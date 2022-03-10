Какими будут электронные договоры: ФНС подготовила форматы для ЭДО

Налоговики уже разместили проект приказа на госпортале и выложили разъяснения для бизнеса на своем сайте. Подробности в статье.

Новый формат электронных договоров

14 февраля 2022 года ФНС сообщила, что на портале нормативных актов выложен проект приказа «Об утверждении XML формата представления договорного документа в электронной форме».

Новый формат — альтернатива тому варианту, который налоговики представили для общественного обсуждения в ноябре 2021 года — формату PDF-А/3.

По задумке ФНС, как только оба формата будут утверждены, бизнес сможет выбирать, какой из форматов ему больше подходит исходя из потребностей и технических возможностей.

Формат PDF-А/3 позволит обмениваться документами с контрагентам с разным уровнем цифровизации. Договор в таком формате можно будет открыть и просмотреть на любом компьютере или мобильном устройстве, в том числе, если контрагент пока не пользуется услугами оператора ЭДО.

ХML формат подойдет компаниям, которые активно применяют ЭДО в работе и используют специализированные решения. Например: предприятиям, которые по требованиям законодательства уже обмениваются с контрагентами счетами-фактурами и УПД через оператора при реализации маркированного или прослеживаемого товара.

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Зачем это нужно бизнесу

Постепенный перевод бизнеса на цифровизацию ФНС обрисовала в Концепции развития ЭДО.

Перевод сделок в электронную форму позволит:

сэкономить время на пересылку бумажной корреспонденции, особенно если контрагенты находятся в разных регионах;

сократить расходы на канцелярию, средства для печати, а также на оплату почтовых или курьерских услуг;

освободить административные помещения от бумажных архивов;

минимизировать риск утраты документов;

быстро заключать или перезаключать договоры за пару минут, не отходя от компьютера.

Сейчас для обмена договорами в электронном виде компании с каждым контрагентом заключают соглашение, в котором оговаривают:

условия и порядок электронного документооборота;

какие документы и в каком формате передаются через сервис;

какие электронные подписи легитимны;

какие выбраны операторы ЭДО и т. д.

Единый формат электронного договора повлечет за собой и регламент обмена такими документами.

Также ввод единого формата поможет компаниям и ИП постепенно отказаться и от обмена неформализованными документами (скан-образов бумажных договоров, подписанных электронной подписью). Кроме того, из-за различных кастомных форм электронного договора у клиентов и операторов ЭДО возникают сложности с роумингом между контрагентами. Единый формат решит и эту проблему.

Договоренности будут зафиксированы и любое изменение после подписания документов электронной подписью будет недопустимо, кроме того соглашения будут защищены государственными регуляторами (требования к операторам ЭДО, госсистемы) — это обезопасит предпринимателей от недобросовестных заказчиков и исполнителей. А полномочия подписантов будут описаны в машиночитаемой доверенности.

Важно: электронные договоры, как и другие цифровые документы в ЭДО, являются юридически значимыми, приравниваются к оригиналам и могут быть представлены в суде и других инстанциях. Неизменность и сохранность данных обеспечиваются механизмами электронной подписи и криптографической защиты.

Зачем это нужно бухгалтеру

Подготовка пояснений на требования налоговиков — неотъемлемая часть работы бухгалтера. Требования могут поступить в рамках камеральных, выездных налоговых проверок. Кроме того, налоговики могут направить запрос вне проверок по сделке с конкретным контрагентом. В свою очередь договоры с контрагентами почти всегда входят в комплект документов, который нужно приложить к пояснениям.

Единый формат электронных договоров позволит бухгалтерам тратить меньше времени и сил для подготовки пакета документации. Еще удобнее, когда договор и сопутствующие первичные документы можно направить в налоговую службу прямо из учетной программы по ТКС.