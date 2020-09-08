«Фирмы-однодневки»: кто попадает под подозрение ФНС

Налоговая инспекция выявляет «фирмы-однодневки», созданные для уклонения от уплаты налогов и мошенничества, по ряду критериев. Под подозрение попадают юридические лица, не представляющие налоговую отчётность и зарегистрированные по адресу массовой регистрации налогоплательщиков.

Что такое «фирмы-однодневки»

«Фирма-однодневка» — юридическое лицо, которое не обладает фактической самостоятельностью и ведёт деятельность, нацеленную на уклонение от уплаты налогов или хищение государственных средств. Несмотря на то что этот термин отсутствует в законодательстве, он широко используется в контролирующих органах.

«Фирмы-однодневки» называют также «короткоживущими предприятиями». Срок существования таких организаций крайне мал — 1–2 года. Такой срок жизни обусловлен тем, что к моменту проявления интереса у ФАС, мошенники нелегально её ликвидируют.

Часто происходят ситуации, когда организации создают на людей, которые теряют свои паспорта. Существуют даже нелегальные площадки, на которых продают компании-однодневки, оформленные на людей, которые ничего об этом не подозревают.

Критерии

Налоговая инспекция выявляет «фирмы-однодневки» по ряду распространённых признаков, присущим им. К таким признакам относятся:

массовое место регистрации;

массовый учредитель;

предприятие находится не по месту регистрации;

фирма не имеет складских помещений.

фирма перечисляет минимальные налоговые платежи;

наличие учредителя в базе дисквалифицированных лиц ;

базе дисквалифицированных лиц невыполнение заявленных услуг, работ или поставок;

предприятие не имеет собственных средств.

Иногда некоторые из вышеперечисленных признаков относятся и к обычным предприятиям, поэтому они также могут попасть под подозрение налоговой инспекции.

Как налоговая выявляет «фирмы-однодневки»

ФНС выявляет нелегальные предприятия, опираясь на налоговые несоответствия. В частности, налоговая использует систему АСК НДС, которая отслеживает возмещением НДС и проводит синхронизация книг покупок и продаж с расчётными счетами организации.

С помощью системы сотрудники налоговой выясняют, когда начисленный НДС не был оплачен. Также система позволяет отследить цепочку контрагентов. Если находятся какие-либо несоответствия, налоговая осуществляет более детальную проверку.

ФНС запрашивают документы, например, акты приёма-передачи, переписки, отчёты и т.д. С помощью них сотрудники налоговой выясняют, оказывались ли заявленные услуги.

Следующим шагом налоговой являются допросы, осмотры, изъятие документов и т.д. Методика выявления «фирм-однодневок» описана в Письме № ЕД-4-2/13650@ от 13.07.2017.

Основные ошибки руководителей

Учредители предприятий не всегда умышленно совершают действия, из-за которых налоговая начинает проявлять интерес. Иногда это следствие ошибок неопытных руководителей.

Некомпетентные сотрудники . В частности, это относится к бухгалтерам. Декларации, составленные с ошибками и не сданная в срок отчётность вызывают подозрение со стороны налоговой. Как следствие, это приводит к внеплановым проверкам, что, в свою очередь, может привести к приостановке расчётных счетов. Неправильное оформление сотрудников . Руководители некоторых предприятий вместо того, чтобы оформить работников в штат, предлагают им оформить ИП. Это делается для экономии на страховых взносах и налогах. Однако, большое количество ИП на предприятии вызывает интерес налоговой, что, в свою очередь, может иметь негативные последствия для руководителя организации. Отсутствие внутреннего контроля . В первую очередь это касается выбора контрагента. Например, когда партнёр завышает стоимость реальной суммы сделки для уменьшения размера собственного налога. Это приводит к проверкам со стороны ФНС. Разделение бизнеса. Когда владелец делит бизнес на несколько ООО или ИП, существует вероятность подозрений со стороны налоговой. Особенно когда они оформлены на один и тот же юридический адрес. Иногда это делается, чтобы воспользоваться упрощённой системой налогообложения, так как по отдельности бизнес соответствует критериям УСН, а суммарно — нет. Колебания цен . Если в компании регулярно происходит изменение цен более, чем на 20%, налоговая попросит объяснить механизм ценообразования.

Если руководитель компании не хочет вызвать нежелательный интерес у налоговой, он должен отказаться от попыток обманным путём сократить размер налогов.

Под подозрение в ведении «фирмы-однодневки» попадают не только те, кто создают их умышленно, но и неопытные руководители предприятий. Борьба с юридическими лицами, которые ведут такую незаконную деятельность, основывается на статьях 173.1 и 173.2 УК РФ. Проверить себя на критерии «однодневки», а также своих партнёров можно в сервисе «Астрал.СКРИН».