельностью компании и иметь экономическое обоснование, вне зависимости от формы собственности.
Разрешенные траты: закупка сырья и материалов, хозяйственные нужды, услуги для бизнеса, командировочные, транспортные и представительские расходы.
Запрещенные траты: зарплата и социальные пособия, переводы сторонним физлицам без документального основания, личные расходы держателя карты. Нарушения ведут к штрафам ГИТ, доначислениям налогов и блокировке счета по 115-ФЗ.
Налоговый учет личных расходов невозможен ни для ООО, ни для ИП. Если держатель карты не возмещает личные траты, с них нужно удержать НДФЛ.
Снятие наличных допустимо, но в разумных пределах. Частые снятия могут вызвать подозрения банка в обналичивании. С момента получения наличных держатель карты становится подотчетным лицом и обязан отчитаться авансовым отчетом с чеками.
В 1С карту нужно привязать к банковскому счету и закрепить за сотрудником в настройках организации.
Каждая операция по карте отражается документами в 1С: пополнение — как перевод между счетами, расчеты — как перевод подотчетному лицу, а после закрывается авансовым отчетом
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