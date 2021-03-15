На что можно расходовать наличную выручку — практические примеры

Принято считать, что ИП может расходовать полученные им деньги так, как захочет, а организация в движении налички ограничена. Но существует Указание ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У, которое на самом деле распространяется и на предпринимателей тоже. Давно в него заглядывали? Вот и давайте посмотрим — на что действительно можно тратить деньги, не относя их в банк, а что категорически под запретом.

Выручка в кассу может поступать: за продажу товаров, оказание услуг или выполнение работ. Хотя сейчас многие покупатели рассчитываются картами, но наличные тоже в ходу, даже контрагенты — те же организации — отправляют своих подотчетных лиц оплачивать покупки наличными, а предприниматели предпочитают наличку безналу.

На что же можно потратить выручку прямо из кассы:

Зарплата и выплаты социального характера — материальная помощь, например. Учитывая, что в небольших торговых точках (ларьки, палатки, павильоны) иногда выдают оплату продавцу сразу за день (и даже в проценте от выручки), то это удобно.

Оплата поставщикам, исполнителям за товары, работы, услуги . Причем как напрямую из кассы, так и через подотчетников. Во втором случае деньги сначала надо выдать сотруднику, а потом получить от него авансовый отчет и подтверждающие оплату документы.

Возвраты . Тут в Указании есть небольшая «засада». Вернуть наличными можно только деньги за покупку, которые также были получены налом, а вот если оплата была картой, то и возвращать сумму покупки нужно на нее. Это буквально следует из текста Указаний:

«возврат денежных средств за оплаченные ранее наличными деньгами и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги...»

При этом покупатель может не иметь уже карты, закрыть ее, потерять, да и просто отказаться предъявлять и потребовать возврата наличными. И закон (да и суд в случае чего) будет на его стороне.

Тут можно понять обе стороны — покупателю надо вернуть средства так, как ему удобнее и быстрее (а получить деньги здесь и сейчас проще, чем ждать перевода в банк). А продавцу нужно соблюсти указания ЦБ и не получить обвинения в обналичке.

Выплаты страховых возмещений по договорам страхования физлиц. Это относится к больше к страховым компаниям, тут не будем останавливаться. Да, кстати, и тут есть уточнение про изначальное внесение страховой премии наличными.

Выдача наличных при проведении операций банковским платежным агентом (субагентом).

И, наконец, самое долгожданное — выдача наличных денег на личные нужды предпринимателя . Т.е. ИП и правда может брать деньги из кассы и использовать их на себя без ограничений.

Никаких ограничений в суммах по этим пунктам нет, причем неважно, кто участвует а расчетах — ИП, организации или физлица.

Далее в списке еще фигурируют займы. С ними давайте разберемся поподробнее.

Как выдать или вернуть заем в кассу

Для некоторых организаций действуют особые правила (оно и понятно — основа их деятельно предоставление денег в долг).

Из наличной выручки можно выдавать займы, возвращать привлеченные займы, выплачивать проценты, неустойки, штрафы и пени, но не более 50 000 рублей по одному договору. Есть и другое ограничение — размер таких выплат не должен превышать 1 млн. рублей в день в расчете на МФО вцелом или ее обособленное подразделение (ломбард и его ОП);

Кредитные потребительские кооперативы (в т. ч. сельскохозяйственные) — могут выдавать займы, возвращать ранее привлеченные займы, средства по договорам передачи личных сбережений, плату за использование денежных средств по договорам передачи личных сбережений, выплачивать проценты, неустойки, штрафы и пени в сумме не более 100 000 рублей по каждому договору. Ограничение таких выплат в день — 2 млн. рублей (на организацию или обособленное подразделение).

Что касается обычных организаций, которые не относятся к кредитным кооперативам, ломбардам или МФО, то они также могут выдавать и получать займы из кассы, но при соблюдении нескольких правил:

Выдать заем из выручки нельзя . Сначала ее нужно внести на расчетный счет, затем или перечислить на счет заемщика или снять наличные, внести в кассу и только потом выдать. Причем, если заемщик ИП или ООО, то действует ограничение — не более 100 000 наличными по одному договору. Если заемщик — физлицо, то ограничение не действует.

