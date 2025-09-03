ИП на УСН в 2025 году: руководство по налогам и страховым взносам

Кому подходит УСН
УСН — это специальный налоговый режим для малого бизнеса. Он позволяет платить один налог вместо нескольких и подходит тем, кто хочет упростить учет и уменьшить налоговую нагрузку.
В 2025 году УСН доступна предпринимателям, у которых:
Доход за год не превышает 450 млн руб.
Средняя численность работников — не более 130 человек.
Остаточная стоимость основных средств — не более 200 млн руб.
УСН недоступна предпринимателям, которые производят подакцизные товары и ювелирные изделия, или, например, добывают цифровую валюту. Полный список видов деятельности, для которых запрещена упрощенка, — в п.3 ст. 346.12 НК.
Чтобы перейти на УСН, нужно подать заявление в налоговую:
если вы только регистрируете ИП — сразу при подаче документов;
если вы уже действующий ИП — не позднее 31 декабря текущего года. Тогда УСН можно применять УСН с нового года.
Налог по УСН заменяет для предпринимателя:
НДФЛ — за исключением дивидендов и доходов, облагаемых по специальным ставкам.
Налог на имущество — только по имуществу, которое используется для ведения бизнеса и не включено в реестр объектов, облагаемых по кадастровой стоимости.
Раньше применение УСН автоматически означало освобождение от уплаты НДС. Но с 2025 года упрощенцы с доходом свыше 60 млн руб. в год становятся плательщиками НДС.
Объект обложения
При переходе на УСН предприниматель выбирает один из двух вариантов объекта обложения.
Сменить выбранный вариант можно не чаще 1 раза в год. Для этого до конца года нужно подать заявление в налоговую.
1. УСН «Доходы»
В этом случае объект обложения — сумма доходов. Это выручка, проценты по депозитам и другие (ст. 346.15 НК). При этом доходы определяются по кассовому методу — то есть по мере поступления денег.
Например, если предприниматель оказал услуги на сумму 100 тыс. руб. и выставил акт 30 июня, а деньги от покупателя поступили на счет только 5 июля, эта сумма будет включена в доходы за III квартал.
Для расчета налога к доходам применяется ставка 6%. Региональные власти могут устанавливать пониженные ставки для стимулирования отдельных видов деятельности.
Чтобы узнать, попадает ли ваша деятельность под льготную ставку, смотрите закон об УСН вашего региона. Проверить региональный закон можно на сайте ФНС.
2. УСН «Доходы минус расходы»
Если у бизнеса много расходов, выгоднее выбрать вариант УСН «Доходы минус расходы». В этом случае объектом обложения будет разница между доходами и разрешенными расходами.
При расчете налога по УСН сумма расходов, как и доходы, определяется по кассовому методу. Это означает, что для учета расходов в уменьшение налога они обязательно должны быть оплачены. Подробнее условия принятия расходов приведены в статье 346.17 НК.
Ставка в данном варианте выше — 15%, но региональные власти могут снизить ее.
Важно: при расчете налога учитываются только те расходы, которые есть в перечне из статьи 346.16 НК. Это затраты, которые непосредственно связаны с деятельностью предпринимателя: приобретение товаров и материалов, заработная плата, налоги, услуги банков и другие.
Когда бизнес не приносит прибыли, предприниматель все равно должен уплатить минимальный налог. Его размер составляет 1% от доходов. Убыток, то есть отрицательную разницу между доходами и расходами, предприниматель может в будущем учесть в уменьшение налога (ст. 346.18 НК).
НДС
С 2025 года ИП на упрощенной системе налогообложения обязаны платить НДС, если их годовой доход превышает установленный лимит. Если по итогам 2024 года совокупный доход превысил 60 млн рублей, начиная с 1 января 2025 года ИП становится плательщиком НДС. Если лимит будет превышен в течение 2025 года, например, доход за январь-май составит 61 млн рублей, обязанность по уплате НДС наступит с 1 июня.
