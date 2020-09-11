Электронные трудовые книжки, СЗВ-ТД и все такое: инструкция для работодателя

Ваши работники уже определились, какую трудовую книжку они хотят иметь — бумажную или электронную? А вы разобрались в том, как выдавать сотруднику СТД-Р и в какие сроки сдавать СЗВ-ТД? Мы собрали инструкцию по всем основным вопросам специально для работодателя — проверьте, все ли правильно вы делаете.

Поясним, для тех, кто возможно еще не в теме — с 2020 года введены электронные трудовые книжки (ЭТК), а для работодателя еще и новые отчеты, плюс бонусом дополнительные кадровые документы.

ЭТК хранит данные о трудовой деятельности, формируется она в базе ПФР, для этого работодатель передает сведения о кадровых событиях (прием на работу, увольнение, перевод на другую должность и т.п.) в Фонд.

Ранее был установлен срок информирования работников о праве выбора формы трудовой книжки — до 30 июня 2020 года. Но, как вы знаете, в этом году у нас многие сроки сместились. Срок оповещения ПФР также сдвинул до 31 октября 2020 года.

А дальше дело за работником — он пишет заявление с просьбой оставить бумажную книжку или о переходе на ЭТК. Для сотрудников тоже есть сроки — написать заявление необходимо до конца 2020 года. Хотя Фонд утверждает, что если есть объективные причины, почему гражданин не подал соответствующее заявление, то он может сделать это позднее. Например, если отсутствовало место работы в этом году или гражданин уволился в начале года, не написав заявления и в течение года не трудоустраивался — ему просто некому было писать заявление.

С 2021 года те, кто устраивается на работу впервые, без всяких заявлений сразу становятся гордыми обладателями ЭТК, им бумажные книжки уже не положены.

Временный порядок подачи сведений СЗВ-ТД

В этом году форма СЗВ-ТД должна была сдаваться раз в месяц — до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Однако, опять же из-за пандемии, правила изменили. О случаях приема на работу и увольнения нужно сообщать не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (или других документов, подтверждающих оформление трудовых отношений). А вот о подаче работником заявления можно по-прежнему отчитаться до 15 числа.

Кто не должен подаваться сведения СЗВ-ТД: самозанятые и индивидуальные предприниматели, не имеющие работников.

Даже если в течение 2020 года с работником вообще ничего не произошло достойного внимания ПФР, то до 15 февраля 2021 года нужно все равно подать отчет СЗВ-ТД, с данными на 1 января 2020 года, например, со сведениями о приеме на работу ранее этой этой даты.

Порядок подачи СЗВ-ТД с 2021 года

С 1 января 2021 года временный порядок станет постоянным — о каждом кадровом событии необходимо будет сообщать не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа.

А что за кадровые события, о которых мы все время говорим? Вот таблица, в которой перечислены все мероприятия, о которых необходимо сообщать в Пенсионный фонд и их коды:

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Создавать, проверять и отправлять СЗВ-ТД, а также любую другую отчетность, можно при помощи сервиса Астрал Отчет 5.0:

создание документов в сервисе или импорт данных из программ автоматизации бухгалтерского учета;

проверка отчетности на полноту и корректность заполнения;

передача отчетности, заверенной квалифицированной электронной подписью (КЭП) — юридически значимый документооборот;

автоматическое обновление форм отчетности;

обмен неформализованными документами с контролирующими органами.

Когда выдавать работнику СТД-Р

Кроме формы СЗВ-ТД появился и еще один новый документ — «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем» или СТД-Р.

Сведения передаются работнику при увольнении или по его заявлению. Документ содержит информацию о периоде работы у данного работодателя.

Сформировать и передать СТД-Р можно разными способами, каким именно — выбирает работник в заявлении. Передать документ можно на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Сведения формируются на основании внутренних кадровых документов — о приеме, переводе, увольнении.

СТД-Р выдается только тем сотрудникам, которые перешли на электронную трудовую книжку, остальным данные, как и прежде, заносят в бумажную, им форма СТД-Р не выдается.

Как работнику получить сведения из электронной трудовой книжки

Сотруднику вовсе не обязательно писать заявление, он может самостоятельно получить сведения от ПФР (это более расширенная форма по сравнению с СТД-Р), причем не по одному работодателю, а сразу по всем. Сделать это можно:

через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда — pfrf.ru ;

pfrf.ru на сайте Портала государственных услуг — gosuslugi.ru ;

gosuslugi.ru у работодателя, написав заявление.

Работодатель может сформировать форму СТД-Р в сервисе Астрал Отчет 5.0. Пользователям сервиса доступен функционал формирования выписки по данным СЗВ-ТД, отправленным в ПФР и возможность ее корректировки — внесение недостающих мероприятий.

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