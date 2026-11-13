Начните деловую речь с главного: позиция до деталей

Когда предлагаете изменить рабочий процесс, сначала назовите свою идею. Затем приведите три аргумента, покажите на примере, как она будет работать, и повторите главное предложение. Так устроена формула «ТАААКТ» из «Джаз-метода»: тезис — три аргумента — конкретная картинка — возврат к тезису.

Ситуация. Вы предлагаете протестировать единый реестр недостающих документов. Директор спрашивает: «Что конкретно вы хотите изменить и зачем?».

Неудачно: «Мы давно обсуждаем, что документы приходят по-разному. Я говорила с менеджерами, там есть таблица, но она не всегда обновляется. Хотелось бы как-то все упорядочить…».

Точнее: «Предлагаю две недели протестировать единый реестр недостающих документов. Во-первых, менеджер будет видеть свой список запросов. Во-вторых, бухгалтерия сможет отмечать, что уже получено. В-третьих, руководитель увидит, где нужна его помощь. Представьте: на планерке мы открываем один список, а не собираем статус из нескольких переписок. Поэтому прошу согласовать двухнедельный тест, после которого оценим результат».

Комментарий Алексея: «Собеседнику проще оценить предложение, когда он сразу слышит вашу позицию. Сначала скажите, что именно предлагаете. Затем дайте основания и конкретный пример того, как это будет выглядеть в работе. В конце вернитесь к действию, которое хотите согласовать. При этом польза предложения должна опираться на реальные обстоятельства: хорошая структура не заменяет проверки фактов».

Упражнение. Возьмите одно рабочее предложение и сформулируйте его в 5–10 словах. Подберите три разных основания, добавьте один пример и закончите просьбой или следующим шагом. Запишите ответ до 60 секунд. Проверьте: понятно ли предложение уже из первой фразы?

В реплике использована сокращенная схема, а не полная формула «ТАААКТ».