Конкурсы и аукционы с дополнительными требованиями: как участвовать в таких закупках

Рассказываем подробно про требования к участникам закупок. Что такое квалификационные требования для конкурсов, в каких случаях они устанавливаются государством. Какие документы предъявляются и проверяются при закупке с дополнительными требованиями. Порядок взаимодействия оператора электронной площадки и участников закупки.

Кроме установленных ч.1 статьи 31 Закона о контрактной системе единых требований, в соответствии с частью 2.1 ст.31 Правительство РФ вправе установить дополнительные требования к участникам закупок аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а также консультационных услуг.

Кроме этого, в соответствии с частью 2 статьи 31 Правительство РФ вправе установить дополнительные квалификационные требования в том случае, если закупаются товары, работы, услуги по результатам конкурсов открытых или закрытых, а также конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных и также конкурса аукциона.

По отношению требований части 2 статьи 31 во исполнение этой нормы принято Постановления Правительства РФ от 4 февраля 2015 года № 99, в соответствии с которым устанавливаются дополнительные требования к участникам закупки.

В соответствии с Постановлением № 99 к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, предъявляются дополнительные требования согласно приложению № 1. Соответствие участников закупки указанным требованиям подтверждаются документами, предусмотренными в этом приложении.

Кроме этих требований, в Постановлении № 99 установлены случаи отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также дополнительные требования к участникам закупки путем проведения конкурсов с ограниченным участием согласно приложению № 2 и документы, которыми такое соответствие необходимо подтверждать.

Рассмотрим в качестве примеров несколько случаев установления дополнительных требований по Постановлению № 99.

Реставрация музейных предметов

При закупке работ по проведению реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейного фонда РФ, дополнительными требованиями установлены:

Наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта либо договора. Достаточно одного контракта или договора, чтобы подтвердить свой опыт, но при этом такой контракт или договор должен соответствовать объекту закупки, то есть он должен соответствовать проведению работ по реставрации музейных ценностей, редких предметов и коллекций.

Стоимость одного такого контракта или договора составляет не менее 20% начальной максимальной цены договора (цены лота) на право заключить который проводится закупка.

Также установлены документы, которые будут подтверждать соответствие дополнительным требованиям:

копия исполнительного контракта (договора);

копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполнительного контракта (договора).

Указанные документы должны быть подписаны не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Работы по строительству и реконструкции

При закупке работ по строительству, реконструкции, за исключением линейного объекта если начальная максимальная цена или цена лота для обеспечения федеральных нужд превышает 10 млн рублей, для обеспечения нужд субъектов РФ, муниципальных нужд — 5 млн рублей.

Постановлением № 99 устанавливается следующее требование.

Необходимо подтверждение опыта за последние 5 лет до даты подачи заявки. Достаточно одного контракта или договора на работы по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, за исключением линейного объекта.

Стоимость исполнительного контракта или договора составляет не менее:

50% НМЦК — если НМЦК (цена лота) для обеспечения федеральных нужд превышает 10 млн рублей; для обеспечения нужд субъектов РФ, муниципальных нужд — 5 млн рублей;

40% — если НМЦК превышает 100 млн рублей;

30% — если НМЦК превышает 500 млн рублей.

Документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям:

Копия исполненного контракта и акта выполненных работ.

Копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

Услуги по организованной перевозке групп детей

Если закупается такая услуга, заказчик будет устанавливать требование, в соответствии с которым необходимо подтвердить наличие права собственности или иного законного основания на автобус.

При этом с 1 июля 2021 года действуют ограничения — год выпуска такого автобуса должен быть не более чем 10 лет.

Такие автобусы должны соответствовать по конструкции и назначению техническим требованиям к осуществлению перевозок пассажиров. Также с мая 2021 года по оснащению должна применяться навигация Глонасс.

Документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям:

копия документов, подтверждающих наличие права собственности или иного законного основания на автобусы, технику, которая предполагается для перевозки детей;

копия документов, подтверждающих государственную регистрацию таких транспортных средств;

копия паспортов транспортных средств либо выписки из электронных паспортов;

копии диагностических карт, подтверждающих допуск таких ТС к участию в дорожном движении на территории РФ и в соответствии с международными договорами РФ, а также за ее пределами;

копии документов, подтверждающих наличие на таких транспортных средствах тахографов;

когда вступит в силу требование об обязательном оснащении техники навигацией Глонасс, то будут предоставляться копии документов, подтверждающих идентификацию соответствующей аппаратуры;

копии договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Определение кадастровой стоимости

Для кадастровой оценки, согласно Приложению к пункту 2 Постановления № 99, установлены следующие требования:

подтвердить наличие персонала с соответствующей квалификацией (копии диплома, трудовых книжек, сведения о трудовой деятельности). Документы могут быть предоставлены в электронном виде;

предоставить подтверждение членства саморегулируемой организации либо письменное подтверждение, либо выписку из реестра;

в обязательном порядке при таких закупках идет подтверждение опыта в аналогичных работах и услугах (подтверждается копиями контрактов, актами).

Предоставление и проверка документов при закупке с дополнительными требованиями

Законом о контрактной системе предусмотрены особенности предоставления и проверки документов по ч.2-2.1 ст.31.

В соответствии с ч.12 статьи 24.2 с целью обеспечения доступа к участию в проводимых на электронной площадке закупках отдельных видов товаров и услуг, в отношении участников которых Правительством РФ установлены дополнительные требования в соответствии с ч.1 ч.2 и 2.1 статьи 31, участники закупки, аккредитованные на ЭП, направляют оператору этой ЭП в отношении каждого такого вида электронные документы (или их копии), предусмотренные Постановлением № 99.

