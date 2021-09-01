Если организация не работает, можно не сдавать НДС и налог на прибыль

Случается, что организация (ИП) простаивает целый отчетный период. Или бизнес только открылся и еще не заработал, а срок первой налоговой отчетности уже подошел. Как избежать подачи нескольких нулевых форм, особенно, декларации по НДС, сдать которую можно только электронно? Расскажем подробно.

Кто может отчитаться в упрощенной форме

Если у предприятия (ИП) на протяжении отчетного периода не было никакой хозяйственной деятельности, то вместо нескольких деклараций можно сдать одну. Она называется единая упрощенная декларация (ЕУД).

Право отчитаться в упрощенной форме возникает тогда, когда в отчетном периоде у предприятия (ИП):

отсутствовали объекты налогообложения по соответствующим налогам (например, для УСН «Доходы» это полученные оплаты за товары, работы и услуги);

не было движений по расчетному счету или кассе (обратите внимание — списание комиссии банком тоже движение по счету).

Например: ООО «Рябинка» на общем режиме открылось в сентябре 2021 года. Имущества у ООО нет. Если до конца сентября деятельности у фирмы не будет: доходов она не получит, движения по р/сч и кассе будут отсутствовать — ООО «Рябинка» может сдать по итогам третьего квартала ЕУД, вместо деклараций по налогу на прибыль и НДС.

Обратите внимание: сдавать ЕУД или обычные отчеты — это решение принимает налогоплательщик. При желании можно сдать нулевые декларации по каждому налогу отдельно — это не будет нарушением.

Сроки подачи единой декларации

Форму сдают не позже 20 числа месяца, следующего за окончанием квартала, полугодия, 9 месяцев или года.

Если ЕУД сдают по налогу, по которому нужно отчитываться не ежеквартально, а только раз в году, то представить декларацию нужно тоже один раз — по окончании года.

Способы и формы сдачи декларации

Сдать ЕУД можно:

1. На бумажном носителе.

Представить отчет в ИФНС лично (через представителя) или отправить по почте с описью вложения.

2. Электронным способом.

Через оператора электронного документооборота или портал ФНС.

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Какие налоги можно включить в единую декларацию

Чаще всего единую декларацию сдают организации на ОСНО, включая в нее НДС и налог на прибыль.

ИП на общем режиме тоже может сдавать ежеквартально ЕУД вместо электронной декларации по НДС.

Организации и ИП на УСН или ЕСХН могут заменить ЕУД отчетность по спецрежиму. С одной стороны — это удобно, так как заполнить ЕУД быстрее и проще. А с другой — сроки сдачи деклараций по ЕСХН и УСН наступают позже, чем срок сдачи ЕУД, а значит у налогоплательщика есть больше времени, чтобы отчитаться перед ФНС.

Какие налоги нельзя включить в единую декларацию

Не получится включить в единую декларацию налог на доходы физических лиц (для ИП). При отсутствии доходов ему нужно сдать нулевую форму 3-НДФЛ (письмо Минфина от 30.10.2015 № 03-04-07/62684).

Вы не сможете включить в декларацию налог на имущество и водный налог. Ведь отчетность по ним сдают только тогда, когда есть объект налогообложения. А если объекта нет, то по НК и сдавать отчетность не требуется.

В ЕУД не войдет информация по налогам, по которым предусмотрены ежемесячные отчеты — акцизы, НДПИ, налог на игорный бизнес.

Заполнение единой упрощенной декларации

Если бланк заполняется вручную — нужно использовать чернила синего или черного цвета.

Бланк состоит из двух листов, но второй заполняют только физлица, без статуса ИП, остальным налогоплательщикам заполнять и прикладывать второй лист к декларации не нужно.

Первый лист заполняют так:

1. В верхней части заполняют ИНН и КПП (для организаций).

2. Далее проставляют вид документа: «1» — первичный или «3» — корректирующий, и отчетный год.

3. Затем вписывают наименование и код ИФНС, в которую сдается декларация.

4. Далее указывают название фирмы или ФИО предпринимателя, коды ОКТМО и ОКВЭД.

Обратите внимание: в декларации указан код ОКАТО, но вместо него нужно записать именно код ОКТМО (письмо ФНС от 17.10.2013 № ЕД-4-3/18585).

5. Затем заполняют табличную часть:

в гр. 1 указывают наименование налога;

в гр. 2 — главу НК РФ, соответствующую этому налогу;

в гр. 3 — налоговый отчетный период: «3» — квартал, «6» полугодие«, «9» — 9 месяцев, «0» — год. При этом для квартальных налогов (например: НДС) всегда проставляется код периода «03».

в гр. 4 — номер квартала (заполняется только для квартальных налогов, например: НДС): «01» — I квартал, «02» — II квартал, «03» — III квартал, «04» — IV квартал.

Пример заполнения табличной части для ООО «Рябинка» по итогам третьего квартала:

6. Ниже указывают телефон контактного лица (не обязательно директора), количество страниц в декларации и страниц приложений (если есть).

7. Далее заполняют фамилию, имя и отчество руководителя (предпринимателя) или представителя, действующего по доверенности. Проставляют подпись, печать (при ее наличии) и дату подачи декларации.

Штраф за неподачу единой декларации

Так как срок подачи отдельных деклараций по налогам, как правило, подходит позже срока сдачи ЕУД, то налоговики штрафуют организации (ИП) именно за несдачу отдельных деклараций.

Штраф за неподачу «нулевки» — 1 000 руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ). Если организация не сдала ни ЕУД, ни отдельные декларации по налогу на прибыль и НДС — ее оштрафуют на 2 000 рублей.

Кроме того, если нулевая декларация по налогу в ФНС не поступила, то спустя 20 дней, после того как истечет крайний срок подачи, налоговики могут заблокировать счет налогоплательщика (подп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ).

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Где взять бланк единой упрощенной декларации

Можно найти Приказ Минфина РФ от 10.07.2007 № 62н — бланк это Приложение № 1 к приказу. А можно скачать ее в формате Excel прямо сейчас.