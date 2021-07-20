Как сдавать декларацию по НДС и платить налог за 2 квартал: изменения с 1 июля 2021

Подходит срок сдачи декларации по НДС за 2 квартал и перечисления налога. Хотим напомнить вам основные правила, чтобы вы ничего не забыли.

С понятием НДС и его расчетом можно подробнее ознакомится в нашей статье.

Декларация по НДС

Все налогоплательщики НДС должны сдавать декларацию. Даже если не было никакой деятельности. Не сдают её только организации и ИП, получившие освобождение от уплаты НДС по ст.145 Налогового кодекса.

Само собой, не сдают декларацию лица, применяющие УСН и/или ПСН, поскольку они не налогоплательщики НДС.

Но в некоторых случаях декларацию должны сдать и не налогоплательщики. Вот самые распространенные:

Организация или ИП арендуют недвижимость у государства. В этом случае они являются налоговыми агентами по НДС и должны перечислять налог в бюджет и сдавать декларацию. Компания на УСН или ИП на УСН (ПСН) выставила покупателю счет-фактуру с НДС. В этом случае налог надо отдать в бюджет полностью и сдать декларацию. Российская организация или ИП покупает товары, работы или услуги у иностранной организации, не стоящей на учете в нашей стране. Но только в том случае, если местом реализации признается территория РФ. Оно определяется по правилам статьи 147 Налогового кодекса.

Декларация по НДС сдается только в электронном виде через оператора ТКС. Эта обязанность не зависит от численности работников, как у другой отчетности.

Если вы обязаны сдавать декларацию в электронном виде, а сдадите на бумаге, то она будет считаться непредставленной.

Но из общего правила есть исключение. Вы можете сдать декларацию на бумаге, если вы неплательщик НДС, но являетесь налоговым агентом по этому налогу.

Например: ИП применяет УСН и арендует у города помещение для магазина. Он является налоговым агентом и должен платить НДС в бюджет при каждом перечислении арендной платы. И по итогам квартала сдавать декларацию. Он может это сделать на бумаге.

Обычный срок сдачи декларации — 25 число следующего за отчетным кварталом. Но бывает так, что он приходится на выходной или праздничный день. В таком случае декларация сдается в первый рабочий день после выходного. Такие правила установленыстатьей 6.1 НК РФ. Так получается и в этом году с декларацией за 2 квартал — её надо сдать не позднее 26 июля, потому что 25 попадает на воскресенье.

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Очень важное изменение по сдаче декларации НДС с 1 июля

С 1 июля этого года действует новое правило — если показатели отправленной декларации по НДС не соответствуют контрольным соотношениям, то она считается не представленной.

Такие изменения были внесены Федеральным законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ, который добавил в статью 174 НК новые пункты 5.3 и 5.4.

Инспекция, получив от вас неверную декларацию, отправит вам уведомление о несоответствии в электронной форме по ТКС. Вы обязаны представить новую декларацию с исправленными данными в пятидневный срок с даты направления уведомления. Даже если вы отправите такую декларацию после истечения срока сдачи декларации, она будет считаться сданной вовремя, если вы уложитесь в этот пятидневный срок.

Срок и порядок уплаты налога

По общему правилу НДС надо уплачивать частями, по 1/3 в течение трех месяцев, следующих за отчетным кварталом. Срок уплаты — 25 число. И он тоже переносится, если выпадает на выходной или праздничный день.

За 2 квартал этого года налог надо уплатить по 1/3 в срок до 26 июля, 25 августа и 27 сентября (потому что 25 сентября — суббота).

Как обычно, из общего правила есть исключения. Если вы не являетесь плательщиком НДС (работаете на УСН или ПСН) или освобождены от его уплаты по статье 145 НК, но выставили счета-фактуры с НДС, то налог вы должны перечислить одним платежом. Срок — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

В обычные же сроки НДС уплачивают и налоговые агенты. Но тут тоже есть исключение — если вы налоговый агент в сделках с иностранными лицами, то НДС уплачивается в день перечисления ему оплаты (п. 4 статьи 174 НК). Т.е. в банк надо предоставить две платежки: на перечисление денег контрагенту и на уплату НДС в бюджет.

