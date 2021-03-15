Как заполнить платёжное поручение по НДФЛ в 2021 году

С 1 января 2021 года изменились правила обложения доходов НДФЛ: введена прогрессивная шкала налогообложения, изменились реквизиты платёжного поручения по НДФЛ. Расскажем, как рассчитывать и уплачивать в бюджет налог на доходы физлиц с учётом всех изменений.

Новая ставка по НДФЛ

С 1 января 2021 года введена новая налоговая ставка по НДФЛ. Теперь доходы, превышающие 5 млн. рублей, облагаются НДФЛ по ставке 15 %.

Изменение коснулось таких доходов, как заработная плата, дивиденды, купонные доходы по облигациям и доходы из-за рубежа, от ценных бумаг, в том числе от их продажи, от предпринимательской деятельности и др. Исключение составляют доходы от продажи имущества — если продать квартиру более чем за 5 млн рублей, ставка НДФЛ всё равно останется 13%. В налоговую базу также не включаются страховые и пенсионные выплаты.

Не изменился и порядок обложения доходов, с которых удерживает НДФЛ налоговый агент. Если размер налоговой базы больше 5 млн. рублей, то ставка 15 % применяется только к части дохода, превышающей эту сумму.

Бывает так, что физическое лицо получает доход от нескольких работодателей, и размер каждой из выплат не превышает 5 млн рублей, а в сумме — превышает. В таком случае в конце года налоговая самостоятельно посчитает НДФЛ с общей суммы и направит уведомление налогоплательщику.

Граждане, которые сами декларируют доход, при расчёте налога не учитывают доходы, полученные от налоговых агентов. ФНС самостоятельно рассчитает общую сумму дохода и пришлёт налоговое уведомление.

Также изменилось обложение НДФЛ процентов по вкладам в банках. Теперь они облагаются налогом по ставке 13 % с суммы, превышающей необлагаемый минимум. Он рассчитывается путём умножения 1 млн. рублей на ключевую ставку Банка России на первое число налогового периода. При этом сам вклад и его возврат налогом не облагаются. Также не входят в налоговую базу проценты по всем рублёвым счетам, у которых ставка не превышает 1 % годовых и по счетам эскроу.

Новые правила налогообложения процентов по вкладам действуют с 1 января 2021 года, но первый раз заплатить налог с их учётом нужно только в 2022 году.

Новые реквизиты платёжных поручений

Кроме правил налогообложения, изменились и правила заполнения платёжного поручения по налогам и взносам.

В платёжке по НДФЛ появился новый КБК — для повышенной налоговой ставки. Если доход одних сотрудников превышает 5 млн рублей, а других — нет, придётся заполнять два платёжных документа с разными КБК.

Доход физлица не превышает 5 млн рублей Доход физлица превышает 5 млн рублей КБК 182 1 01 02010 01 1000 110 КБК 182 1 01 02080 01 1000 110

Кроме того, с 2021 года действуют новые реквизиты территориальных отделений Федерального казначейства.

Изменения в платёжке коснулись блока «Сведения о банке получателя»:

новый БИК банка получателя средств;

наименование банка получателя средств;

номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав ЕКС);

номер счета получателя (номер казначейского счета);

номер действующего банковского счета территориального органа Казначейства в подразделениях ЦБ РФ на балансовом счете № 40101.

До 30 апреля 2021 года действует переходный период — в это время банки будут принимать и исполнять платёжные поручения со старыми и с новыми реквизитами. С 1 мая платёжку со старыми реквизитами уже не примут.

Новые реквизиты Федерального казначейства действуют для всех платёжных поручений по налогам и взносам.

Новые правила заполнения платёжного поручения

Заполняйте платёжку по НДФЛ с учётом следующих правил.

Статус плательщика заполняйте в зависимости от того, кем является налоговый агент: ИП в поле 101 должен вписать код 09, а юрлицо — код 02.

Поле 104 заполняйте с учетом изменений классификатора КБК на 2021 год. Для уплаты НДФЛ с зарплаты и вознаграждений по договорам ГПХ укажите код 182 1 01 02010 01 1000 110. А налог с дохода свыше 5 млн рублей считайте по ставке 15% и платите по новому КБК — 182 1 01 02080 01 1000 110.

В поле 105 впишите код ОКТМО в соответствии с действующим общероссийским классификатором.

В поле 106 отразите код «ТП», если платите НДФЛ в текущем расчётном периоде. Например, если в феврале перечисляете налог с январской зарплаты. Для пеней и штрафов действуют другие коды.

В поле 107 укажите налоговый период по стандартным правилам. Например, если платите подоходный налог за январь 2021 года отразите: МС:01.2021.

Очередность перечисления для обычных платежек — код «15». Для налога по требованию используйте код «3». Поле 22 «УИН» заполняется, если платите налог или пеню по требованию. При заполнении платежки для текущих платежей в поле 22 проставьте «0».

Образец платёжного поручения с новыми реквизитами

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