Как это было у моего клиента

Предприниматель давно работает, проблем с банками не было. Бухгалтер, как сейчас все бухгалтеры, дует на воду: проверяет каждого контрагента и каждую платёжку. Никому не пришло в голову, что банк насторожит другое. Собственник открыл новое юрлицо и начал переводить на него старых клиентов. На пятый день жизни новой компании ей пришёл платёж на 5 млн рублей. Сотрудников нет, налогов нет, зарплаты нет.

Сбербанк даже не стал запрашивать документы: сразу отказал в зачислении по 115-ФЗ и сообщил об отказе в Росфинмониторинг, а через Банк России эти сведения дошли до других банков. Важная деталь: сам банк счёт не ограничил и продолжил обслуживание. Отказ касался одной операции, это не блокировка счёта.

Клиент возмутился: деньги не зачислили, а его самого внесли в список отказников. Попробовал разобраться через поддержку банка, получил сухие разъяснения и стал снимать отказ сам. Вместо того чтобы объяснить, что это перевод старых клиентов на новую компанию, он написал: «у нас обе компании с НДС, всё законно». И приложил договоры, которые были заключены со старым юрлицом: на новое юрлицо их ещё даже не оформили. Я понимаю, что в живом бизнесе держать документы в порядке трудно. Но когда банк просит документы, чтобы снять основания для отказа, их нужно дать именно по этой операции. Подозрение в транзите только укрепилось. Компания попала в красную зону ЗСК. С таким клиентом не работает ни один контрагент: это опасно для них самих. По сути, весь бизнес встал. Дальше другой банк — Альфа-Банк — сам ограничил операции: можно было платить только зарплату, налоги и аренду. Ко мне клиент пришёл, когда уже думал о ликвидации.

Что мы сделали:

Попросили банк дать возможность дослать документы. Банк отказал. Месяц собирали документы — их просто не было. Подали заявление о выводе из красной зоны в Банк России. Разобрали пояснения, которые клиент давал банку, и поняли, почему они не сняли подозрение в транзите. Подали документы в межведомственную комиссию.

Через четыре месяца плотной работы компания снова работает. Все эти месяцы ушли на то, чтобы исправить последствия неправильного общения с банком. Вывод, который я прошу запомнить: новая компания без сотрудников и налогов, которая в первые дни принимает миллионы, — это ровно то, что банки обязаны остановить.