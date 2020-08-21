Хватит бояться государственных и коммерческих закупок! Дайте «‎зеленый свет»‎ бизнесу

Если вы еще никогда не участвовали в коммерческих аукционах и государственных закупках — самое время начать. Малому бизнесу и даже самозанятым предоставили много возможностей уже начиная с 2020 года.

Как начать?

Для того, чтобы начать участвовать в закупках по 44 и 223 федеральным законам, необходимо зарегистрироваться в единой информационной системе (ЕИС), для этого нужно получить электронную подпись. Чтобы долго не ждать изготовления подписи — воспользуйтесь сервисом Астрал-ЭТ, она будет готова в течение одного рабочего дня.

После подтверждения регистрации, вы получите доступ к восьми площадкам, где аккредитация после ЕИС происходит автоматически.

На сайте госзакупок есть отдельный раздел с процедурами для МСП — можно провести поиск, настроив нужные параметры.

Если вы хотите участвовать в крупных закупках, наравне с большими компаниями, то придется обзавестись специальным счетом в банке, но если вы нацелены только на небольшие контракты для «малышей», то для них часто отсутствует обязанность по предоставлению обеспечения для участия. Кстати, в качестве специального может выступать и расчетный счет, который у вас уже есть.

Обеспечение заявки — это сумма на счете, которая временно блокируется, если вы подаете заявку на торги, ее никуда не списывают. Со спецсчета также может списываться и вознаграждение оператору площадки, если вы выиграете аукцион.

Для малого бизнеса вознаграждение не может превышать 2 % от НМЦК (начальная максимальная цена контракта), максимум — 2000 рублей. Но это, если вы принимаете участие в торгах именно для СМП.

Чтобы участвовать в торгах для СМП нужно входить в реестр малого и среднего бизнеса. Самозанятых должны внести в него до 5 декабря 2020 года. Сейчас задекларировать свой статус можно прямо на площадке при оформлении заявки на участие в закупке — пара кликов и все готово. Если вас в реестре почему-то не оказалось или указанные данные некорректны — обратитесь через специальную форму к оператору для внесения исправлений, иначе не получите допуск к торгам.

Как подобрать подходящую закупку?

Все госзакупки аккумулируются на одном сайте — zakupki.gov.ru. Здесь можно настроить поиск по различным параметрам, например за определенный период времени, в конкретном регионе или даже для конкретного заказчика.

К сожалению, в остальном поиск придется осуществлять практически вручную. Почему так:

Объект закупки заказчик может назвать по-разному . К примеру, для одного и того же вида работ, он будет звучать как «электромонтажные работы», или «электромонтаж», или вообще «капитальный ремонт». Вот так вот;

Отсутствует поиск по вложенным документам . Это значит, что если объект закупки назвали как-то хитро, но в документации (извещение, техническое задание, смета и т.п.) есть нужные слова — вы все равно такую закупку не найдете. Придется отбирать все подходящие варианты и просматривать документы.

Нельзя подписаться на рассылку. Каждый раз нужно заходить и смотреть — появилось ли что-то новенькое. Правда параметры поиска сохранить можно.

Если вам важно находить целевые тендеры или аукционы, причем все, а не только те, которые смог найти поиск сайта — используйте сервис Астрал.Поставщик. Здесь как раз есть все, что отсутствует в стандартном функционале zakupki.gov.ru:

Умный поиск по ключевым словам и другим параметрам, в том числе внутри аукционной документации;

Подписка на интересующие вас категории — настраивается индивидуально, так что в подборке вы получите актуальные именно для вашего бизнеса торги;

Возможность планировать — вы увидите какие закупки заканчиваются по сроку, какие в вашем сегменте запланированы заказчиками, есть ли субподрядные заказы и т.д. Это позволит и деятельность организовать более четко, без простоев;

Прогнозирование . Кроме вас в аукционах принимают участие и конкуренты. Можно проанализировать, кто может оказаться вашим соперником, а заодно посмотреть информацию о заказчике — стоит ли вообще иметь с ним дело.

Учитывая, что сервис собирает данные по разным видам закупок — по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП (это капремонт), то вам придется иметь дело не только с государственными заказчиками, но и с коммерческими компаниями.

Как можно проверить контрагента еще до проведения торгов. Может и участвовать то в них не стоит?

Есть несколько вариантов:

Обратиться к сайту ФНС. В разделе «Прозрачный бизнес» найдется вся основная информация о потенциальном заказчике — регистрационные данные, массовость адреса, дисквалификация руководства, не находится ли он в процессе банкротства или ликвидации и т.д. Затем есть картотека арбитража, где можно поискать активные и закрытые дела; Интернет тоже даст массу полезной (но, если признаться, и не очень полезной тоже) информации. К примеру, отзывы сотрудников или деловых партнеров.

Есть и другие методы, но их главный минус в том, что сведения разрознены и находятся в разных местах. Сводной аналитики не получится сделать, хотя можно собрать все данные в табличку Excel и там попытаться как-то их структурировать.

Специально для того, чтоб вы не мучились, обходя по отдельности каждый сервис и сайт, мы создали Астрал.СКРИН. Здесь все данные, которые вам необходимы для оценки благонадежности контрагента:

сведения о финансовом состоянии;

досье на исполнительные производства и судебные дела;

проверка связей компании, ее руководителя и собственников с другими юридическими лицами;

аналитика и комплексная оценка заказчика (или конкурента);

главное — данные закупок и контрактов по 223, 94 и 44 ФЗ с подробной информацией о поставщике, заказчике, участниках торгов, самой закупке и заключенном по ней контракте.

Теперь участники и заказчики торгов перестанут быть тайной за семью печатями.

Что делать, если торги выиграны?

Найти подходящий аукцион или другую закупку и даже выиграть ее — это полдела. После того, как вы стали победителем, вам нужно подписать контакт. Сделать это нужно в электронном виде на той площадке, где проходила процедура. Для этого также понадобится электронная подпись.

Мы предлагаем получить электронную подпись в течение одного рабочего дня. Есть выбор из нескольких тарифных планов, включая комплексное решение: доступ к сервису Астрал.ПоставщикЭП.

Есть сроки для подписания контракта по 44-ФЗ — 5 дней со дня размещения контракта заказчиком. При этом контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС протокола, если речь об аукционе и не ранее чем через семь дней с даты размещения, протокола, если закупка проходила в виде запроса котировок или предложений. Поэтому сразу же после подведения итогов контракт вам на подпись не отправят.

По 223-ФЗ договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола. В некоторых случаях срок будет больше (например, если закупка требует одобрения со стороны органа управления заказчика в соответствии с законодательством РФ).

Может потребоваться внесение своеобразного залога — обеспечения исполнения контракта. Но, если вы уже участвовали в закупках, успешно выполнили контракты и в ЕИС есть данные о них, то можете рассчитывать на привилегии.

Нужно минимум три контракта, исполненных за последние три года до даты подачи заявки;

Сумма контрактов должна быть не меньше начальной максимальной цены текущей закупки;

Контракты исполнены без штрафов и неустоек.

При соблюдении всех условий победителю не нужно обеспечивать исполнение контракта деньгами или банковской гарантией — достаточно представить выписку из реестра.

Еще один плюс для представителей малого бизнеса — размер обеспечения считается от итоговой цены, предложенной победителем. а не от НМЦК (действует для закупок с преимуществами для СМП и некоммерческих компаний (СОНКО)).

Для СМП также сокращены сроки оплаты по контракту в рамках 44-ФЗ до 15 рабочих дней. И еще хорошая новость — заказчик не может отказаться подписывать контракт с победителем, если это была закупка у СМП.