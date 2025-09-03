ИП на УСН в 2025 году: руководство по налогам и страховым взносам

Кому подходит УСН

УСН — это специальный налоговый режим для малого бизнеса. Он позволяет платить один налог вместо нескольких и подходит тем, кто хочет упростить учет и уменьшить налоговую нагрузку.

В 2025 году УСН доступна предпринимателям, у которых:

Доход за год не превышает 450 млн руб.

Средняя численность работников — не более 130 человек.

Остаточная стоимость основных средств — не более 200 млн руб.

УСН недоступна предпринимателям, которые производят подакцизные товары и ювелирные изделия, или, например, добывают цифровую валюту. Полный список видов деятельности, для которых запрещена упрощенка, — в п.3 ст. 346.12 НК.

Чтобы перейти на УСН, нужно подать заявление в налоговую:

если вы только регистрируете ИП — сразу при подаче документов;

если вы уже действующий ИП — не позднее 31 декабря текущего года. Тогда УСН можно применять УСН с нового года.

Налог по УСН заменяет для предпринимателя:

НДФЛ — за исключением дивидендов и доходов, облагаемых по специальным ставкам.

Налог на имущество — только по имуществу, которое используется для ведения бизнеса и не включено в реестр объектов, облагаемых по кадастровой стоимости.

Раньше применение УСН автоматически означало освобождение от уплаты НДС. Но с 2025 года упрощенцы с доходом свыше 60 млн руб. в год становятся плательщиками НДС.