Получить заем наличными можно . Но и тут важно — кто будет давать вам деньги в долг. Если это организация или предприниматель, то снова нужно ограничить сумму — до 100 000 наличными по одному договору. Если физлицо (например, директор или учредитель), то ограничение не действует.

Эти правила распространяются на все платежи по договорам — не только на основную сумму долга, но и на проценты, пени или неустойки.

Пример: Учредитель выдал организации займ на сумму 500 000 рублей, перечислив ее на расчетный счет со своего счета в банке. В ежемесячный платеж по займу входят — 50 000 рублей — сумма основного долга и 2 000 рублей — проценты. Первые 52 000 рублей организация выплатила учредителю из кассы, предварительно сняв деньги с расчетного счета компании. Следующий платеж из кассы составил — 48 000 рублей (52 000 + 48 000 = 100 000) в счет основного долга. Оставшуюся сумму — 4 000 рублей организация перевела на счет учредителя и в дальнейшем она может возвращать займ и проценты по нему только безналично.

Казалось бы — зачем? Мы же не применяем ее, когда выдаем подотчетные средства или зарплату, зачем тогда ее использовать для займов.

Но дело в том, что играет роль цель получения или возврата заемных средств.

Если заем получен для целей, не связанных с покупкой товаров, работ, услуг, то пробивать чеки не нужно.

Пример: сотруднику ООО директор решил предоставить займ для ремонта дома. С расчетного счета была снята и выдана сотруднику сумма 200 000 рублей. В течение года сотрудник возвращал заем равными частями с процентами в кассу организации. Чеки онлайн-кассы не пробивались.

При этом, если сотрудник получил бы займ на покупку, например, машины, то считалось бы, что цель займа — покупка товара. Налоговики настаивают, что в этом случае пробивать чеки надо. Поэтому, заключая договор займа, указывайте в нем цели или так и пишите «выдается на цели не связанные с оплатой товаров, работ и услуг».

Если займ предоставляется покупателю-физику при покупке (например, отсрочка платежа, рассрочка), то продавец обязан применить онлайн-кассу.

Если покупатель юридическое лицо или предприниматель и ему предоставляется такая рассрочка, то чек не понадобится. А вот погашение займа наличными или картой уже потребует применения кассы .

В письме ФНС от 19.10.2018 № ЕД-4-20/20518@ налоговики объяснили, что в случае, когда покупатель (заказчик) рассчитывается за товары (работы., услуги) не сразу, а по частям или оплачивает покупку не в момент ее получения, а позднее, то это тоже считается займом.

Пример: организация купила у предпринимателя грузовой автомобиль, стоимость машины — 600 000 рублей выплачивается частями, в течение полугода. Выплаты компания производит через подотчетное лицо, которое рассчитывается наличными. Предприниматель в течение 6 месяцев принимал платежи, каждый раз пробивая чек. И...нарушил закон. Заметили? ИП имел право принимать наличными сумму, не более 100 тысяч рублей (помните, про ограничения расчетов между юрлицами и ИП).

На что нельзя тратить наличные из выручки:

Дивиденды учредителям. Это не зарплата и тем более не соцвыплаты.

Оплата аренды недвижимости.

Покупка ценных бумаг.

Еще хочется напомнить о контроле за наличными расчетами. В 2021 году действуют новые правила. По наличным операциям в сумме свыше 600 00 рублей банк вправе потребовать подтверждающие документы, а также он сообщит о них в Росфинмониторинг. Причем под надзор попадают вообще все операции независимо от того с чем они связаны — с основной деятельностью или отклоняются от привычного курса.

Банк также вправе требовать у вас отчетность, сведения об уплате налогов (если вы их совершаете с другого счета) и другие документы.

Проще всего, если документы и отчетность у вас электронные. Т. к. в этом случае достаточно их скачать и переслать в банк.

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