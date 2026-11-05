Как выбрать выгодный эквайринг

Самое главное:
Торговый эквайринг подходит для стационарных точек продаж, интернет-эквайринг — для оплаты на сайте, а мобильный — для выездной торговли и услуг.
Прием платежей через СБП по QR-коду обычно обходится дешевле карточного эквайринга и не требует POS-терминала.
С 2026 года услуги эквайринга облагаются НДС по ставке 22%, поэтому при сравнении тарифов проверяйте, включен ли налог в комиссию.
Помимо комиссии банк может взимать плату за аренду терминала, обслуживание, возвраты и другие операции.
При выборе эквайринга учитывайте сроки зачисления денег, совместимость с кассой и учетной системой, защиту платежей и качество технической поддержки.
Что такое эквайринг и кто им пользуется
Эквайринг — банковская услуга, с помощью которой бизнес принимает безналичную оплату картами или смартфонами. Банк, который проводит платежи и перечисляет деньги продавцу, называют банком-эквайером.
Как это происходит на практике:
Покупатель прикладывает карту к терминалу или вводит ее реквизиты на сайте.
Банк-эквайер передает запрос через платежную систему банку-эмитенту, выпустившему карту.
Банк-эмитент проверяет операцию и подтверждает или отклоняет платеж.
После успешной оплаты продавец формирует кассовый чек, а банк-эквайер перечисляет деньги на его расчетный счет за вычетом комиссии.
Срок зачисления денег зависит от условий договора с банком. При этом эквайринг не заменяет онлайн-кассу — продавец обязан применять ККТ при расчетах с покупателями, кроме предусмотренных законом исключений.
Кому нужен эквайринг
Безналичная оплата востребована практически во всех сферах, где бизнес работает с физлицами:
розничная торговля — магазины, аптеки, АЗС, автосалоны;
общественное питание — кафе, рестораны;
сфера услуг — салоны красоты, медицинские клиники, фитнес-клубы, образовательные центры;
интернет-магазины;
курьерские службы и сервисы доставки.
Что эквайринг дает бизнесу
Прием безналичной оплаты упрощает обслуживание покупателей, сокращает операции с наличными и дает дополнительные возможности для продаж.
Представим небольшой цветочный магазин, который принимает только наличные. Что изменится после подключения эквайринга:
Больше возможностей для продаж. Покупатель сможет оплатить букет картой, даже если у него нет наличных. Магазин не потеряет клиента только из-за отсутствия удобного способа оплаты.
Быстрее обслуживание. В предпраздничные дни, например 8 Марта, терминал ускорит расчеты на кассе: продавцу не придется отсчитывать сдачу и проверять купюры.
Меньше операций с наличными. Сократятся расходы на инкассацию и хранение денег, снизятся риски ошибок при выдаче сдачи и приема поддельных банкнот.
Удобнее для покупателей. Клиенты смогут выбирать привычный способ оплаты, что особенно полезно при конкуренции с соседними магазинами.
Подключите торговый эквайринг в Ак Барс Банке, чтобы принимать оплату картами и по QR-коду через СБП. Банк также предлагает комплексное решение с расчетным счетом и онлайн-кассой. Для продаж через сайт доступен интернет-эквайринг, который дает покупателям возможность оплачивать заказы онлайн.
Виды эквайринга
Выбор зависит от того, где покупатели оплачивают товары и услуги: на кассе, при доставке или через интернет.
Торговый эквайринг — прием платежей через POS-терминал. Подходит магазинам, кафе, салонам красоты и другим стационарным точкам.
Интернет-эквайринг — оплата картой на сайте, в приложении или по платежной ссылке. Покупатель вводит реквизиты карты на платежной странице и подтверждает операцию.
Мобильный эквайринг — прием платежей вне стационарной точки через компактный mPOS-терминал или смартфон с NFC и специальным приложением. Подходит курьерам, таксистам и выездным мастерам.
