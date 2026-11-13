Комментарий к каждой ситуации дает Алексей Соболев, основатель и преподаватель школы ораторского искусства. В основе приемов — упражнения из «Джаз-метода», учебного мини-практикума Алексея.
Все диалоги учебные. Цифры и сроки условные. Материал посвящен тренировке речи и не содержит бухгалтерских рекомендаций или тарифных ориентиров.
Начните деловую речь с главного: позиция до деталей
Когда предлагаете изменить рабочий процесс, сначала назовите свою идею. Затем приведите три аргумента, покажите на примере, как она будет работать, и повторите главное предложение. Так устроена формула «ТАААКТ» из «Джаз-метода»: тезис — три аргумента — конкретная картинка — возврат к тезису.
Ситуация. Вы предлагаете протестировать единый реестр недостающих документов. Директор спрашивает: «Что конкретно вы хотите изменить и зачем?».
Неудачно: «Мы давно обсуждаем, что документы приходят по-разному. Я говорила с менеджерами, там есть таблица, но она не всегда обновляется. Хотелось бы как-то все упорядочить…».
Точнее: «Предлагаю две недели протестировать единый реестр недостающих документов. Во-первых, менеджер будет видеть свой список запросов. Во-вторых, бухгалтерия сможет отмечать, что уже получено. В-третьих, руководитель увидит, где нужна его помощь. Представьте: на планерке мы открываем один список, а не собираем статус из нескольких переписок. Поэтому прошу согласовать двухнедельный тест, после которого оценим результат».
Комментарий Алексея: «Собеседнику проще оценить предложение, когда он сразу слышит вашу позицию. Сначала скажите, что именно предлагаете. Затем дайте основания и конкретный пример того, как это будет выглядеть в работе. В конце вернитесь к действию, которое хотите согласовать. При этом польза предложения должна опираться на реальные обстоятельства: хорошая структура не заменяет проверки фактов».
Упражнение. Возьмите одно рабочее предложение и сформулируйте его в 5–10 словах. Подберите три разных основания, добавьте один пример и закончите просьбой или следующим шагом. Запишите ответ до 60 секунд. Проверьте: понятно ли предложение уже из первой фразы?
В реплике использована сокращенная схема, а не полная формула «ТАААКТ».
Практикум «Речь как меч»
За 2 часа заговорите статусно и убедительно — и перестанете впадать в ступор, когда на вас давят
Деловая речь на планерке: статус по схеме «было — есть — будет»
Чтобы кратко отчитаться о работе, разделите рассказ на три части: что было сделано, что происходит сейчас и какой шаг вы планируете дальше. В «Джаз-методе» эту схему называют «Часы». Она помогает выстроить доклад по времени и не уходить в подробности переписки.
Ситуация. На планерке у вас минута на отчет о сверках с контрагентами. Нужно сказать, что изменилось, что осталось и какой шаг следующий. Хронология переписки слушателям сейчас не нужна.
Неудачно: «Я всем написала. По двум компаниям пока не ответили, по одной сначала прислали старый акт, потом мы еще уточняли данные. В целом работа идет, почти все уже нормально…».
Точнее: «По сверкам осталось два открытых вопроса. Неделю назад их было восемь, сейчас шесть закрыты. По оставшимся двум ждем ответы контрагентов. Сегодня подключу ответственных менеджеров, а в четверг сообщу итоговый статус. Если ответы не получим, отдельно назову, что мешает завершению».
Комментарий Алексея: «Когда вас спрашивают о статусе, помогите человеку увидеть движение: что было, где вы сейчас и что будете делать дальше. В каждой точке достаточно одного-двух фактов. Будущий шаг называйте планом, если результат еще не подтвержден. Так вы показываете ход работы, не обещая того, что зависит от других людей».
Упражнение. Нарисуйте три колонки: «Было», «Сейчас», «Следующий шаг». Впишите по одному проверенному факту или действию. Запишите доклад на 30–45 секунд. Уберите подробности переписки, если они не меняют вывод или просьбу. Прослушайте: понятно ли, что изменилось и чего ждать дальше?
