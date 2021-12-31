Электронная цифровая подпись: изменения с 2022 года, что делать бизнесу

В 2022 году вступают в силу глобальные изменения в закон об электронных подписях (№ 63-ФЗ от 06.04.2011). Они затронут практически всех представителей бизнеса: тех, кто сдает отчетность электронно, тех, кто участвует в госзакупках, тех, кто работает с Росреестром и т. д. Расскажем, как организациям и ИП не остаться без действующей электронной подписи уже в январе.

Что произойдет в 2022 году

Начиная с 1 января электронные подписи (ЭП) для юрлиц и ИП будет выдавать только налоговая служба и ее доверенные лица.

Получать ЭП руководителю юрлица или индивидуальному предпринимателю придется лично. Передать полномочия доверенному представителю не получится.

Удостоверяющие центры (УЦ), которые прошли аккредитацию еще минувшим летом (до 1 июля 2021 года), с 1 января 2022 года будут выдавать ЭП только сотрудникам организаций и ИП (физическим лицам).

Ранее законодатели планировали, что работникам организаций и ИП для выполнения своей трудовой функции с 1 января 2022 года потребуется не только собственная ЭП, но и в придачу к ней — электронная машиночитаемая доверенность (МЧД). Поскольку новые электронные подписи для физических лиц не будут содержать информацию об организации (ИП), в которых эти лица работают. Однако процедуру внедрения МЧД решили отложить. Она стартует с 1 марта 2022 года.

Сейчас на рассмотрении находится законопроект (№ 1137043-7), в котором сразу оговаривается возможность использования сертификатов сотрудников, выдаваемых по старым правилам. В них фиксируется ИНН компании, и применять вместе с ними МЧД не потребуется. Такие сертификаты аккредитованные УЦ смогут выдавать до конца 2022 года. То есть нас ждет очередной переходный период.

Однако затягивать переход на МЧД все же не стоит. Год пролетит незаметно, а второй раз сроки, скорее всего, уже не перенесут.

Какие подписи юрлиц и ИП будут действовать после 1 января 2022 года

Сейчас многие ИП и компании пользуются электронными подписями, которые были получены по старым правилам.

Причем, если электронную подпись выдал удостоверяющий центр, который не смог пройти аккредитацию (новые требования к УЦ стали значительно жестче), то сертификат такой ЭП будет действовать только до 31 декабря 2021 года включительно (если, конечно, он не заканчивается раньше).

Если же УЦ аккредитацию успешно прошел, то выданную им подпись можно спокойно использовать до конца срока действия, указанного в сертификате.

Например: срок действия сертификата ЭП, которую выдал УЦ Калуга Астрал, заканчивается 15 сентября 2022 года. Так как УЦ Калуга Астрал успешно прошел аккредитацию, ЭП можно использовать до 15.09.2022.

Вы можете самостоятельно проверить, прошел ли ваш УЦ аккредитацию по новым правилам. Актуальная информация есть на сайте Министерства цифрового развития. Просто перейдите по ссылке и введите в поле название УЦ, его ИНН или адрес.

Что можно сделать прямо сейчас

Уже после новогодних праздников организациям и ИП предстоит сдача отчетности.

Например: форму СЗВ-М в Пенсионный фонд нужно успеть сдать не позднее 17 января 2022 года.

Если пропустить срок сдачи отчетности, то компанию (ИП) могут оштрафовать и даже приостановить операции по расчетному счету. Поэтому важно, чтобы уже в январе у предприятия был действующий сертификат электронной подписи.

Если срок действия сертификата вашей ЭП заканчивается, воспользуйтесь акцией @ZABOTA от УЦ «Калуга Астрал». Выпустите сертификат ЭП до 31 декабря 2021 года, и подпись будет работать в течение целых 15 месяцев.

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Перевыпустить подпись бесплатно можно прямо в сервисах Астрал Отчет 5.0 и 1С-Отчетность.

Как получить ЭП для юрлица и ИП после 1 января 2022 года

Для получения ЭП для юрлица (ИП), его руководитель (сам индивидуальный предприниматель) должен:

1. Представить заявление на выдачу сертификата ЭП.

Для этого нужно прийти в инспекцию или направить заявление электронно, через личный кабинет налогоплательщика-физического лица.

2. Приобрести носитель для электронной подписи (токен).

О том, как правильно выбрать носитель для ЭЦП мы подробно рассказали в этой статье.

3. Прийти лично в инспекцию, пройти процедуру идентификации личности и получить электронную подпись.

Нужно будет предъявить инспектору паспорт и СНИЛС. Также при себе нужно иметь токен и сертификат соответствия к нему. ЭП будет записана на носитель, который предъявит руководитель организации (ИП).

4. Купить и установить на компьютер (ноутбук и т. д.) средство криптозащиты и загрузить сертификат ЭП (настроить рабочее место).

Порядок получения электронной подписи у доверенных лиц ФНС может немного отличаться. Подробности можно узнать здесь.

Работникам, которым в 2022 году потребуется электронная подпись для выполнения трудовой функции, получить ее нужно будет в аккредитованном удостоверяющем центре. Для этого необходимо будет подойти в УЦ лично, предъявить паспорт и СНИЛС.

Обратите внимание: многие государственные порталы предъявляют особые требования к ЭП. Например, подпись для работы с Росреестром и электронными закупками должна иметь расширение (OID). На данный момент электронная подпись от ФНС такого расширения не содержит. Поэтому важно знать заранее, для каких целей вашей организации (ИП) потребуется электронная подпись, чтобы принять верное и своевременное решение.