Удаленка и бизнес на расстоянии. Счастливая история

Неожиданно, как снег зимой, пришла вторая (или все еще первая) волна пандемии. Москва на удаленке, регионы тоже волнуются и по возможности отправляют сотрудников по домам. Обстановка, прямо скажем, удручающая. Но даже в такой ситуации есть люди, которые умудряются сохранить позитивный настрой. Сегодня мы хотели бы рассказать историю Татьяны, отстоявшей свое дело этой весной.

Наша героиня Татьяна — владелица небольшой швейной мастерской. Бизнес скромный, но есть несколько работниц, кто-то по сменам работает на приемке вещей в починку, еще пара человек занимается индивидуальным пошивом. В основном заказы это шторы, постельное белье, иногда удавалось заключить договор на пошив школьной формы — это была большая удача и тогда брали еще людей на временную работу. Работала мастерская уже несколько лет и вполне успешно.

Но тут пришла весна и понеслось...

«Я сначала, наверное как и многие, отмахнулась от происходящего — обычный грипп, а потом стало страшно. И не только за здоровье. Я ведь переживала за свое дело и людей, за которых отвечала. Все вокруг закрывались, кто мог — уходил на удаленку, а мы ведь работаем напрямую с людьми.»

Татьяна понимала, что ситуация ухудшается, вводят запреты. Но решила — сдаваться не будет. Раз уж так получилось, надо выкручиваться. Вместе с сотрудниками приняли решение — разъезжаются по домам и будут работать оттуда. У всех были швейные машинки, но у кого-то уже старые, им Татьяна разрешила перевезти домой рабочее оборудование.

Сначала перешли на шитье тканевых масок, ведь в аптеках обычные медицинские разлетались как горячие пирожки, а потом перепродавались втридорога перекупщиками. Татьяна наживаться ни на ком не хотела, поэтому цены на товар установила только в зависимости от сложности. Простые маски стоили 100 рублей, с вышивкой или индивидуальным рисунком под заказ — от 200.

Сначала к ней обращались постоянные клиенты — просили сшить маски для семьи, заказывали сразу по 5-10 штук с доставкой. Потом по сарафанному радио информация разошлась, да и Татьяна стала размещать объявления в соцсетях и на сайтах.

«Моему удивлению не было предела — нас просто завалили заказами. Потом поняла — у конкурентов цены были гораздо выше. Понимаю, что маски наши не одноразовые, если кто-то купил, то вряд ли придет тут же за второй или третьей. Но выходило наоборот — людям хотелось хоть чем-то себя порадовать, просили забавные маски для детей — с зайчиками, кошечками, собачками. Так было проще уговорить ребенка надеть маску. А потом одна из клиенток спросила меня по телефону, продолжаем ли мы шить шторы, ведь пока она дома может наконец заняться интерьером. И мы как-то незаметно стали выполнять и наши обычные заказы.»

Татьяне пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Во-первых, раньше она покупала товар напрямую, а теперь приходилось делать заказ с доставкой, причем бесконтактной. Поставщик перешел на электронный документооборот, чтобы минимизировать контакты между сотрудниками и клиентами. Во-вторых, на ЭДО перешли и некоторые организации из клиентов, кто продолжил с ней работать — заказывали многоразовые маски со своей символикой.

Пришлось осваивать ЭДО и Татьяне.

«Я думала, что ЭДО — это что-то космическое и мне, как владельцу скромного ИП, не нужное, поэтому я очень скептически отнеслась к выбору. Искала вариант с бесплатной демонстрацией или вроде того, плюс одолевали сомнения — я же не знала, кто к какому оператору подключен и как, в случае, если у меня окажется какой-то другой, обмениваться документами. Я наткнулась на сайт Калуга Астрал, позвонила по телефону. Мне сказали — подключайте Астрал Онлайн. Это сервис для ЭДО, в котором есть бесплатный тариф — сможете принимать документы от ваших поставщиков, только нужно сделать электронную подпись.»

Как нам рассказала Татьяна, она решила, что подпись будет дорогой и платить придется ежемесячно. Когда ей назвали цену и объяснили, что ЭП действительна год, она очень обрадовалась. Мало того, использовать подпись можно не только для ЭДО, но и для государственных порталов, например, зарегистрироваться в личном кабинете предпринимателя на сайте ФНС.

Т.к. Татьяна не разбиралась в настройках, то заказала еще и удаленную настройку рабочего места для работы с электронной подписью. Кстати, и ее сомнения насчет разных операторов мы тоже развеяли — рассказали про роуминг. О нем мы недавно писали в блоге.

«Немного освоилась с электронной подписью и мне понравилось! Документы поступали очень быстро, быстрее чем сам товар приезжал, я их подписывала буквально в несколько секунд и поставщик видел — товар приняла. Причем мне же приходили все накладные, в том числе на те доставки, что делали моим швеям. Я сразу видела, кто и сколько заказал материала, тоже контроль, хотя я своим девчонкам доверяю. Наконец дошли руки зарегистрироваться в личном кабинете в ФНС, оказалось, что у меня переплата за прошлый год по взносам. Дважды оплатила ФОМС. Не знаю как так вышло, но есть плюс — в этом году могу не платить часть взносов»

Через какое-то время Татьяна решила, что пора расставаться с прежними опасениями и подключила платный тариф ЭДО. Теперь она может обмениваться документами и сама отправляет их организациям-клиентам.

За время самоизоляции и удаленной работы Татьяне удалось сохранить своим сотрудницам рабочие места, оперативно перестроить швейное производство так, чтобы они могли работать на дому, организовать доставку заказов. И, конечно, освоить возможности ЭДО.

В планах у нашей героини — выход на торговые площадки, участие в аукционах на пошив форменной одежды и заключение договоров на изготовление фирменной вышивки. Опыт массового пошива уже есть — летом шили форму для младших школьников с символикой учебного заведения.