ЭДО для маркировки: с 1 января передавать данные по некоторым товарам через «Честный ЗНАК» нельзя

Маркировка товаров необходима для снижения контрафактного товарооборота. Поэтому некоторые товарные категории в России маркируются в обязательном порядке, а сведения обо всех операциях, которые осуществляются с маркированной продукцией, передаются в государственную систему маркировки.

Электронный документооборот в системе маркировки играет очень важную роль и является её неотъемлемой частью. В статье мы расскажем, почему необходимо подключение к ЭДО для маркировки и как организовать электронный документооборот для работы с маркированными товарами.

Роль ЭДО в маркировке

При приёме и отгрузке маркированной продукции информация о переходе права собственности на товар должна передаваться участниками товарооборота в национальную систему цифровой маркировки «Честный ЗНАК». Передаваемые сведения должны содержать коды маркировки, предназначенные для идентификации товара, расшифровки его свойств и характеристик. По этим кодам определяются место производства товара, время и дата его выпуска, срок годности, а также дата и место продажи.

Для передачи сведений о маркированных товарах в систему «Честный ЗНАК» используется универсальный передаточный документ (УПД). При отгрузке товара производитель (поставщик) сканирует каждый код и формирует УПД. Затем подписывает готовый документ электронной подписью и через ЭДО передаёт его покупателю. Информация о смене собственника поступает в государственную систему мониторинга сразу после подтверждения приёмки и подписания УПД получателем груза.

Как передаются коды маркировки при использовании ЭДО? Дело в том, что при передаче УПД участником товарооборота оператор ЭДО распознаёт коды маркировки товара в документе. После этого сведения с кодами попадают через защищённые каналы оператора ЭДО в систему «Честный ЗНАК».

Использование ЭДО для передачи информации о маркированном товаре в «Честный ЗНАК» позволяет унифицировать данные, уменьшить количество ошибок в документах, а также ускорить бизнес-процессы.

Какие товары уже подлежат обязательной маркировке

По состоянию на январь 2021 года маркировке в обязательном порядке подлежали:

одежда из меха;

лекарственные препараты;

табачные изделия;

обувь;

одежда и текстиль;

шины и покрышки;

фотоаппараты и лампы-вспышки;

духи и туалетная вода.

В 2021 году маркировка стала обязательной для следующих категорий товаров:

с 1 июня 2021 года — «мороженое» (кроме мороженого, не содержащего молочного жира и/или молочного белка) и «сыры».

с 1 сентября 2021 года — остальная молочная продукция сроком годности более 40 дней.

С 1 декабря 2021 года маркировать начнут молочные продукты сроком годности менее 40 дней, а также продукцию из категории «минеральная вода».

Почему необходимо подключиться к ЭДО для работы с маркированными товарами

Сейчас участники оборота маркированных товаров, помимо передачи сведений через ЭДО, могут передавать УПД напрямую в «Честный ЗНАК» через личный кабинет на сайте системы. По решению Правительства, обмен данными о маркированных товарах планируется перевести в рамки электронного документооборота.

С 1 января 2022 года передавать информацию о маркированном товарообороте в систему мониторинга можно будет только через операторов ЭДО. Требования касаются конкретных товарных групп: одежда и текстиль, парфюмерия, автошины, табачная продукция, фототехника. Передача сведений об этих товарах через личный кабинет системы «Честный ЗНАК» будет нарушением.

Какие возможности предлагают сервисы документооборота «1С-ЭДО» и «Астрал.ЭДО»

Всем участникам оборота маркированной продукцией необходимо подключиться к ЭДО уже сейчас, чтобы в перспективе соблюсти требования законодательства. АО «Калуга Астрал» предлагает несколько решений для организации электронного документооборота: сервисы «1С-ЭДО» и «Астрал.ЭДО».

«1С-ЭДО» интегрирован с локальными версиями программ 1С, поэтому для подключения к ЭДО не потребуется приобретать и настраивать сторонние модули.

Все необходимые действия можно выполнить непосредственно из программы 1С.

Поскольку работа с электронными документами будет происходить в привычном интерфейсе программы 1С, вы быстро освоите функции «1С-ЭДО». Архив электронных документов встроен в 1С — поиск документов и доступ к ним будет моментальным. Заполнение документов в сервисе автоматизировано, поэтому их оформление не займёт много времени.

Если вы не работаете в программах 1С, организовать электронный документооборот поможет подключение к сервису «Астрал.ЭДО». В системе реализованы дополнительные функции для работы с маркированными товарами, а если у вас несколько организаций, вести их можно в одном личном кабинете.

Оба сервиса поддерживают бесплатный роуминг, поэтому документооборот с контрагентами, пользующимися услугами других операторов ЭДО, не станет проблемой.

Как подключиться

Чтобы начать пользоваться «1С-ЭДО», необходимо зарегистрироваться в сервисе и получить у оператора идентификатор участника ЭДО, а затем настроить обмен документами по ЭДО. Для регистрации в сервисе необходима заявка на обратный звонок. Регистрация и все входящие документы от контрагентов будут бесплатными.

Для работы с «Астрал.ЭДО» потребуется оставить заявку на подключение и пройти регистрацию в едином личном кабинете. Зарегистрироваться можно вручную, придумав связку «логин-пароль» (в качестве логина потребуются номер телефона или электронная почта), через ЕСИА, а также с помощью электронной подписи. Отправьте контрагентам приглашение для обмена документами и работайте бесплатно в течение месяца без ограничений по функциям и исходящим УПД.