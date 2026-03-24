Самое главное:
Наличие кассы — обязательное требование для ИП и компаний по закону № 54-ФЗ. Но в законе есть исключения.
Выездная торговля — это продажи и прием оплаты вне стационарной торговой точки.
Основные варианты ККТ для продаж на выезде — мобильные и удаленные кассы.
Кроме кассы, бизнесу нужно позаботиться о наличии КЭП, фискального накопителя (ФН), заключить договор с ОФД.
За деятельностью выездных специалистов и уличных продавцов следят разные госорганы: ФНС, Роспотребнадзор, ГИБДД, полиция. Административные штрафы прописаны в КоАП.
Законодательное требование о наличии кассы у бизнеса
При осуществлении расчетов с покупателями (клиентами, заказчиками) компании и ИП должны применять контрольно-кассовую технику и выдавать чеки. Это общее требование закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.
Например, использовать кассы обязаны:
заведения общественного питания;
розничные и оптовые магазины;
торговые сети, включая те, где есть курьерские доставки;
бизнес, оказывающий услуги или выполняющий работы на заказ.
С 1 марта 2025 года использовать ККТ обязаны продавцы на рынках и ярмарках. Арендаторы торговых точек перед заключением договора аренды должны проверять бизнес на наличие поставленной на учет в ФНС кассы, а при выявлении нарушений — выдавать предписания.
Компании и ИП вправе производить расчеты без касс вне магазина (п. 2 ст. 2 закона № 54-ФЗ). Некоторые виды деятельности как раз относятся к выездной торговле:
Продажа товаров с рук или из специальных приспособлений для удобства переноски (корзин, тележек), в поездах и самолетах.
Продажа мороженного из киосков и продукции в розлив (питьевой воды, молока, безалкогольных напитков).
Торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином.
Сезонная продажа овощей вразвал, например, картофеля, фруктов, бахчевых культур.
От касс освобождены также плательщики ЕСХН (ИП и компании), торгующие на рынках и ярмарках, но при условии, что у них не более трех торговых мест, а общая торговая площадь вместе с местами под хранение — не превышает 15 кв. метров.
В п. 2.1 ст. 2 закона № 54-ФЗ приведен перечень видов деятельности для ИП на ПСН, которые также освобождаются от применения ККТ. Например, это оказание услуг на выезде: фотографирование, уборка жилых помещений, благоустройство ландшафта.
Если на выезде реализуются товары с маркировкой, технически сложные товары или требующие специальных условий хранения, то обязательно нужно использовать ККТ. Например, это относится к случаям, когда сведения о продаже должны передаваться в «Честный ЗНАК» или ЕГАИС.
Выездная торговля: как трактуется в налоговой практике
Бизнес не всегда реализует товары в стационарных пунктах продаж. В современных условиях привычными стали продажи под открытым небом, из мобильных устройств, автоматов или на дому покупателя (заказчика, клиента).
В законодательстве не закреплен термин «выездная торговля», но к этому понятию близки другие виды продаж, указанные в п. 3 ст. 346.43 НК:
Развозная торговля. Продажи происходят не в стационарной точке, а из транспортных средств со специальным оснащением или мобильных устройств: автомагазинов, автолавок, автоприцепов, тонаров, передвижных торговых автоматов.
Разносная торговля. Товар реализуется при непосредственном контакте продавца и покупателя на дому или на улице. Например, это продажа с рук, лотка, корзин, передвижных тележек.
Еще раз отметим, что по некоторым видам деятельности ИП и компании не обязаны использовать онлайн-кассы. Например, бизнес вправе не применять ККТ при расчетах на выезде в отношении товаров и услуг по п. 2 ст. 2 закона № 54-ФЗ. Но в других случаях использовать кассы нужно обязательно.
Кассы для торговли: какие есть, как выбрать
В случае, если деятельность бизнеса не относится к исключениям, то нужно выбрать кассу. Расчеты с покупателями и обязательная выдача чеков — требование контрольно-кассовой дисциплины и закона № 54-ФЗ.
Мобильная касса
Мобильных касс на рынке — в изобилии, но в таком многообразии предложений предприниматели не всегда могут разобраться.
Какие преимущества получает бизнес:
Онлайн-касса, поставленная на учет в ФНС. С 1 марта 2025 года сроки регистрации касс составляют 5 дней (вместо 10).
Расчетный счет с бесплатным обслуживанием. Операции без комиссий в пределах лимитов: до 2 млн руб. на переводы физлицам и до 150 тыс. руб. на снятие наличных.
Торговый эквайринг. Прием оплаты по картам и зачисление выручки в этот же день.
Прием оплаты по QR-коду СБП. Зачисление выручки в день расчетов. Комиссия от оборота — от 0,2%.
Вместо одной мобильной онлайн-кассы вы получаете комплексный бизнес-пакет на выгодных условиях «четыре в одном».
Удаленная касса
В некоторых ситуациях ИП и компании могут использовать кассы, если расчеты происходят за пределами торговой точки. Принцип работы удаленной кассы:
ККТ располагается в стационарном месте продаж.
Продажа товара или оказание услуг (выполнение работ) происходит вне торговой точки. Продавец или специалист на выезде формирует чек в мобильном приложении или звонит администратору и просит создать чек.
Продавец отправляет клиенту чек по СМС, на электронную почту или предлагает отсканировать QR-код. В коде содержатся реквизиты чека.
Удаленные кассы подходят не всем видам бизнеса. Актуальные типы продаж и операций перечислены в п. 5.6 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ:
Разносная торговля и дистанционная продажа товаров. Например, доставка и прием оплаты курьером.
Работы на выезде. Например, монтаж системы отопления в частном доме.
Оказание услуг с выдачей бланков строгой отчетности (БСО).
Продажа билетов и проездных талонов в общественном транспорте.
Услуги в сфере ЖКХ, в том числе услуги ресурсоснабжающих организаций.
Прием оплаты по QR-коду через специальные устройства. Например, автомойки, автозаправки, автоматы по стирке вещей.
Для труднодоступных регионов и местностей, удаленных от сетей связи, действуют ограничения по использованию удаленных касс.
Критерии выбора кассы для выездной торговли
Перечислим несколько основных параметров, на которые следует обратить внимание:
Компактность кассового аппарата. Курьерам и выездным специалистам будет удобно положить устройство в сумку. А если торговля ведется на улице, то касса займет минимум площади на прилавке.
Встроенный эквайринг. Клиенты смогут расплачиваться контактным или бесконтактным способом.
Мощность аккумуляторной батареи. Продолжительная работа кассы важна для специалистов на выезде, которые принимают оплату весь день и не имеют возможности часто возвращаться в стационарную точку продаж.
Сканер штрихкодов. Эта функция необходима для тех, кто продает товары со штрихкодами, а также кодами маркировки (двумерными кодами DataMatrix).
Оплата по QR-коду СБП. Кроме функции печати бумажного чека, касса должна «уметь» формировать QR-код для оплаты: это, в частности, удобно для клиентов, которым достаточно получить ссылку на электронный чек.
Всем перечисленным характеристикам соответствует мобильная касса. Касса подходит розничным продавцам, общепиту, курьерским службам, бизнесу в сфере услуг, а также позволяет передавать сведения в «Честный ЗНАК» и ЕГАИС.
Дополнительные требования для корректной работы кассы
О чем еще побеспокоиться бизнесу, кроме кассы:
Фискальный накопитель (ФН). Это специальный чип, который хранит данные о продажах. Он нужен, чтобы «записывать» сведения о расчетах и передавать информацию в ФНС. К кассе «Ак Барс Банка» фискальный накопитель прилагается бесплатно, после окончания срока действия специалисты заменят ФН.
Интеграция с оператором фискальных данных (ОФД). Бизнес должен заключить договор с ОФД: сервис нужен, чтобы передавать данные в ФНС и «Честный ЗНАК». В законе определены случаи, когда можно работать без ОФД (п. 7 ст. 2 закона № 54-ФЗ). Например, если местность отдалена от сетей связи или ККТ располагается на территории военных объектов или спецслужб.
Товароучетная система. Для отслеживания товарооборота и продаж, включая историю расчетов.
Электронная подпись (КЭП). Для постановки кассы на учет в налоговом органе.
В решении «Все для приема платежей» касса и другие продукты разработаны под ключ. Онлайн-касса зарегистрирована в ФНС и ОФД, товароучетная система также прилагается.
Две главные ошибки бизнеса
На практике ИП и компании, которые занимаются продажами и услугами на выезде, не всегда правильно принимают решения. Ошибки могут привести к дополнительным расходам, штрафам и проверкам ФНС.
Ошибка № 1. Касса в собственность вместо аренды, и наоборот
Покупка собственной кассы — это надежный вариант, если бизнес регулярно занимается выездной торговлей. Но если продажи на выезде носят временный или сезонный характер, то аренда может стать оптимальным выбором. Стоимость кассы в аренду — примерно, 40 тыс. руб. в год, вместе с фискальным накопителем и договором с ОФД.
Изначально стоить оценить формат работы: если выездная торговля для бизнеса — постоянный поток, то собственная касса будет правильным решением. Если дешевле использовать ККТ в аренду, то остановиться стоит именно на ней.
Ошибка № 2. Неправильный адрес в чеке
В чеке обязательно нужно указывать адрес и место расчетов. Например, если курьер доставил товар на дом, то нужно указать город, улицу, номер дома. Место расчетов — это может быть адрес рынка и номер палатки, или название общественного места и госномер автомобиля («магазина на колесах»).
Адрес регистрации кассы — это отдельное требование. В чеке он не пишется, но его указывают при постановке ККТ на учет в ФНС. По этому адресу налоговый орган будет искать кассу в случае проверки. При регистрации ККТ также уточняют, если касса будет использоваться для развозной или разносной торговли: так у ФНС не будет вопросов, почему касса зарегистрирована в одном месте, а адрес расчетов в чеке — другой.
Как работать с расчетным счетом ИП без ошибок и рисков блокировок
От открытия до пополнения счета
Ответственность за нарушения в работе с ККТ при выездной торговле
За что могут оштрафовать бизнес. Некоторые административные штрафы, связанные с выездной торговлей собрали в таблице:
Нарушение
Размер санкций
Ссылка на КоАП
Неприменение кассы, когда она обязательна по закону
Повторное нарушение по ч. 2 ст. 14.5 КоАП, если сумма нарушения превысила 1 млн руб.
Применение ККТ, не соответствующей требованиям
Невыдача бумажного или электронного чека покупателю
Непредоставление сведений в «Честный ЗНАК» о продаже товаров с маркировкой
Кроме того, продавцы на выезде могут получить штраф за постановку прилавка в неположенном месте или нарушение правил ПДД. За деятельностью уличных продавцов следят сразу несколько госорганов: Роспотребнадзор, ГИБДД, полиция.
Мобильная касса соответствует требованиям закона № 54-ФЗ и позволяет передавать сведения в ФНС, «Честный ЗНАК», ЕГАИС. Регистрация онлайн-кассы и договор с ОФД входят в предложение.
Начать дискуссию