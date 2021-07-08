Интернет-магазин: продажа маркированной продукции

С 2019 года в России введена обязательная маркировка ряда товаров. Это затронуло и владельцев интернет-магазинов, поскольку многие из них торгуют подотчётной продукцией (например, одеждой и обувью). Рассказываем о том, как организовать продажу товаров, подлежащих обязательной маркировке, через интернет-магазин.

Что такое маркировка

Согласно принятой схеме работы, производитель обязан нанести непосредственно на сам товар или на его упаковку штрихкод формата DataMatrix, а также внести промаркированный товар в базу. Благодаря системе отслеживания «Честный ЗНАК», государство может проследить движение маркированной продукции. Когда производитель отгружает товар поставщику, сведения о смене владельца товара попадают в систему. При продаже маркированного товара конечному покупателю его статус также фиксируется в системе, после чего товар выбывает из базы.

Как подготовиться к продаже маркированной продукции

Как участник цепочки реализации маркированной продукции интернет-магазин обязан взаимодействовать с системой «Честный ЗНАК», поэтому предпринимателям, которые планируют заниматься продажей таких товаров через интернет, необходимо подготовиться.

Для работы с товарами, которые подлежат обязательной маркировке, нужно:

1. Оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Без электронной подписи работать с маркированными товарами не получится — она необходима для регистрации в системе «Честный ЗНАК» и передачи документов оператору маркировки ЦРПТ. Такая подпись пригодится и при работе с госпорталами, а также для отчётности.

2. Проверить налоговый спецрежим.

Если вы применяете ПСН или оформлены как самозанятый, то не сможете продавать маркированный товары. Для этого потребуется перейти на другую систему налогообложения. Наилучшим вариантом будет УСН. Владельцам больших интернет-магазинов менять спецрежим не придётся.

3. Зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК».

Зарегистрироваться можно на сайте системы. Для этого заполните и отправьте заявку. При регистрации в личном кабинете участника оборота потребуется КЭП.

Чек, формирующийся при продаже маркированных товаров, должен содержать реквизит «Код товара». Это необходимо учесть при выборе онлайн-кассы, чтобы в итоге не оказалось, что аппарат не может печатать чеки правильного формата.

Кроме того, для ККТ необходимо подобрать фискальный накопитель, который предназначен для работы с маркированной продукцией. ФНС недавно добавила такую модель в госреестр.

Чтобы начать работать с кассой, необходимо зарегистрировать её в налоговой, а также заключить договор оператором фискальных данных.

Если для приёма платежей вы планируете использовать специальный онлайн-сервис (Robokassa, ЮKassa), заранее уточните порядок работы с маркированной продукцией.

4. Подключить электронный документооборот.

Информация о сделке и сведения о переходе права собственности на товар при обороте маркированной продукции передаются в «Честный ЗНАК» через операторов ЭДО. При продаже/покупке товара в электронном виде оформляется универсальный передаточный документ с кодами маркировки, которые оператор ЭДО распознаёт и передаёт в систему «Честный ЗНАК» после подписания документов.

5. Приобрести сканер штрихкодов для считывания кода маркировки.

Сканер считывает код Data Matrix и расшифровывает указанные в нём данные. При покупке убедитесь, что сканер совместим с вашей онлайн-кассой.

Подробнее о подходящих моделях сканера можно узнать на нашем сайте. Любую из них вы сможете приобрести там же в один клик.

Особенности работы с маркированными товарами при продаже через интернет

Приёмка маркированного товара

Если интернет-магазин закупает маркированный товар оптом или поштучно (под заказ), приёмка происходит в том же порядке, что и у обычных розничных магазинов.

Однако существует другой способ закупки — по схеме дропшиппинга. В этом случае интернет-магазин выступает в качестве онлайн-витрины, а покупатель получает товар непосредственно со склада поставщика. Поэтому маркированная продукция будет числиться за поставщиком, а не за интернет-магазином.

Продажа маркированной продукции

Если покупатель в интернет-магазине лишь заказывает товар, а оплата и получение происходят в точке выдачи, процесс продажи происходит так же, как и в офлайн-магазине — сотрудник сканирует код Data Matrix и формирует чек, затем данные из кассы поступают через ОФД в ГИС МТ. После этого товар выводится из оборота.

В большинстве случаев интернет-магазины принимают предоплату. Поскольку они обязаны выдать покупателю чек, возникает определённая проблема — сделка совершается, но сведения о продаже товара не попадает в систему маркировки.

Поэтому при продаже маркированных товаров через интернет-магазин ФНС рекомендует формировать два чека.

Первый чек продавец формирует по типу «предоплата» после получения платы за товар. Он не содержит кода маркировки.

Второй чек формирует оператор пункта выдачи или курьер во время передачи товара покупателю. Поскольку оператор (курьер) отсканирует штрихкод на товаре, в этом чеке уже будет содержаться код товара, и дальнейший процесс передачи данных в систему маркировки будет происходить в обычном порядке.

Маркировка остатков в интернет-магазине

Если у интернет-магазина к началу обязательной маркировки остались немаркированные единицы товара, остаток необходимо промаркировать. Предварительно рекомендуется провести инвентаризацию, чтобы подсчитать точное количество оставшихся товаров.

В личном кабинете пользователя на сайте системы «Честный ЗНАК» необходимо описать товары и заказать коды. Как только этикетки с кодами от ЦРПТ будут получены, распечатайте их и наклейте на упаковку товаров. Каких-либо требований к местоположению этикетки на товаре нет.

Возврат маркированного товара

Допустим, платье, купленное в вашем интернет-магазине, не подошло покупателю и он вернул его. В этом случае оформляется возврат товара.

Если возврат делается без чека, созданного при покупке, продавцу необходимо отсканировать код товара и сформировать чек возврата. ККТ отправит код в «Честный ЗНАК», и товар будет снова введён в оборот. Если сформированный при покупке чек имеется, сканировать код не нужно.

Если на возвращённом товаре отсутствует маркировка, необходимо снова промаркировать его. После этого товар можно снова выставить на продажу.

Покупатель заплатил за товар, но не забрал его

Если покупатель оплатил товар на сайте, но так и не явился за ним в точку выдачи, товар из оборота не выводится. Интернет-магазину следует сформировать чек возврата, после чего товар можно выставить на продажу снова. Код маркировки в этом случае сканировать не нужно.

Если маркировке подлежат товары собственного производства

Вам необходимо зарегистрироваться в системе «Честном ЗНАК» в качестве производителя. Далее по уже описанной схеме нужно получить этикетки с кодами и наклеить их на товары, чтобы ввести их в оборот.

Заключение

При продаже маркированной продукции через интернет-магазин важно соблюдать требования законодательства. Поэтому необходимо подготовиться соответствующим образом: зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», приобрести необходимое оборудование, заключить договор с оператором ЭДО.

Новый онлайн-сервис «Астрал.ЭДО» отлично подходит для этих целей. Подключив пробный тариф, вы сможете в течение одного месяца бесплатно попробовать все функции сервиса по исходящим без ограничений.