При закупке с дополнительными требованиями участники, которые не загрузили документы по дополнительным требованиям на ЭП, подать свою заявку не смогут. Такое ограничение установлено в п.30 Постановления Правительства РФ от 08.06.2018 № 656.

Такой порядок взаимодействия оператора электронной площадки и участников закупки утвержден для обмена, предоставления документов и для подтверждения соответствия дополнительным требованиям.

Порядок взаимодействия оператора электронной площадки и участника закупки

Порядок взаимодействия оператора ЭП и участника закупки регулирует Постановление Правительства РФ от 14.09.2019 № 1202.

Согласно документу, чтобы участвовать в закупке с дополнительными требованиями, участник закупки формирует на электронной площадке и подписывает электронной подписью следующие сведения:

уникальный номер реестровой записи, который участник получает при регистрации в ЕИС;

наименование, фирменное наименование юридического лица, ФИО физического лица;

ИНН или его аналог (наименование и ИНН формируется из ЕИС автоматически);

номер позиции приложения № 1 к Постановлению Правительства от 04.02.2015 № 99;

копии документов, которые подтверждают соответствие дополнительным требованиям;

цену исполненного контракта или договора;

подтверждение правопреемства (при наличии).

Оператор электронной площадки рассматривает информацию и документы на предмет соответствия трем требованиям:

документы соответствуют перечню из приложения № 1 к ПП РФ № 99;

копии документов о подтверждении правопреемства содержат информацию об участнике закупки;

цена исполнительного контракта или договора, которую указал участник, не превышает цену из копии такого контракта.

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения этих документов, оператор электронной площадки должен принять решение.

Если замечаний нет, то принимается решение о размещении документов (или их копий) в реестре участников закупок, аккредитованных на ЭП (ЕРУЗ). Если установлены какие-то недочеты, есть замечания к оформлению, отсутствуют какие-либо документы, тогда оператор электронной площадки принимает решение об отказе в размещении документов (или их копий) в ЕРУЗ.

Решение об отказе будет принято только в том случае, если документы не соответствуют нормативам, которые установлены непосредственно в 31 статье в 99 Постановлении, либо был нарушен порядок предоставления таких документов.

Далее оператор ЭП направляет участнику уведомление о размещении или отказе в течение часа с момента, когда принял решение. Если участник закупки исправляет указанные нарушения, то он вправе заново отправить документы и пройти проверку.

Ответственность за недостоверность информации и документов, которые будет проверять оператор электронной площадки для внесения в реестр участников закупки, несет участник закупки.

Проверяет соответствие участников закупки дополнительным требованиям не только оператор электронной площадки, но и комиссия заказчика по осуществлению закупок, когда оператор ЭП выгрузит документы непосредственно заказчику.

Участвуйте в торгах и работайте на государственных порталах с электронной подписью Астрал-ЭТ. До конца 2021 года УЦ АО «Калуга Астрал» выпускает сертификаты электронной подписи на срок 15 месяцев. Таким образом вы сможете пользоваться сертификатом весь 2022 год, несмотря на изменения в законодательстве.

Требования к участнику закупки по 223-ФЗ

Если участник работает в соответствии с Законом № 223-ФЗ, то существуют отличия от 44-ФЗ в части того, какие требования устанавливаются к участнику закупки и каким образом они регламентируются.

Также отличия заключаются в том, что по Закону о контрактной системе участник закупки может являться юридическим лицом, ИП или физлицом, а по 223-ФЗ участниками закупки могут быть несколько юридических лиц, физлиц или ИП, выступающих на стороне одного участника (так называемые коллективные участники).

В соответствии с Законом № 223-ФЗ участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника.

При этом сам закон 223-ФЗ декларирует принцип об отсутствии ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

Непосредственно в Законе 223-ФЗ установлено только одно требование к участникам закупки, которое заказчик не обязан, а вправе указать. Это требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется по 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом о контрактной системе.

Иные требования к участникам закупки заказчик, в соответствии с ч.6 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, определяет самостоятельно в документации о конкурентной закупке, в частности, в Положении о закупке. При этом не допускается предъявлять к участникам требования, которые не указаны в документации.

Таким образом, у заказчиков, которые осуществляют закупки по 223-ФЗ присутствует свобода по установлению собственных требований к участнику закупки.

При этом есть сложившаяся административная практика относительно того, какие требования Антимонопольная федеральная служба считает неправомерными — это:

право проверять достоверность сведений информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем выездных проверок;

требование об отсутствии у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным платежам в бюджеты и в бюджеты РФ;

требование предоставления сведений о своих владельцах, включая конечных бенефициаров с приложением подтверждающих документов;

различные условия по отношению предоставления банковской гарантии;

ограничение участия в закупочной процедуре лиц, аффилированных с иными участниками закупки.

Антимонопольная служба считает неправомерным требование предоставить на стадии рассмотрения заявок документов, подтверждающих соответствие товара, которыми участник закупочной процедуры не может обладать, не приобретая соответствующий товар (паспорт качества, инструкция по эксплуатации и т.д.).

Также считается неправомерным требование об установлении в составе заявки перечня документов по субподрядчикам и порядок их привлечения.

Это только административная практика, в самом законе перечень требований не установлен.

Обратите внимание — с 1 апреля 2021 года при осуществлении закупок в рамках Закона 223-ФЗ, которые проводятся только для субъектов малого и среднего предпринимательства, участники в составе заявки должны предоставлять Декларацию о соответствии требованиям к участникам закупки, которые закреплены в 223-ФЗ и по своему содержанию аналогичны предусмотренным статьей 31 Закона о контрактной системе.

Эксперты Астрал.Тендер знают все законы и нормативно-правовые акты, касающиеся требований для участников закупок. Вы можете доверить подготовку и участие в тендере нашим специалистам, или получить знания, воспользовавшись курсами подготовки к торгам.

Еще статьи о закупках: