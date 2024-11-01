Как малому бизнесу сократить расходы с помощью RPA

Почему малому бизнесу подходят RPA-решения
Малые предприятия привыкли обходиться тем, что у них есть, и извлекать максимум из малого, когда дело касается автоматизации. Технологии — это серьезная инвестиция, а пробовать новое программное обеспечение нередко считается рискованной затеей.
На самом деле роботизированная автоматизация процессов выгодна малым предприятиям.
Отличие малого бизнеса — в том, что чем меньше сотрудников, тем более централизовано управление и тем меньше бюрократии. Поэтому, когда дело доходит до автоматизации, компании также нужна гибкая система.
RPA — это легкое, гибкое и масштабируемое решение. Оно предназначено для бесшовной интеграции с другими системами и управления ими так, как это сделал бы человек.
Внедрение RPA — это все равно что нанять целую команду разных сотрудников для различных рутинных процессов. Благодаря роботам сотрудники компании смогут работать эффективнее и заниматься более интересной работой.
RPA отлично подходят для выполнения ежедневных повторяющихся задач, которые обеспечивают работу бизнеса, таких как выставление счетов, расчет заработной платы и управление данными. В крупных организациях для выполнения этих процессов есть отдельные отделы, но в малом бизнесе это не всегда так. Каждый работник может быть вовлечен в несколько процессов. Роботы помогут разгрузить таких многозадачных сотрудников, благодаря чему те смогут сосредоточиться на творческих задачах и обслуживании клиентов.
Еще одна особенность малого бизнеса в том, что, как ни странно, у него больше возможностей для автоматизации рабочих процессов. Скорее всего, один или несколько сотрудников знают все бизнес-задачи от начала до конца, поэтому создать рабочий процесс для роботов быстрее и проще. В крупных компаниях, где один процесс может проходить через несколько отделов, такое случается редко. Поэтому, чтобы внедрить роботов, нужно согласовывать техзадание с рядом сотрудников или подразделений.
Самое главное, что инвестиции в RPA могут сделать малый бизнес более конкурентоспособным по сравнению с крупными игроками в этой сфере. Малые предприятия могут быстро развиваться и меняться в соответствии со своими рынками и клиентами, а гибкие решения RPA в этом помогут.
Настройка программных роботов будет в любом случае дешевле создания скриптов с нуля и интеграции нескольких программных продуктов между собой. Если малый бизнес ищет возможности для масштабирования и оптимизации бизнес-процессов, то RPA-решения подойдут куда лучше и внедрятся гораздо быстрее, чем при привлечении дорогостоящих IT-интеграторов.
Компания «Аксиоматика» разработает и внедрит RPA-роботов в компании любого профиля и масштаба. Наши специалисты решают любые, даже нетривиальные задачи, причем по сравнению с «классической» автоматизацией RPA внедряется гораздо быстрее, а стоимость роботов ниже. Освободите время для развития бизнеса, доверив рутину роботам от «Аксиоматики»!
Какому малому бизнесу подойдут RPA-роботы
Разберем несколько примеров малого бизнеса, которому RPA будет полезен и поможет сократить расходы.
Стартап: сервис для рассылок по тендерам и закупкам
Если компания только начинает свою деятельность, внедрение RPA-робота может стать ключевым конкурентным преимуществом и основой бизнес-плана для старта.
RPA-роботы могут снизить затраты на ФОТ, обучение и поддержку персонала, а также на ошибки, связанные с человеческим фактором. Начинающий предприниматель нередко ограничен в средствах, поэтому имеет смысл вложиться в роботизацию, чтобы сразу начать эффективно работать и получать больший доход.
RPA-роботы могут легко масштабироваться вместе с ростом и изменениями в бизнесе, позволяя ему адаптироваться к новым условиям и требованиям. Гибкость решения обеспечивает устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе.
Запуск специализированных платных рассылок по тендерам и закупкам в определенной отрасли — это один из примеров того, как RPA-робот может быть использован для старта бизнеса. В этом случае RPA-робот выполняет следующие задачи:
Поиск тендеров и закупок в определенной отрасли.
Первичный отбор тендеров и закупок на основе заданных критериев.
Отправка уведомлений о новых тендерах и закупках подписчикам рассылки.
Сбор и анализ данных о тендерах и закупках.
Такой сервис предоставляет своим клиентам актуальную информацию о тендерах и закупках в определенной отрасли, получая за это плату. При этом тратится минимум ручного труда для поиска и первичного отбора тендеров.
Внешняя IT-поддержка
RPA-решения могут стать инструментом внешней ИТ-поддержки малого бизнеса, которая помогает небольшой компании сэкономить при решении комплексных IT-задач — например, таких:
Миграция данных. RPA-роботы помогут автоматически перенести данные и преобразовать их в нужный формат.
Замена иностранного ПО. RPA-роботы могут автоматизировать задачи, связанные с заменой иностранного ПО, например, обновление конфигураций, настройка параметров и тестирование системы.
Управление IT-инфраструктурой. RPA-роботы могут выполнять задачи по управлению ИТ-инфраструктурой: мониторить производительность, обнаруживать и устранять проблемы.
Сервисные компании
RPA-решения подойдут небольшим сервисным организациям, которые получают от бизнеса большие массивы данных и обрабатывают их по типовой схеме, например:
Финансовым аудиторам. RPA-роботы могут автоматически проверять финансовые отчеты, выявлять несоответствия и ошибки, а также генерировать отчеты о результатах аудита.
Внешней бухгалтерии. RPA-роботы могут автоматизировать подготовку финансовых отчетов, сверку счетов, рассчитывать заработную плату и отпускные.
Бизнес-аналитикам. Роботы могут анализировать большие объемы данных о бизнесе, выявлять тенденции и закономерности, а также предоставлять рекомендации по улучшению бизнес-процессов.
RPA-решения как «коробочное решение»
RPA-решения могут поставляться как «коробочное решение». Это значит, что владелец бизнеса платит только за результат работы, а не за внедрение сервиса. Например, компания может заказать отбор нескольких сотен кандидатов на определенную вакансию.
При таком подходе владелец бизнеса платит только за фактически выполненные задачи — это позволяет ему оптимизировать расходы. Компания может выбрать именно те функции RPA, которые ей сейчас нужны.
RPA-решения — эффективный инструмент для малого бизнеса, который помогает оптимизировать рабочие процессы и повысить конкурентоспособность. Компания «Аксиоматика» внедряет RPA-роботов, чтобы сделать работу вашего небольшого предприятия более эффективной и при этом сэкономить ваш бюджет на автоматизацию.
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