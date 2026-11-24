Ко мне чаще всего приходят со словами «банк заблокировал счёт». Но за этими словами стоят очень разные ситуации, и первое, что я делаю, — выясняю, что банк сделал на самом деле. От этого зависит весь дальнейший путь.
Прежде чем дать алгоритм действий с примерами, несколько вводных.
Если банк просто запросил документы, это не блокировка счёта, а обычная проверка: у банка сработал триггер, и он обязан его отработать. Банк обязан выявлять подозрительные операции по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ (дальше — 115-ФЗ) и Положению Банка России № 860-П с учётом рекомендаций Банка России. Перечень признаков необычных операций — в приложении к Положению № 860-П, и банк «вправе дополнять перечень признаков необычных операций» своими (абз. 2 п. 6.2). Не выполнять эти требования банк не может: многие банки, которые закрылись за последние 5–10 лет, лишились лицензии в том числе за нарушения 115-ФЗ. Посмотрите на выбор банка как предприниматель: запросить документы и, возможно, потерять клиента — или не запросить, пропустить подозрительную операцию и потерять лицензию. Выбор очевиден. Поэтому обижаться на банк и возмущаться бессмысленно: и банки, и клиенты — заложники одних и тех же требований закона. И это мировая практика: Россия переносит в своё законодательство международные стандарты противодействия отмыванию доходов.
Ещё лет десять назад мы все ходили в банк, стояли в очередях, и операционист при нас заполнял платёжку. И это было нормой. Интернет-банк — удобство, а не обязанность банка. Банковское обслуживание — это проведение платежей и переводов, а не обязанность давать доступ к приложению. Условия, при которых банк может ограничить интернет-банк, прописаны в договоре обслуживания. Их стоит перечитать: многие клиенты приходят ко мне именно с отключённым интернет-банком, и его тоже можно вернуть — по тем же условиям договора. Исключение — двойной высокий риск, когда к красной зоне Банка России добавляется высокий риск от самого банка. Тогда банк по закону «прекращает обеспечение возможности использования таким клиентом электронного средства платежа» (абз. 4 п. 5 ст. 7.7 115-ФЗ), и вернуть интернет-банк можно только после решения межведомственной комиссии.
Шаг 1. Понять, какие ограничения ввёл банк и ввёл ли вообще
Прочитайте сообщение банка очень внимательно. Часто банк пишет, что ограничений по счёту нет, но отключает интернет-банк. Клиент воспринимает это как блокировку: «банк отобрал у меня деньги». Но разница в том, что счёт не заблокирован, просто платежи придётся совершать лично в отделении.
Что проверить в первый день:
что именно пришло: запрос документов, отказ в операции, отключение интернет-банка или меры из-за высокого риска;
есть ли в сообщении ссылка на 115-ФЗ;
нет ли сведений о высоком риске по ИНН в сервисе Банка России «Знай своего клиента» (ЗСК), так называемой красной зоны.
Шаг 2. Написать банку пояснение, которое снимает подозрения
Пояснение «у нас всё законно, мы платим НДС» подозрений не снимает. Банку нужно снять подозрение в том, что деятельность клиента может быть направлена на легализацию денежных средств. Поэтому в запросе, как правило, есть список документов и информации, по которым банк анализирует бизнес: платятся ли налоги, есть ли сотрудники, поставщики, клиенты. Опытному специалисту уже из запроса видно, в чём именно подозревают клиента и какие слова могут устранить подозрение. Пишите пояснение максимально подробно, чтобы его устранить:
расскажите о бизнес-модели: что продаёте, кому, на чём зарабатываете. Если компания новая, приложите бизнес-план;
покажите источник происхождения денег, если банк о нём спрашивает, — и на ту сумму, с которой вы планируете проводить операции. Источник происхождения денег — это не «муж подарил», а документы, которые подтверждают, что муж зарабатывает такую сумму и может её подарить, например справка о доходах мужа;
отвечайте по каждому пункту запроса и подтверждайте каждый пункт документом;
проверьте, что документы относятся к той компании и к той операции, о которых спрашивают.
