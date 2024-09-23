5 популярных вопросов про автоматизацию бизнеса

Автоматизация бизнеса может пойти по одному из двух маршрутов: стандартным способом или через роботизацию.

1. Обычная автоматизация — это внедрение готового или персонализированного ПО для оптимизации бизнес-процессов.

Классическим примером такой системы является «1С:ERP», которая помогает автоматизировать бухгалтерию, управление финансами, производством, складом и другими аспектами работы компании. Этот способ подходит для упрощения рутинных задач и повышения эффективности через программные инструменты.

2. Роботизация — второй вариант автоматизации, при котором для выполнения задач используются программные роботы (RPA — Robotic Process Automation).

Цифровые помощники могут имитировать действия человека, выполняя повторяющиеся процессы, такие как обработка данных, взаимодействие с разными системами и выполнение сложных цепочек задач.

К примеру, RPA способен упростить труд финансистов. Если сотрудникам нужно использовать данные из различных источников (1С, email, Excel, CRM, Google-таблицы и т.д.), роботы берут на себя следующую часть рутины:

скачивают информацию из 1С;

сравнивают и дополняют ее данными из CRM-системы и Excel;

авторизуются в личных кабинетах внешних веб-сайтов, как «живой» пользователь, и берут данные оттуда;

формируют, проверяют любые отчеты;

рассылают отчеты по электронной почте, в мессенджерах, загружают их в CRM и т. д.

Таким образом, перехватив у живого сотрудника добрую часть монотонного труда, роботы позволяют наконец сосредоточиться на аналитическом и творческом функционале, решении действительно сложных задач, которые требуют высоких компетенций.