Срок хранения документов в 2021 году

Новые сроки хранения применяются к документам, законченным в делопроизводстве, в том числе до 18 февраля 2020 года.

Перечень типовых управленческих архивных документов с указанием срока их хранения представлен в приказе Росархива № 236. Таблица содержит 12 больших разделов и 657 наименований с указанием срока их хранения.

Для удобной навигации был сделан алфавитный указатель видов документов.

Некоторые документы имеют примечания, в которых указаны дополнительные правила их хранения.

Таблица с новыми сроками хранения

В таблице указаны документы, у которых был изменён срок хранения.

Хранить документы можно больше положенного срока. При этом контролирующие органы не вправе требовать предъявления документов, у которых истёк срок хранения. Однако, хранение документов меньше положенного срока является нарушением и влечёт за собой наказание в виде штрафа или дисквалификации.

Нарушения и штрафы

За нарушение срока хранения документов предусмотрены штрафы в соответствии с НК РФ и КоАП РФ.

При отсутствии первичных документов штраф накладывается:

на должностное лицо в размере от 5000 до 10 000 рублей при первом нарушении, от 10 000 до 20 000 рублей при повторном нарушении (ст. 15.11 КоАП РФ);

(ст. 15.11 КоАП РФ); на организацию в размере 10 000 рублей при первом нарушении, 20 000 рублей при нарушении в течение более одного налогового периода (ст. 120 НК РФ).

При нарушении правил хранения, комплектования, учёта или использования архивных документов накладывается штраф в соответствии ст. 13.20 КоАП РФ:

на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей;

на должностных лиц — от 3000 до 5000 рублей;

на юридических лиц — от 5000 до 10 000 рублей.

Если отсутствие документов привело к занижению налоговой базы, то ФНС выставит штраф в размере 20% от суммы недополученных налогов, но не менее 40 тысяч рублей.

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