Не забудьте, что сейчас действуют только новые казначейские счета ФНС. Переходный период, когда действовали и старые, и новые, закончился 1 мая. Так что перед отправкой платежек проверьте, не забыли ли вы поменять реквизиты своей налоговой.

Обратить внимание надо на следующие поля платежного поручения:

(13) «Банк получателя»;

(14) «БИК»;

(15) «Сч. №»;

(17) «Сч. №».

Поле 15 раньше вообще не заполнялось в налоговых платежках, поскольку не было в реквизитах корреспондентского счета.

Актуальные реквизиты своей налоговой инспекции можно найти на сайте ФНС.

Для подписания формы платёжного поручения и налоговой декларации за 2 квартал, необходимо использовать усиленную квалифицированную электронную подпись. Продукции Астрал-ЭТ и 1С-ЭТП можно использовать не только для сдачи отчётности в госорганы, но и для обмена электронными документами между контрагентами или участия в электронных торгах.

Что будет, если нарушить срок сдачи декларации или уплаты налога

Если не вовремя сдать декларацию по НДС, то налогоплательщика привлекут к ответственности. Организацию или ИП оштрафуют по пункту 1 статьи 119 НК — в размере 5% от неуплаченной суммы за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1 000 рублей.

Т. е. за то, что вы не вовремя сдали нулевую декларацию, вас могут оштрафовать на 1 000 рублей.

Но это еще не все. У организации есть не только налоговая ответственность, но и административная. Ответственного за сдачу отчетности (обычно это директор или главбух) могут оштрафовать по статье 15.5 КоАП. Сумма штрафа небольшая, 300-500 рублей, но все равно неприятно.

Если вы опоздаете со сдачей декларации более, чем на 20 рабочих дней, вам могут приостановить операции по банковским счетам. Такое право налоговой дано статьей 76 НК.

Для налоговых агентов по НДС штрафы такие же и им тоже могут блокировать счета.

За неуплату налога тоже есть штрафы — 20% от суммы задолженности. Если выяснится, что налог не доплачен умышленно, то штраф в два больше — 40%. Это прописано в статье 122 НК.

Однако есть нюанс — если вы в декларации указали верную сумму налога, но не уплатили её, то оштрафовать вас не имеют права (пункт 19 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57). В этом случае вам только насчитают пени.

Порядок расчета пени указан в статье 75 НК.

За первые 30 календарных дней просрочки пени считаются по 1/300 ключевой ставки ЦБ. За последующие дни — 1/150 этой же ставки.

Пени считают со дня, следующего за сроком уплаты налога, по день фактической уплаты включительно.

«Импортный» НДС

Особый порядок уплаты НДС установлен при ввозе товаров в страну. Налог уплачивается таможенным органам, а не в ФНС, за исключением товаров, ввозимых из стран ЕАЭС.

Импортный НДС считают исходя из таможенной стоимости, увеличенной на таможенные пошлины и акциз, по обычным ставкам. Если товары входят в перечень не облагаемых НДС, то значит при их импорте налог платить не надо.

Таким образом, декларация по НДС по импортному налогу не сдается и конкретных сроков уплаты его не установлено.

При импорте из стран ЕАЭС особые условия уплаты НДС. Налог считается на дату принятия товаров к учету. Для расчета берется стоимость товаров по контракту. Ставки применяются обычные, 10 и 20%.

И вот при импорте из стран ЕАЭС есть отчетность — декларация по косвенным налогам. Она сдается не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия товаров к учету. Кроме того, надо отправить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и документы о товаре и уплате НДС.

Срок уплаты налога при импорте из стран ЕАЭС такой же, как и у сдачи декларации — не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия товаров к учету.