Аргументы в деловой речи: покажите пользу для каждого участника
Когда защищаете предложение, рассмотрите его с трех сторон: что получит сотрудник, его коллега и руководитель. В «Джаз-методе» этот прием называют «Треугольник». Он помогает подобрать аргументы с учетом интересов каждого участника.
Ситуация. Вы предлагаете отмечать передачу документов в общем реестре. Директор отвечает: «Это удобно вам. А зачем отвлекать отдел продаж?». Нужно объяснить предложение через интересы участников, а не только через потребность бухгалтерии.
Неудачно: «Потому что нам так нужно для работы. Если каждый будет передавать как привык, у нас никогда ничего не сойдется. Менеджеры должны понимать, что бухгалтерии тоже надо помогать».
Точнее: «Предлагаю проверить этот порядок на одном отделе. Менеджер будет видеть, какой документ у него еще запрашивают, вместо повторных сообщений. Бухгалтер увидит, что уже передано и кем. А вы сможете понять, на каком этапе нужна помощь. Это как отслеживание посылки: видно, где она сейчас и кто отвечает за следующий шаг. Если тест только добавит работы, пересмотрим порядок».
Комментарий Алексея: «Ваш аргумент становится понятнее, когда вы смотрите на предложение глазами разных участников. Что получает сотрудник? Что получает коллега, который принимает работу? Что получает руководитель? Сравнение помогает быстро представить процесс. Но польза должна быть правдоподобной, а метафора должна пояснять факты. Если выигрыш пока только предполагается, предложите проверить его».
Упражнение. Выберите свое предложение и запишите пользу для трех участников. Отдельно отметьте, что уже подтверждено, а что предстоит проверить. Затем закончите фразу: «Это похоже на…, потому что…». Оставьте сравнение, только если оно делает объяснение точнее и короче.
Три первых упражнения можно сделать самому: записать ответ, прослушать, перезаписать. Но запись показывает не все. Где вы теряете нить, куда уходит взгляд, какие лишние слова появляются под давлением, проще заметить со стороны. Если хочется ускорить прогресс и получить обратную связь от преподавателя, стоит сначала сравнить школы, чтобы не потратить время и деньги впустую.
В обзоре «Клерка» «Курсы ораторского мастерства в Москве 2026: рейтинг топ-10 школ риторики» редакция сопоставила десять школ по оценкам и отзывам на Яндекс Картах и информации с сайтов. По критериям редакции школа Алексея Соболева в нем на первом месте. При выборе обратите внимание, сколько времени на занятиях отведено практике и сколько раз выступает каждый участник, сколько человек в группе, записывают ли выступления на видео и разбирают ли их, кто ведет занятия и можно ли прийти на пробное занятие до покупки курса.
Как не потерять нить деловой речи, когда вас перебивают
Когда собеседник перебивает, ответьте на его вопрос и вернитесь к своей мысли. Основа приема: упражнение «Речевое айкидо» из материалов Алексея, где тренируется сохранение нити при помехах. Здесь оно адаптировано под рабочие вопросы руководителя.
Ситуация. Вы объясняете статус сверок. Директор перебивает: «Давайте короче. К пятнице успеваем?». От двух контрагентов ответов пока нет. Нужно прямо ответить на вопрос, не оправдываться и не обещать неподтвержденный срок.
Неудачно: «Я же как раз рассказываю, почему так получилось. Дайте я закончу. Ну, наверное, успеем, если все ответят…».
Точнее: «Пока не могу подтвердить пятницу: по двум сверкам нет ответов. Сегодня к 15:00 уточню сроки и сообщу. Сейчас предлагаю подключить менеджеров этих клиентов, чтобы получить ответы быстрее».
Комментарий Алексея: «При перебивании сначала услышьте, что человек хочет уточнить. Дайте прямой ответ, а затем вернитесь к своей основной мысли или предложению. В тренировке мы учимся сохранять нить при помехах. В рабочем разговоре это помогает удерживать задачу: ответить на вопрос и назвать следующий шаг. Если данных нет, обозначьте это спокойно и скажите, когда сможете уточнить».
Упражнение. Подготовьте минутный рассказ о нейтральной рабочей задаче. Попросите партнера один раз задать уточняющий вопрос: «Какой вывод?», «Что нужно от меня?» или «Какой срок?». Коротко ответьте и вернитесь к предложению. При самостоятельной тренировке поставьте сигнал на середину записи и после него сформулируйте главный вывод заново.
