Как выбрать выгодный эквайринг

При выборе эквайринга учитывайте сроки зачисления денег, совместимость с кассой и учетной системой, защиту платежей и качество технической поддержки.

Помимо комиссии банк может взимать плату за аренду терминала, обслуживание, возвраты и другие операции.

С 2026 года услуги эквайринга облагаются НДС по ставке 22%, поэтому при сравнении тарифов проверяйте, включен ли налог в комиссию.

Прием платежей через СБП по QR-коду обычно обходится дешевле карточного эквайринга и не требует POS-терминала.

Торговый эквайринг подходит для стационарных точек продаж, интернет-эквайринг — для оплаты на сайте, а мобильный — для выездной торговли и услуг.

Подключите торговый эквайринг в Ак Барс Банке , чтобы принимать оплату картами и по QR-коду через СБП. Банк также предлагает комплексное решение с расчетным счетом и онлайн-кассой. Для продаж через сайт доступен интернет-эквайринг, который дает покупателям возможность оплачивать заказы онлайн.

Удобнее для покупателей. Клиенты смогут выбирать привычный способ оплаты, что особенно полезно при конкуренции с соседними магазинами.

Меньше операций с наличными. Сократятся расходы на инкассацию и хранение денег, снизятся риски ошибок при выдаче сдачи и приема поддельных банкнот.

Быстрее обслуживание. В предпраздничные дни, например 8 Марта, терминал ускорит расчеты на кассе: продавцу не придется отсчитывать сдачу и проверять купюры.

Больше возможностей для продаж. Покупатель сможет оплатить букет картой, даже если у него нет наличных. Магазин не потеряет клиента только из-за отсутствия удобного способа оплаты.

Представим небольшой цветочный магазин, который принимает только наличные. Что изменится после подключения эквайринга:

Прием безналичной оплаты упрощает обслуживание покупателей, сокращает операции с наличными и дает дополнительные возможности для продаж.

Безналичная оплата востребована практически во всех сферах, где бизнес работает с физлицами:

Срок зачисления денег зависит от условий договора с банком. При этом эквайринг не заменяет онлайн-кассу — продавец обязан применять ККТ при расчетах с покупателями, кроме предусмотренных законом исключений.

После успешной оплаты продавец формирует кассовый чек, а банк-эквайер перечисляет деньги на его расчетный счет за вычетом комиссии.

Покупатель прикладывает карту к терминалу или вводит ее реквизиты на сайте.

Как это происходит на практике:

Эквайринг — банковская услуга, с помощью которой бизнес принимает безналичную оплату картами или смартфонами. Банк, который проводит платежи и перечисляет деньги продавцу, называют банком-эквайером.

Что такое эквайринг и кто им пользуется

Например, цветочный магазин может сочетать торговый эквайринг и QR-код для оплаты на кассе, а при запуске интернет-магазина — подключить прием платежей на сайте.

QR-эквайринг — распространенное название приема оплаты по QR-коду через СБП. В отличие от карточного эквайринга, деньги переводятся между банковскими счетами. Покупатель сканирует код и подтверждает платеж в приложении банка. Отдельный POS-терминал не требуется.

Мобильный эквайринг — прием платежей вне стационарной точки через компактный mPOS-терминал или смартфон с NFC и специальным приложением. Подходит курьерам, таксистам и выездным мастерам.

Интернет-эквайринг — оплата картой на сайте, в приложении или по платежной ссылке. Покупатель вводит реквизиты карты на платежной странице и подтверждает операцию.

Выбор зависит от того, где покупатели оплачивают товары и услуги: на кассе, при доставке или через интернет.

Как выбрать выгодный эквайринг

Стоимость обслуживания — один из главных критериев выбора. С 2026 года услуги эквайринга облагаются НДС по ставке 22% (закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ), причем переводы через СБП освобождены от НДС. Налог начисляют на комиссию банка, поэтому проверьте, включен ли он в тариф. Стоимость — не единственное, что стоит учитывать. Рассмотрим другие условия, от которых зависят расходы и удобство приема платежей.

Скрытые платежи, помимо комиссии

Помимо основного процента банк может установить минимальную комиссию за операцию, плату за обслуживание, возвраты и оборудование. Проверьте все условия договора. Например, при ставке 3,5% за покупку на 1 000 руб. банк удержит 35 руб., а продавец получит 965 руб. Если предусмотрена минимальная комиссия 5 руб., то с покупки на 10 руб. банк удержит именно 5 руб. — половину стоимости товара. Перед подписанием договора рассчитайте расходы на основе реального оборота и среднего чека. Уточните, включает ли заявленная ставка НДС. Например, Ак Барс Банк предлагает торговый эквайринг с комиссией, включающей НДС. Для бизнеса Татарстана до 31 декабря 2026 года действует специальное предложение со ставкой от 1,2% в зависимости от вида деятельности. При обороте до 150 тыс. руб. в месяц предусмотрена фиксированная плата за обслуживание терминала — 1 000 руб.

Условия предоставления терминала

Банк может предложить терминал бесплатно, но включить его стоимость в ежемесячную плату или повысить комиссию. Сравните расходы на аренду и покупку оборудования с учетом предполагаемого оборота. Уточните, какие терминалы доступны: стационарные, переносные или интегрированные с кассой. Например, в рамках специального предложения Ак Барс Банк предоставляет Android-смарт-терминалы с бесплатной установкой и сопровождением.

Скорость зачисления денег

Средства могут поступать на счет в день оплаты, на следующий рабочий день или позже. Проверьте срок зачисления в договоре и действия банка при задержке. Для бизнеса с ежедневными закупками и платежами поставщикам скорость поступления выручки особенно важна.

Интеграция с ККТ и учетными сервисами

Перед подключением проверьте совместимость терминала с онлайн-кассой, 1С и другими учетными системами. Без интеграции сотрудникам придется вручную сопоставлять оплаты, кассовые чеки и банковские поступления. Удобнее использовать совместимое оборудование или решение, объединяющее прием платежей и функции онлайн-кассы. Тогда данные об оплате передаются в кассовую программу, которая формирует чек и направляет его через ОФД в ФНС.

Возможность приема оплаты по QR-коду

Комиссия при оплате через СБП обычно ниже, чем при карточном эквайринге. По тарифам СБП для бизнеса она в большинстве случаев не превышает 0,7%, а для отдельных категорий составляет не более 0,4% или 0,2%. QR-платежи дополняют оплату картами в магазинах, общепите и сфере услуг. Перед подключением уточните, поддерживает ли банк статические и динамические QR-коды, оплату по ссылке и выгрузку операций в учетную систему.

Условия при росте оборота

Некоторые банки снижают комиссию при увеличении месячной выручки. Например, ставка может составлять 3,5% при обороте до 500 тыс. руб., 2,5% — до 1 млн руб. и 1,5% — свыше этой суммы. Уточните, как рассчитывается оборот, когда пересматривают тариф и что произойдет со ставкой при сезонном снижении продаж.

Защита от мошеннических операций

Для интернет-эквайринга проверьте наличие антифрод-системы и технологии 3-D Secure. Она подтверждает личность держателя карты при необходимости — например, через одноразовый код или банковское приложение. Даже при наличии защиты покупатель может оспорить платеж (chargeback). Например, если товар не доставили, он не соответствует описанию, деньги списали дважды или операцию совершили без согласия владельца карты. Банк рассматривает обращение, а продавец вправе представить доказательства своей правоты. Если спор решат в пользу покупателя, сумму платежа взыщут с продавца. Уточните у банка порядок рассмотрения таких споров, сроки и перечень подтверждающих документов.

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