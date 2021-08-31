Сезонная торговля: как работать без штрафов

Каждое лето вокруг нас вырастает огромное количество разных лотков с мороженым, прокатом велосипедов и роликов, батуты и прочие радости жизни. Зимой появляется пиротехника, прокат карнавальных костюмов, Дед Мороз со Снегурочкой. Все это — сезонный бизнес, который ничуть не отличается от бизнеса, который функционирует круглый год с точки зрения его организации и законности. Давайте сегодня разбираться как быть тем, кто работает от сезона к сезону, и что им нужно для работы по всем правилам.

Как зарегистрировать сезонный бизнес

На самом деле так же, как и не сезонный. Определиться с организационно-правовой формой и подать заявление на регистрацию. Для сезонного бизнеса чаще подходят более простые формы:

Индивидуальный предприниматель . Самая удобная форма организации бизнеса, даже если вы будете работать не одни, а с сотрудниками. Быстрая регистрация, освобождение от ведения бухгалтерского учета и простота в расчетах налогов (конечно, если вы не экстремал, который выберет общую систему, что вряд ли). Обязательная уплата страховых взносов в пенсионный фонд. Подходит для такого бизнеса как: надувные и мобильные детские аттракционы, прокат лодок, велосипедов и т.п., передвижные кафе и ларьки с едой на пляжах, продажа елок и пиротехники, прокат карнавальных костюмов и другие.

Самозанятый. Подойдет для тех, кто самостоятельно реализует товары собственного производства, сам оказывает услуги и зарабатывает не больше 2,4 млн. в год. Отсутствие отчетности и простота в уплате налога — есть. Обязательной уплаты страховых взносов — нет. Отлично подходит для тех, кто делает украшения или сувениры своими руками, печет торты и пряники, выращивает цветы или торгует продуктами со своего огорода.

Предприниматели могут сдавать отчетность через сервис Астрал Отчет 5.0. Разобраться в нем легко, интерфейс у сервиса очень удобный и интуитивно-понятный, а при заполнении отчетов помогут подсказки.

Где можно осуществлять сезонную торговлю

Стихийная торговля в Российской Федерации запрещена, поэтому собираясь вести сезонную деятельность нужно убедиться, что вы не нарушаете ни чьи права. Как это сделать:

Заключить договор аренды. Можно арендовать место на парковке перед Торговым центром под лоток с мороженым или лимонадом, или под прокат детских аттракционов и т. п., можно взять в субаренду часть ларька или целый павильон. Выкупить место на продовольственной ярмарке. Если вы планируете реализовывать продовольственные товары, то можно снять в аренду или выкупить место на ярмарке (рынке) и спокойно торговать. Поучаствовать в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта и в случае победы заключить договор с администрацией города на право торговать в определенном месте.

В Москве штраф за торговлю в неположенном месте — от 2 500 до 500 000 руб. по ст. 11.13 КоАП Москвы.

К тому же, если вы планируете продавать в розницу, готовить еду или ваш сезонный бизнес связан со спортивной деятельностью, то нужно отправить уведомление в Роспотребнадзор о начале деятельности. Так указано в Постановлении Правительства от 16.07.2009 № 584.

Для торговли нужна касса

В 9 из 10 случаев вам нужна будет онлайн-касса для продажи товаров и услуг, если вы работаете с обычными физлицами, а не организациями и ИП. Кассовое оборудование можно приобрести или арендовать. Обратите внимание, что с 1 июля 2021 года организации и ИП, занимающиеся реализацией продукции должны использовать онлайн-кассы, кроме тех, кто освобожден от этого по закону № 54-ФЗ (в данном случае, предусмотренном законом покупателю должен быть выдан (направлен по электронной почте) документ, подтверждающий расчет) и кроме самозанятых, которые реализуют продукцию собственного производства — они могут выдавать чеки прямо через приложение «Мой налог».

Благодаря онлайн-кассе все сведения о проданных вами товарах автоматически передаются в ФНС. На сегодняшний день такая касса является единственной разрешенной для использования в торговле.

Онлайн-касса может:

Сформировать кассовый чек и направить его на электронную почту или распечатать. Чек уже содержит QR-код с помощью которого покупатель может проверить информацию о покупке.

Зашифровать информацию о продажах и по специальным каналам связи направить ее в налоговую инспекцию.

Сформировать кассовый отчет.

Передавать данные о маркированных товарах в Честный ЗНАК, но такой возможностью обладают не все аппараты, надо уточнять функционал кассы до ее покупки.

Если вы планируете использовать и безналичный расчет (т. е. оплату картами, Apple Pay, Google Pay и т. п.), тогда выбирайте или кассу, в которую уже встроен эквайринг или дополнительно установите обычный эквайринговый терминал. Безналичная оплата пользуется невероятной популярностью, поэтому должна быть возможность принимать как наличные, так и безналичные платежи.

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Электронная подпись тоже нужна?

Электронная цифровая подпись заменяет обычную подпись. Многие предприниматели используют электронный документооборот при котором ЭЦП просто необходима.

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В сезонной торговле вам тоже не обойтись без ЭЦП. Как минимум, чтобы зарегистрировать онлайн-кассу вам понадобиться цифровой аналог вашей подписи.

ЭЦП нужна для работы с маркированными товарами, например, мороженым. Ведь обмен документами при маркировке происходит в электронном виде.

Директор или предприниматель может получить ЭЦП в ФНС, бесплатно.

Если вам нужно несколько подписей — для сотрудников, то им придется получать их в специальных удостоверяющих центрах. Обратите внимание, что хоть сама ЭЦП в ФНС выдается бесплатно, однако чтобы ее получить, нужно прийти со своим носителем. Приобретать носитель нужно самостоятельно. Обычная флешка для этой цели не подойдет! ФНС РФ исключила возможность записи квалифицированного сертификата на обычный флеш-накопитель.

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Маркировка и прослеживание

С 1 июля начала работать система прослеживаемости товаров. Если вы решили заниматься продажей маркированных или прослеживаемых товаров, то учтите, что есть необходимые требования к работе с ними.

Под прослеживание попадают некоторые импортируемые товары ввезенные как из стран ЕАЭС, так и из из других государств. Во всех документах, в которых фигурирует товар, подлежащий прослеживанию, обязательно отражается номер партии. Прослеживанию подлежат товары, обычно не относящиеся к сезонной торговле (холодильники, мониторы, микросхемы и т. п.), но с 1 января 2022 года в список попадут срезанные цветы и цветочные бутоны.

Маркировка товара — это регистрация и учёт продукции в государственной системе «Честный ЗНАК». Она помогает отслеживать весь путь товара от производства до продажи конечному покупателю. Маркировке на сегодняшний день подлежат:

белье и одежда;

шины и покрышки;

духи и туалетная вода;

молочная продукция;

сигареты;

обувь;

фотокамеры;

велосипеды;

упакованная вода.

Перечень товаров также будет расширяться, поэтому обязательно необходимо следить не попадает ли ваш товар под маркировку.

Готовые решения Астрал.Маркировка — все для работы с маркированными товарами.

Сезонная торговля, как и несезонная требует соблюдения обязательных требований. Задумались об открытии в жару точки по продаже лимонада, устраиваете новогодние праздники или печете по праздникам торты — обязательно убедитесь, что вы соблюдаете все требования и у вас есть все необходимое для работы по закону.