Шаг 3. Если банк отказал в операции — разобраться с банком, не доводя до комиссии
После отказа клиент вправе представить документы «об отсутствии оснований» для отказа. Банк обязан ответить «не позднее семи рабочих дней со дня их представления» (абз. 2 п. 13.4 ст. 7 115-ФЗ). Мой совет: решайте вопрос со своим банком и с конкретным менеджером. Это быстрее любой комиссии.
Шаг 4. Если банк не снял отказ — межведомственная комиссия при Банке России
Право обратиться в межведомственную комиссию (МВК) появляется, когда банк сообщил о «невозможности устранения» оснований для отказа (п. 13.5 ст. 7 115-ФЗ). Срок рассмотрения «не может превышать двадцать рабочих дней со дня обращения заявителя» (абз. 3 п. 13.5 ст. 7).
В комиссию нельзя просто переслать то, что вы отправляли в банк, или пожаловаться. Заявление должно содержать сведения и документы из приложений к Положению Банка России № 842-П. Ваше дело рассматривает целая коллегия: в неё «входят представители Центрального банка Российской Федерации и уполномоченного органа», то есть Росфинмониторинга (абз. 2 п. 13.5 ст. 7 115-ФЗ). Если обжалуете меры из-за высокого риска, в комиссии участвует ещё и таможня. К этим людям нужно относиться с уважением и дать им полный комплект документов. Каждая строчка, каждая цифра, каждая буква в заявлении должны быть подтверждены документом. Для электронной подачи — в нужных форматах и в пределах лимитов по объёму.
Шаг 5. Если вы в красной зоне ЗСК — сначала выйти из неё
Если Банк России отнёс вас к красной зоне, а банк ещё не применил меры, мы рекомендуем сначала выйти из неё и только потом обращаться в межведомственную комиссию: оспаривать отказ банка, а если нужно, и отказ Банка России пересмотреть уровень риска.
Если высокий риск присвоил Банк России и банк ещё не применил меры, подают заявление о его пересмотре в Банк России (п. 1.1 ст. 7.8 115-ФЗ). Если высокий риск присвоили и банк, и Банк России, а банк применил меры, заявление в МВК подают в течение шести месяцев со дня, следующего за днём получения уведомления банка (абз. 2 п. 1 ст. 7.8). Этот срок пропускать нельзя: без обращения в комиссию компанию исключат из единого государственного реестра юридических лиц, а индивидуального предпринимателя (ИП) — из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (п. 4 ст. 7.8).
Как это было у моего клиента
Предприниматель давно работает, проблем с банками не было. Бухгалтер, как сейчас все бухгалтеры, дует на воду: проверяет каждого контрагента и каждую платёжку. Никому не пришло в голову, что банк насторожит другое. Собственник открыл новое юрлицо и начал переводить на него старых клиентов. На пятый день жизни новой компании ей пришёл платёж на 5 млн рублей. Сотрудников нет, налогов нет, зарплаты нет.
Сбербанк даже не стал запрашивать документы: сразу отказал в зачислении по 115-ФЗ и сообщил об отказе в Росфинмониторинг, а через Банк России эти сведения дошли до других банков. Важная деталь: сам банк счёт не ограничил и продолжил обслуживание. Отказ касался одной операции, это не блокировка счёта.
Клиент возмутился: деньги не зачислили, а его самого внесли в список отказников. Попробовал разобраться через поддержку банка, получил сухие разъяснения и стал снимать отказ сам. Вместо того чтобы объяснить, что это перевод старых клиентов на новую компанию, он написал: «у нас обе компании с НДС, всё законно». И приложил договоры, которые были заключены со старым юрлицом: на новое юрлицо их ещё даже не оформили. Я понимаю, что в живом бизнесе держать документы в порядке трудно. Но когда банк просит документы, чтобы снять основания для отказа, их нужно дать именно по этой операции. Подозрение в транзите только укрепилось. Компания попала в красную зону ЗСК. С таким клиентом не работает ни один контрагент: это опасно для них самих. По сути, весь бизнес встал. Дальше другой банк — Альфа-Банк — сам ограничил операции: можно было платить только зарплату, налоги и аренду. Ко мне клиент пришёл, когда уже думал о ликвидации.
Что мы сделали:
Попросили банк дать возможность дослать документы. Банк отказал.