Деловая речь в разговоре о цене: состав услуги и варианты
Чтобы обсудить цену, сравните два варианта: что входит в базовый пакет и что получает клиент за расширенный. В «Джаз-методе» этот прием называют «Маятник». Он помогает показать разницу между предложениями и выяснить, какой вариант подходит клиенту.
Ситуация. Клиент бухгалтерской компании рассматривает расширенный пакет: «Было 40 тысяч, теперь 50. Дорого». К прежнему объему добавились еженедельные управленческие отчеты и участие бухгалтера в планерке. Нужно объяснить разницу и выяснить, нужен ли клиенту расширенный состав.
Неудачно: «Сейчас у всех цены выросли. Мы и так недорого берем. У других еще дороже, а скидку я дать не могу».
Точнее: «В прежнем пакете за 40 тысяч был согласованный базовый объем. В пакете за 50 добавляются еженедельные управленческие отчеты и участие в планерке. Если эти задачи нужны, обсудим расширенный вариант. Если нет, можем сохранить прежний состав за 40 тысяч. Что для вас сейчас важнее: регулярные разборы с командой или прежний объем обслуживания?».
Комментарий Алексея: «На возражение о цене полезно отвечать сравнением содержания. Покажите, за что человек платит в каждом варианте, и помогите выбрать нужный объем. Предлагайте только реально доступные варианты: не придумывайте заведомо плохую альтернативу и не обещайте, что более высокая цена сама по себе гарантирует качество».
Упражнение. Выберите услугу, цену которой вам трудно объяснять. Запишите: что входит в пакет, что изменилось относительно прежнего состава, какие варианты вы действительно можете предложить. За 45–60 секунд объясните разницу и закончите вопросом о приоритете клиента. Если цена выросла при прежнем объеме, назовите фактическую причину.
Практикум «Речь как меч»
За 2 часа заговорите статусно и убедительно — и перестанете впадать в ступор, когда на вас давят
Тренировка деловой речи: 15 секунд на план, 60 на ответ
Это формат из «Джаз-метода». Для первого прохода берите больше времени:
Выберите один вопрос: «Какой статус?», «Зачем менять процесс?», «Что вы предлагаете?» или «Почему такая цена?».
Наметьте тезис: одну мысль, которую собеседник должен понять.
Выберите опору. «Часы» подходят для статуса, «Треугольник» для пользы разным участникам, «Маятник» для обсуждения вариантов.
Запишите короткие подсказки: факты, один пример и нужный следующий шаг. Если фактов не хватает, поставьте пометку «уточнить».
Запишите ответ до 60 секунд и проверьте три пункта: тезис звучит в начале, факты отделены от предположений, собеседнику понятен следующий шаг.
Перезапишите ответ один раз и сравните две версии. Оценивайте ясность речи, а не отсутствие волнения.
Формат 15/60 нужен для тренировки. Он не означает, что на любой вопрос в работе надо отвечать за минуту.
Если хотите выбрать школу осознанно, а не по первому впечатлению, полезно посмотреть, как их сравнивают со стороны. В обзоре «Клерка» «Курсы ораторского мастерства в Москве 2026: рейтинг топ-10 школ риторики» редакция собрала десять школ и сравнила их по отзывам, оценкам и информации с сайтов. Такой срез помогает увидеть разницу в подходах и понять, что важно именно вам: объем практики, размер группы, разбор выступлений на видео. Читать обзор на «Клерке».
Где потренировать деловую речь очно: практикум «Речь как меч»
Школа ораторского искусства Алексея Соболева проводит очные занятия в Москве. Полный курс «Пятый элемент» длится пять недель. Алексей лично участвует в обучении, разбирает выступления участников, а работа с видео «до/после» помогает увидеть изменения в собственной речи.
Начать можно с двухчасового практикума «Речь как меч». Стоимость участия — 1 990 ₽. Вы выполните упражнения на уверенную речь, выступите перед группой и получите обратную связь от Алексея. После занятия сможете оценить формат и решить, нужен ли вам полный курс.
Адрес: м. Павелецкая, ул. Валовая, д. 8, стр. 1.
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