QR-эквайринг — распространенное название приема оплаты по QR-коду через СБП. В отличие от карточного эквайринга, деньги переводятся между банковскими счетами. Покупатель сканирует код и подтверждает платеж в приложении банка. Отдельный POS-терминал не требуется.
Например, цветочный магазин может сочетать торговый эквайринг и QR-код для оплаты на кассе, а при запуске интернет-магазина — подключить прием платежей на сайте.
Как выбрать выгодный эквайринг
Стоимость обслуживания — один из главных критериев выбора. С 2026 года услуги эквайринга облагаются НДС по ставке 22% (закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ), причем переводы через СБП освобождены от НДС. Налог начисляют на комиссию банка, поэтому проверьте, включен ли он в тариф.
Стоимость — не единственное, что стоит учитывать. Рассмотрим другие условия, от которых зависят расходы и удобство приема платежей.
Скрытые платежи, помимо комиссии
Помимо основного процента банк может установить минимальную комиссию за операцию, плату за обслуживание, возвраты и оборудование. Проверьте все условия договора.
Например, при ставке 3,5% за покупку на 1 000 руб. банк удержит 35 руб., а продавец получит 965 руб. Если предусмотрена минимальная комиссия 5 руб., то с покупки на 10 руб. банк удержит именно 5 руб. — половину стоимости товара.
Перед подписанием договора рассчитайте расходы на основе реального оборота и среднего чека. Уточните, включает ли заявленная ставка НДС.
Например, Ак Барс Банк предлагает торговый эквайринг с комиссией, включающей НДС. Для бизнеса Татарстана до 31 декабря 2026 года действует специальное предложение со ставкой от 1,2% в зависимости от вида деятельности. При обороте до 150 тыс. руб. в месяц предусмотрена фиксированная плата за обслуживание терминала — 1 000 руб.
Условия предоставления терминала
Банк может предложить терминал бесплатно, но включить его стоимость в ежемесячную плату или повысить комиссию. Сравните расходы на аренду и покупку оборудования с учетом предполагаемого оборота.
Уточните, какие терминалы доступны: стационарные, переносные или интегрированные с кассой. Например, в рамках специального предложения Ак Барс Банк предоставляет Android-смарт-терминалы с бесплатной установкой и сопровождением.
Скорость зачисления денег
Средства могут поступать на счет в день оплаты, на следующий рабочий день или позже. Проверьте срок зачисления в договоре и действия банка при задержке. Для бизнеса с ежедневными закупками и платежами поставщикам скорость поступления выручки особенно важна.
Интеграция с ККТ и учетными сервисами
Перед подключением проверьте совместимость терминала с онлайн-кассой, 1С и другими учетными системами. Без интеграции сотрудникам придется вручную сопоставлять оплаты, кассовые чеки и банковские поступления.
Удобнее использовать совместимое оборудование или решение, объединяющее прием платежей и функции онлайн-кассы. Тогда данные об оплате передаются в кассовую программу, которая формирует чек и направляет его через ОФД в ФНС.
Возможность приема оплаты по QR-коду
Комиссия при оплате через СБП обычно ниже, чем при карточном эквайринге. По тарифам СБП для бизнеса она в большинстве случаев не превышает 0,7%, а для отдельных категорий составляет не более 0,4% или 0,2%.
QR-платежи дополняют оплату картами в магазинах, общепите и сфере услуг. Перед подключением уточните, поддерживает ли банк статические и динамические QR-коды, оплату по ссылке и выгрузку операций в учетную систему.
Условия при росте оборота
Некоторые банки снижают комиссию при увеличении месячной выручки. Например, ставка может составлять 3,5% при обороте до 500 тыс. руб., 2,5% — до 1 млн руб. и 1,5% — свыше этой суммы.
Уточните, как рассчитывается оборот, когда пересматривают тариф и что произойдет со ставкой при сезонном снижении продаж.
