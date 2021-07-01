Открываем интернет-магазин: как выбрать кассу

Раньше выдавать клиенту чек при покупке товара в интернет-магазине не требовалось. Всё изменилось, когда закон 54-ФЗ начал обязывать бизнес использовать онлайн-кассу и передавать фискальные данные.

Сейчас кассовые чеки выдаются покупателю в обязательном порядке, даже если покупка совершается в интернете. Клиент может сам выбрать, куда ему будет доставлен чек — на электронную почту или в смс. По желанию он может получить и бумажную копию.

Какая касса нужна бизнесу, чтобы торговать в интернете? Кто может торговать без онлайн-кассы? Как покупатель оплачивает товар в интернет-магазине?

На эти вопросы мы дадим ответы в статье.

Что нужно для торговли в интернет-магазине

В первую очередь предприниматель должен открыть расчётный счёт в банке, это позволит ему принимать платежи онлайн, — на счёт и будут приходить деньги. Для того чтобы осуществлять продажи в интернете, бизнесу нужна онлайн-касса нового типа, которая записывает и передаёт фискальные данные.

Разберёмся в терминах. Фискальные данные — это те же чеки или бланки строгой отчётности, которые хранятся в защищённом накопителе, находящемся внутри кассового аппарата. Накопитель этот также называется фискальным. Приём, хранение, обработку и передачу фискальных данных осуществляет ОФД — оператор фискальных данных. По требованиям 54-ФЗ их передача обязательна, поэтому заключение договора с оператором обязательно, если вы используете кассу. Для удобства вы можете перейти на удобный онлайн-сервис «Астрал.ОФД».

Онлайн-кассу можно купить или арендовать, а перед использованием её нужно будет зарегистрировать в ФНС. Эту процедуру можно провести как на портале ФНС, так и через ОФД.

Кому касса не нужна

В некоторых случаях индивидуальный предприниматель может не использовать онлайн-кассу. Но на данный момент актуален только один из них.

Если ИП уплачивает налог на профессиональный доход, он может не использовать онлайн-кассу. Эту систему налогообложения могут использовать как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Ограничения при использовании для них будут одинаковыми:

нельзя иметь работников, оформленных по трудовому договору;

в год можно получать не больше 2,4 млн рублей;

нельзя заниматься перепродажей товаров.

Важно: хотя ИП и может использовать НПД, при этом у него остаётся обязанность платить налоги с учётом других систем налогообложения.

Использовать кассу в этом случае необязательно, ведь все чеки формируются в специальном приложении.

Раньше индивидуальный предприниматель мог воспользоваться отсрочкой по применению онлайн-кассы. Она действует до 1 июля 2021 года и подходит тем ИП, которые оказывают услуги или продают товары собственного производства. Кроме того, как и в случае с НПД, у них не должно быть работников, которые оформлены по трудовому договору. Однако этот способ уже не актуален, так как близка дата окончания отсрочки. Индивидуальные предприниматели должны подготовиться к обязательному переходу на онлайн-кассы заранее, соответственно, приобрести подходящий терминал.

Как происходит оплата на сайте

Способов оплаты несколько. Клиент может оплатить покупку дистанционно: электронные кошельки, прямая оплата картой. Также он может оплатить товар при его получении как наличными, так и картой, сюда же можно отнести и оплату наложенного платежа.

Продажи с помощью онлайн-кассы проходят четыре этапа:

Покупатель оплачивает заказ. Онлайн-касса фиксирует продажу. Запись передаётся ОФД. Чек отправляется клиенту.

Эти этапы важно знать, чтобы разбираться в процессе и уметь решать проблемы, если таковые возникнут во время использования ККТ.

Оплата банковской картой или электронными деньгами. Этот способ позволяет автоматизировать процесс, так как в интернет-магазин встраиваются специальные модули для расчётов. Такой способ самый распространённый и удобный, однако на маленьких интернет-площадках встречается не так часто.

Для того чтобы проводить продажи с таким типом оплаты, покупать терминал не обязательно. Для этой цели подходят облачные кассы — это специальные программы, которые могут принимать платежи онлайн. Такая касса, как и терминал, формирует чеки и направляет их клиенту на электронную почту или мобильный телефон. Бумажные чеки при этом не формируются.

Оплата при получении товара. Покупатель может забрать товар в пункте выдачи, либо курьер может доставить товар лично. В обоих случаях, что у курьера, что в пункте выдачи, должна иметься онлайн-касса. Однако, есть исключения.

Курьер может быть как вашим сотрудником, так и сотрудником службы доставки. И в том и в другом случае он необязательно должен иметь личную онлайн-кассу. Можно обойтись одним экземпляром, который будет находиться в офисе: в таком случае сотрудник просто отправит информацию в офис, а находящийся там терминал уже сформирует чек.

При этом важно обратить внимания на договор с курьерской компанией, если вы решаете работать с ней. В документе должен быть обязательно указан пункт, что платежи принимаются в соответствии с 54-ФЗ. Если такого пункта нет, то, когда сотрудник службы доставки не выдаст чек вашему клиенту, ответственность будет на вас.

Оплата через банк. Клиент может совершить оплату как в отделении банка, так и через онлайн-банк. В этом случае он использует реквизиты, которые предоставляете ему вы. Этот способ удобен, когда продаж ещё мало и два предыдущих способа оказываются слишком затратными.

Покупать онлайн-кассу в этом случае всё равно нужно. Сохраняется и обязанность выдачи чека клиенту: можно отправить электронный чек, а можно выдать бумажный при обращении. При этом важно помнить, что при таком способе оплаты вы должны делать два чека: один при оплате товара, другой — при его отгрузке, то есть передаче клиенту. В первом чеке нужно указать один из признаков: «Предоплата 100 %», «Предоплата» или «Аванс», в зависимости от ситуации.

Как выбрать онлайн-кассу

Резюмируем всё вышесказанное.

Определитесь, какую системой налогообложения вы будете использовать. Если это не НПД, то онлайн-касса вам нужна. Определитесь с тем, как клиенты будут оплачивать товар. Если оплата будет производиться на сайте с помощью банковских карт или электронных денег — арендуйте облачную кассу. В иных случаях — покупайте или арендуйте личный терминал. Выберете онлайн-кассу исходя из потребностей. Ориентироваться нужно на вес устройства, габариты, автономность, функционал и отзывы.

Выбрать подходящий терминал вы можете в магазине онлайн-касс.