Размер ставки НДС зависит от суммы доходов:
При доходах от 60 до 250 млн рублей предприниматель может выбрать ставку 5%, 7% или стандартные ставки 20% (основная) и 10% (отдельные товары).
При доходах свыше 250 млн рублей выбор ограничивается ставкой 7% или стандартными ставками НДС.
Если ИП превысил лимит, он обязан уведомить налоговую о переходе на уплату НДС и выбранной ставке, а далее — начислять, платить налог и сдавать декларацию по НДС, начиная с месяца, следующего за месяцем превышения лимита.
За неуплату НДС после наступления обязанности предусмотрены штрафы и пени.
Уплата налога и отчетность
Отчетность на УСН минимальная. Один раз в год, до 25 апреля, ИП должен сдать в налоговую декларацию по УСН за предыдущий год. Ее можно отправить электронно — через личный кабинет налогоплательщика или оператора ЭДО. Если у предпринимателя нет электронной подписи, он может отправить декларацию по почте или сдать в налоговую лично.
Бухгалтерского учета у ИП нет, но в течение года он обязан вести учет доходов и расходов по специальной форме — в Книге учета доходов и расходов (КУДиР). На основании этих данных ИП рассчитывает сумму налога для уплаты. КУДиР можно вести в электронном виде или на бумаге, ее нужно хранить течение 5 лет и предоставлять налоговым инспекторам в случае запроса.
В течение года каждый квартал ИП должен рассчитать и уплатить авансовый платеж по налогу УСН. Сроки уплаты налога в течение года такие:
налог за I квартал — 28 апреля;
налог за II квартал — 28 июля;
налог за III квартал — 28 октября;
налог за IV квартал — 28 апреля следующего года.
Налог по УСН уплачивают на единый налоговый счет (ЕНС). Чтобы налоговая знала, какой налог уплачен, каждый квартал предприниматель подает уведомление о начисленных суммах налогов. Срок подачи уведомления единый — 25 число месяца, следующего за кварталом. По годовому платежу уведомление подавать не требуется, поскольку сумма налога указана в декларации.
Страховые взносы
Независимо от размеров бизнеса и вида деятельности, ИП на УСН обязан платить в бюджет страховые взносы. Они идут на обязательное медицинское страхование и пенсионное обеспечение предпринимателя.
Страховые взносы ИП состоят из двух частей:
Фиксированная часть — в 2025 году ее размер составляет 53 658 руб.
Дополнительная часть — 1% с дохода, превышающего 300 тыс. руб. Эта часть ограничена верхним пределом: максимальный размер дополнительного взноса в 2025 году составляет 300 888 рублей.
Платить взносы можно как частями, так и единым платежом, главное — уложиться в срок. Уплатить фиксированный взнос нужно не позднее 28 декабря текущего года, дополнительный взнос — до 1 июля следующего года.
Страховые взносы предпринимателя учитываются при расчете налога УСН. В случае УСН «Доходы» предприниматель может уменьшить свой налог на сумму страховых взносов. При выборе объекта «Доходы минус расходы» сумму страховых взносов включают в состав расходов при расчете налога. При этом факт их уплаты значения не имеет.
Например, в I квартале 2025 года можно учесть в уменьшение налога всю сумму фиксированного взноса, даже если предприниматель платит его в конце года.
В случае найма сотрудников у ИП возникает обязанность уплачивать страховые взносы с их зарплаты. В этом случае порядок учета взносов при расчете налога несколько меняется:
При УСН «Доходы» налог можно уменьшить за счет страховых взносов не более чем наполовину
При УСН «Доходы минус расходы» суммы взносов за работников будут учитываться в расходах в общем порядке — только после их уплаты в бюджет.
Уплатить взносы за работников нужно до 28 числа каждого месяца, с подачей уведомления о начисленных суммах до 25 числа. Суммы начисленных взносов за работников предприниматель ежеквартально сообщает в налоговую, направляя расчет страховых взносов не позднее 25 числа следующего за отчетным месяца.
