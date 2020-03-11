Отпуск и коронавирус: как вернуть билеты и что делать с графиком отпусков

Коронавирус передается контактным и воздушно-капельным путями, поэтому он активно распространяется. Мойте чаще руки, старайтесь не посещать места массового скопления людей и воздержитесь от поездок в страны, где бушует вирус. Если билеты уже куплены, деньги можно вернуть, перенести полет на другую дату или же изменить страну назначения. В связи с падением рубля выбор нужно делать осторожнее.

Оформление возврата

Заявление на расторжение договора с турфирмой составляется на основе 14 с. ФЗ No 132-ФЗ. В законе говорится, что при возникновении опасности для жизни или имущества, клиент вправе потребовать расторжение договора с турфирмой и вернуть деньги в полном объеме.

На период 11.03.2020 возврат возможен, если путевка куплена в Италию, Китай, Южную Корею или Иран. В остальных случаях придется заплатить штраф. Деньги возвращаются течение месяца, если этого не произошло, то обратитесь в суд. Приобретающим билеты самостоятельно нужно связаться с администрацией отеля и транспортной компанией.

Как вернуть авиабилеты

Способ возврата авиабилетов зависит от авиакомпании и типа вашего билета. Для возвратных достаточно позвонить по телефону горячей линии. Сложнее ситуация обстоит с невозвратными. Далеко не все авиакомпании согласны возвращать билеты и продолжают удерживать до 95% стоимости, но некоторые решили пересмотреть политику и разрешить сдать билеты или перенести дату вылета:

"Аэрофлот" — пока информация есть по датам с 8 по 31 марта. Билеты, купленные на эти даты, можно обменять или оформить возврат. Они должны быть куплены до 5 марта на рейсы: SU212/213

Utair - компания пошла навстречу туристам. Перелеты в Италию были отменены и сокращены до двух рейсов в неделю. Путешественники в праве отказаться от перелета или изменить дату бесплатно.

"Уральские авиалинии" - разрешили обменять или сдать билеты, купленные в период с 8 марта по 15 апреля. Изменить направление, дату или отменить перелет можно за сорок минут до запланированной поездки. Если вы меняете направление по тарифу выше, то придется доплатить необходимую сумму. При полной отмене перелета нужно оплатить 1000 рублей.

“Победа” - компания предлагает доплатить 499 рублей, чтобы вы смогли сдать даже невозвратные билеты. Оформить возврат можно не позднее чем за 48 часов до вылета.

S7 - Купленные билеты с 5 марта по 10 апреля, вы можете сдать без особых потерь. Стоимость будет возвращена, но необходимо доплатить сбор - 1000 руб.

KLM и Air France - возврат распространяется на билеты, приобретенные в период до 30 марта, а перелет запланирован на дату не позднее 31 мая. В случае обмена назначить новую дату можно на любой месяц. Вам будет выдан ваучер, который действует в течение года.

По остальным авиакомпаниям информации пока нет, но Минтранс делает все возможное, чтобы пассажиры могли вернуть билеты. Следите за изменениями. Уточнить политику возврата и обмена вашей авиакомпании можно по телефонам горячей линии:

Как вернуть билеты на поезд

РЖД приостановил поездки в Китай. Деньги за неиспользованные билеты можно вернуть. О порядке и сроках возврата вас проинструктируют по горячей линии: +7 (800) 775-00-00.

Перенести поездку или отменить

Нужно определиться с возможностью отпуска в других числах, посмотреть на общую ситуацию по коронавирусу, а также рассчитать итоговую стоимость:

Отменяя поездку в страну, где не введен карантин, вам придется заплатить неустойку.

Убытки могут понести туристы при отмене путевки раннего бронирования. Такие туры продаются со скидкой 20-40%. При повторном бронировании сумма заметно изменится.

У курса доллара и евро после выходных аритмия. Рекордной отметкой пока считается: доллар - 75 и евро - 85 рублей. Неизвестно надолго ли произошло падение рубля, но обмен валюты, да и сами затраты на проживание и перелет будут отличаться от запланированных

Туроператоры не советуют отменять путевки, которые запланированы на лето. Предполагается, что ситуация с коронавирусом к этому времени уже стабилизируется.

Что делать с графиком отпусков

График отпусков составляется до середины декабря предыдущего года. Некоторая категория лиц может уходить в отпуск любой момент, к примеру многодетные родители (подробнее об этом можно прочитать в нашей статье). Остальным нужно согласовать перенос с работодателем. Важно понимать, что в связи с угрозой вируса перенести отпуск захотят многие, поэтому в случае отказа не нервничайте, а рассмотрите вариант с изменением направления для отпуска.

Игнорировать угрозу коронавируса не стоит. Действительно, эпидемия гриппа не меньшая угроза, но искушать судьбу не стоит. Воздержитесь от полетов. Отменить или обменять путевку можно у вашего туроператора. Если вы планировали отпуск самостоятельно, то обратитесь к администрации отеля и в транспортную компанию. Ситуация по возврату билетов еще уточняется. Возможно, Минтрансу удастся добиться более выгодных условий для возврата. Торопиться с отменой летних путевок пока не стоит.

Компания “АСТЭК” тоже переживает за отпуск и за угрозу распространения вируса. Наши удаленные сотрудники в очередной раз оценили, насколько им повезло работать из дома. Если вы рассматриваете переход компании полностью или частично на аутсорс, то можете рассмотреть переход на 1С в облаке.

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