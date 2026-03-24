При осуществлении расчетов с покупателями (клиентами, заказчиками) компании и ИП должны применять контрольно-кассовую технику и выдавать чеки. Это общее требование закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Например, использовать кассы обязаны:

заведения общественного питания;

розничные и оптовые магазины;

торговые сети, включая те, где есть курьерские доставки;

бизнес, оказывающий услуги или выполняющий работы на заказ.

С 1 марта 2025 года использовать ККТ обязаны продавцы на рынках и ярмарках. Арендаторы торговых точек перед заключением договора аренды должны проверять бизнес на наличие поставленной на учет в ФНС кассы, а при выявлении нарушений — выдавать предписания.

Компании и ИП вправе производить расчеты без касс вне магазина (п. 2 ст. 2 закона № 54-ФЗ). Некоторые виды деятельности как раз относятся к выездной торговле:

Продажа товаров с рук или из специальных приспособлений для удобства переноски (корзин, тележек), в поездах и самолетах.

Продажа мороженного из киосков и продукции в розлив (питьевой воды, молока, безалкогольных напитков).

Торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином.

Сезонная продажа овощей вразвал, например, картофеля, фруктов, бахчевых культур.

От касс освобождены также плательщики ЕСХН (ИП и компании), торгующие на рынках и ярмарках, но при условии, что у них не более трех торговых мест, а общая торговая площадь вместе с местами под хранение — не превышает 15 кв. метров.

В п. 2.1 ст. 2 закона № 54-ФЗ приведен перечень видов деятельности для ИП на ПСН, которые также освобождаются от применения ККТ. Например, это оказание услуг на выезде: фотографирование, уборка жилых помещений, благоустройство ландшафта.