Защита от мошеннических операций
Для интернет-эквайринга проверьте наличие антифрод-системы и технологии 3-D Secure. Она подтверждает личность держателя карты при необходимости — например, через одноразовый код или банковское приложение.
Даже при наличии защиты покупатель может оспорить платеж (chargeback). Например, если товар не доставили, он не соответствует описанию, деньги списали дважды или операцию совершили без согласия владельца карты. Банк рассматривает обращение, а продавец вправе представить доказательства своей правоты. Если спор решат в пользу покупателя, сумму платежа взыщут с продавца.
Уточните у банка порядок рассмотрения таких споров, сроки и перечень подтверждающих документов.
Техническая поддержка
Эквайринг должен работать в часы работы бизнеса, включая вечера и выходные. Проверьте режим поддержки, способы связи и сроки устранения неисправностей.
Перед заключением договора уточните:
Можно ли связаться со специалистом в выходной день?
Как быстро банк заменит неисправный терминал?
Кто отвечает за настройку оборудования и интеграцию с кассой?
Есть ли выездная техническая поддержка?
Дополнительно изучите отзывы предпринимателей о работе службы поддержки. Для торговой точки длительная неисправность терминала может привести к потере продаж.
Обязательно ли иметь расчетный счет в банке-эквайере
Открывать расчетный счет именно в банке-эквайере необязательно. Некоторые банки разрешают подключать услугу к счету в другой кредитной организации. Но в этом случае комиссия может быть выше, а сроки зачисления денег — дольше.
Поэтому сравните оба варианта: использование действующего счета и открытие нового в банке-эквайере. Учитывайте не только комиссию за прием платежей, но и стоимость расчетно-кассового обслуживания.
Во сколько реально обойдется эквайринг
Основной расход бизнеса — комиссия с каждой безналичной операции. Но банки могут устанавливать и дополнительные платежи: за обслуживание и аренду терминала, подключение оборудования, возвраты, оспаривание платежей (chargeback) и дополнительные сервисы.
Чтобы рассчитать реальную стоимость эквайринга, сложите все расходы за месяц.
Например, при обороте 300 000 руб. и ставке 2%, включающей НДС, комиссия составит 6 000 руб. Если банк дополнительно берет 1 000 руб. за терминал и 200 руб. за SIM-карту, общие расходы достигнут 7 200 руб. Фактическая стоимость приема платежей составит 2,4% от оборота.
Некоторые банки объединяют эквайринг с расчетным счетом и дополнительными сервисами. Такие предложения стоит сравнить с оплатой каждой услуги по отдельности.
Например, Ак Барс Банк предлагает торговый эквайринг со ставкой от 1,4% с учетом НДС и бесплатной арендой терминала. Также доступны решения с расчетным счетом и онлайн-кассой с фискальным накопителем. Стоимость обслуживания зависит от выбранного тарифа и условий подключения.
Ответы на вопросы
Что такое эквайринг простыми словами?
Эквайринг — банковская услуга для приема безналичной оплаты. Покупатель платит картой или смартфоном, а банк перечисляет деньги на счет продавца, обычно за вычетом комиссии.
Что выгоднее: купить терминал или арендовать его у банка?
Зависит от стоимости оборудования, арендной платы и срока использования. Покупка может оказаться выгоднее при длительной работе, а аренда сокращает первоначальные расходы.
Сколько стоит эквайринг для малого бизнеса в 2026 году?
Комиссия за платежи часто составляет около 1–3,5%, но ставки могут и выходить за эти пределы. Дополнительно банк может взимать плату за терминал, обслуживание и возвраты. Уточните, включен ли НДС в тариф.
Как снизить расходы на эквайринг?
Сравните тарифы банков с учетом оборота, среднего чека и дополнительных платежей. Рассмотрите оплату через СБП, где комиссия для большинства видов бизнеса не превышает 0,7%, и комплексные предложения с расчетным счетом и онлайн-кассой.
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