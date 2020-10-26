Облачные сервисы ЭДО

Облачные СЭД дают возможность вести работу с документами с различных устройств и из любой точки мира при наличии интернета. Это самый удобный способ работы с документами, потому что сотрудник не привязан к конкретному рабочему месту.

Что такое облачные СЭД

Облачные СЭД — современные системы электронного документооборота, представленные в формате интернет-сервиса. Такие системы достаточно гибкие: их можно использовать на разных устройствах и выбирать планы подписок под свои нужды.

Облачные СЭД распространяются по системе SaaS (Software as a Service) — программное обеспечение как сервис. То есть поставщик разрабатывает и управляет интернет-сервисом, предоставляя заказчикам доступ.

Варианты размещения СЭД

СЭД может быть локальным (on-premise) или облачным.

Локальные системы устанавливаются на устройствах компании. Их сильные стороны — скорость доступа, безопасность и возможность индивидуальной настройки.

Облачные системы представлены в виде интернет-сервиса, их отличительными особенностями считают экономичность, скорость внедрения и масштабируемость.

Преимущества облачных систем

Главное преимущество облачных СЭД заключается в экономической эффективности. Этому способствуют:

Доступные предложения. В связи с количественным и качественным ростом дата-центров, а также конкуренции в отрасли, поставщики предлагают широкий выбор тарифов работы с СЭД. Сокращение вложений. За счёт уменьшения расходов на ИТ-специалистов, оборудование, программное обеспечение и электричество, выбор облачных СЭД целесообразен для организаций и предпринимателей. Уменьшение рисков. При работе с облачным СЭД заказчик не покупает систему, а арендует её. По этой причине он всегда может отказаться от одной системы и выбрать другую без серьёзных финансовых потерь. Быстрый старт. Облачные СЭД обычно предлагают линейку тарифов от простых до профессиональных. Каждый тариф «упакован» и готов к работе, то есть система сразу предлагает нужную функциональность без тонкой настройки каждого элемента. Простая настройка. Системы SaaS заточена под широкую аудиторию. Это значит, что практически любой человек может справится с настройкой системы.

Система «АстралОнлайн» отвечает всем критерием качества: простой интерфейс, доступ с любого устройства, автоматическая синхронизация с сервисом, роуминг ЭДО.

Кроме того, сервис предоставляет возможность работать с маркировкой, что особенно актуально, учитывая постепенное введение маркировки для различных групп товаров.

Безопасность облачных СЭД

Безопасность — важный критерий при выборе СЭД. Многие компании не переходят на облачные системы по причине жёстких требований к безопасности.

Облачные системы используют дата-центры, поэтому все данные хранятся в них, а не локально у заказчика. Доступ к документам предоставляется через интерфейс интернет-сервиса.

Поставщики облачных систем и владельцы дата-центров гарантируют безопасность, благодаря шифрованию данных и защите от их потери. Поставщик заключает с заказчиком соглашение об уровне обслуживания, частью которого является безопасность работы в предложенном сервисе.

В большинстве случаев вероятность выхода из строя техники, расположенной в дата-центре значительно ниже, нежели у техники, расположенной в офисе или дома. Такое оборудование защищено от скачков напряжения, внешнего воздействия и перегрева. Если всё же случается непредвиденный случай, то данные всё равно защищены, так как на них установлены системы автоматического копирования.

Доступ к данным имеют только владельцы аккаунтов и единственной причиной их утечки являются простые логины и пароли, незащищённое соединение и подключение к сервису с неизвестных устройств.

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