Месяц собирали документы — их просто не было.
Подали заявление о выводе из красной зоны в Банк России.
Разобрали пояснения, которые клиент давал банку, и поняли, почему они не сняли подозрение в транзите.
Подали документы в межведомственную комиссию.
Через четыре месяца плотной работы компания снова работает. Все эти месяцы ушли на то, чтобы исправить последствия неправильного общения с банком. Вывод, который я прошу запомнить: новая компания без сотрудников и налогов, которая в первые дни принимает миллионы, — это ровно то, что банки обязаны остановить.
Сколько времени занимает разблокировка?
Ситуация
Сколько ждать по закону
Запрос документов
Срок рассмотрения ответа закон банку не устанавливает
Документы после отказа в операции
Ответ банка — не позднее 7 рабочих дней
Заявление в МВК по отказу в операции
До 20 рабочих дней
Заявление в Банк России о пересмотре риска
До 15 рабочих дней (абз. 3 п. 1.1 ст. 7.8)
Меры из-за двойного высокого риска
МВК — до 20 рабочих дней, после её решения банк снимает меры «не позднее одного рабочего дня» (абз. 2 п. 2 ст. 7.8)
На практике всё вместе — от месяца до полугода.
Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ, Т-Банк, Точка: есть ли разница?
115-ФЗ для всех банков один, поэтому сроки, права клиента и межведомственная комиссия одинаковые. Но банки не одинаковые. На какие признаки реагировать, какими мерами и в каких ситуациях, решает специальное должностное лицо банка по правилам внутреннего контроля этого банка. Это внутренние документы, их не публикуют, и сотрудники банка не вправе их раскрывать. Поэтому одна и та же операция в одном банке проходит спокойно, а в другом заканчивается запросом или отказом. А о том, что банк передал сведения в Росфинмониторинг, его работники «не вправе информировать» клиента (п. 6 ст. 7 115-ФЗ). Отвечайте тем способом, который указал банк в запросе, и сохраняйте подтверждение отправки с датой.
Заблокировали счёт ИП: что по-другому?
Порядок тот же. У ИП банк чаще спрашивает о переводах на личную карту и снятии наличных — покажите, что это доход после уплаты налога, и приложите декларацию или книгу учёта доходов.
Как не попасть под блокировку снова
Не запускайте новую компанию с крупных платежей в первые дни: сначала сотрудники, договоры, налоги — потом обороты.
Пишите понятное назначение платежа и храните документы к каждой крупной операции.
Не прогоняйте через счёт чужие деньги и не платите «по просьбе знакомого» без договора.
Можно ли закрыть заблокированный счёт и уйти в другой банк?
Закрытие счёта блокировку не снимает: сведения об отказах через Росфинмониторинг и Банк России доходят до других банков (п. 13, 13.2 и 13.3 ст. 7 115-ФЗ).
Частые вопросы
Заблокировали карту по 115-ФЗ: что делать физическому лицу?
Путь тот же: ответить на запрос, подать документы по отказу в банк, а если банк не снял отказ, — заявление в межведомственную комиссию.
Как «снять 115-ФЗ» со счёта?
Отдельной процедуры нет: ограничения, которые банк ввёл по 115-ФЗ, снимаются по шагам, описанным выше.
Можно ли разблокировать счёт самому?
Можно, если отвечать полноценно, с учётом моих рекомендаций: бизнес-модель, источники денег, документ к каждой операции. Если отказ уже есть или вы в красной зоне, лучше подключить специалиста, который знает, какие формулировки и документы снимают у банка подозрение, что деятельность компании могла быть использована для отмывания доходов.
Банк заблокировал счёт по 115-ФЗ?
Разберём, что сделал банк, соберём документы и подготовим ответ или заявление в комиссию. Работаем с ИП и ООО.
Нормы приведены по тексту 115-ФЗ, действующему на 20 ноября 2026 года.
Об авторе. Елена Таран — основатель Московского центра по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ (AMLclub, amlclub.ru). Центр готовит для компаний и ИП ответы на запросы банков, документы после отказа в операции и заявления в межведомственную комиссию при Банке России. Опыт команды в сфере ПОД/ФТ и 115-ФЗ — с 2013 года.
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