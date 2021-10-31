Изменения по транспортному и земельному налогу в 2022-2023 годах

Организации ждут изменения в налогообложении в 2022-2023 году: по-новому будут выдавать льготы и введут новые алгоритмы налогового контроля. Эти нововведения относятся к транспортному и земельному налогу, уплачиваемому организациями.

Подробнее разберёмся в предстоящих изменениях.

Изменения в налогообложении имущества организаций

О грядущих нововведениях рассказал начальник Управления налогообложения имущества ФНС Алексей Лащёнов. Изменения в налогообложения организаций начнутся в 2022 и связаны они со вступлением в силу положений Федерального закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ.

Что введут в 2022 году

Беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот по транспортному и земельному налогу введут с 1 января 2022 года. Это значит, что налогоплательщикам не нужно будет подавать заявление в налоговую для получения льгот.

Такое проактивное льготирование уже было введено в 2020 году, но только для налогоплательщиков, которые являются физическими лицами. Теперь оно будет действовать и для организаций, что уплачивают транспортный и земельный налог.

Основанием для получения льгот станут сведения, которые налоговая будет самостоятельно получать в соответствии с законодательством.

Сведения об объектах, налоговая база которых определяется как их кадастровая стоимость, не будут включаться в налоговую декларацию с 2022 года и в последующие периоды.

Если у организации за отчётный период была только вышеуказанная недвижимость, то ей не придётся подавать налоговую декларацию. Стоит упомянуть также и о том, что не установлено исключений для движимых основных средств, сведения о которых включаются в раздел 4. Простыми словами: организации на УСН будут полностью освобождены от подачи деклараций.

Электронная подпись необходима, когда речь идёт о заполнении отчётов в электронном виде. «Астрал-ЭТ» подходит не только для этой цели, с её помощью также можно участвовать в торгах, работать на государственных порталах и вести электронный документооборот.

Будут синхронизированы сроки уплаты налогов на имущество организации — не позднее 1 марта года, следующего за отчётным периодом. Что касается авансовых платежей, оплатить их нужно будет не позднее последнего числа месяца, следующего за отчётным периодом.

Исчисление налога будет прекращаться с 1 числа месяца, когда объект был уничтожен. Для этого налогоплательщик будет подавать в налоговую инспекцию специальное заявление. Раньше налог прекращали исчислять только с даты снятия объекта с кадастрового учёта, так что эти изменения носят положительный характер.

Что введут в 2023 году

С учётом вышеуказанных предполагаемых нововведений, в 2023 планируют ввести три алгоритма налогового контроля:

Классический алгоритм , который будет базироваться на представлении в налоговую инспекцию декларации и её камеральной проверке. Это относится к объектам, налоговая база которых определяется исходя из среднегодовой стоимости имущества. Проактивное начисление с направлением сообщений заключается в том, что российские организации в отношении объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, будут направлять сообщения о сумме налога. Проактивное начисление без направления сообщений о сумме налога будет подходить тем иностранным организациям, которые не осуществляют деятельность в РФ через постоянное представительство в случае непредставления налоговой декларации.

Налоговые декларации удобно отправлять в электронном виде. «Астрал.Отчёт 5.0» создан специально для этой цели, при этом программа сама укажет на ошибки при заполнении и подскажет, как заполнить то или иное поле в форме.

Важно упомянуть

Федеральный закон, о котором шла речь в этой статье, вносит изменения не только в отношении земельного и транспортного налога. Документ утверждает и другие изменения: уточнение порядка исчисления и уплаты НДС, уточнение порядка представления декларации по НДФЛ, уточнение правил налогообложения при добыче полезных ископаемых и т.д.

Закон содержит большое количество важных поправок и нововведений, о которых мы не рассказали в этой статье. Поэтому рекомендуем ознакомиться с ними в самом тексте закона.