Электронная подпись в 2022 году: какая подойдет для кадровых документов

Возможность ведения кадрового документооборота в электронном формате без дублирования на бумаге появилась 22 ноября 2021 года, когда вышел соответствующий закон (№ 377-ФЗ от 22.11.2021).

С выходом закона у работодателей возникли вопросы, на которые ответили специалисты Роструда. В этой статье мы расскажем о том, какая электронная подпись нужна для того, чтобы подписывать кадровые документы, основываясь на разъяснениях Роструда.

Как вести электронный документооборот

Ноябрьский закон дал возможность работодателем использовать систему «Работа в России» для ведения электронного кадрового документооборота. Также в документе сказано, что можно использовать другую информационную систему.

Вы можете использовать систему электронного документооборота «Астрал.ЭДО» для работы с кадровыми документами. Подойдут и другие системы, которые обеспечат хранение электронных документов, а также фиксацию сторонами трудовых отношений.

В связи с выходом закона возникли два вопроса: можно ли использовать простую электронную подпись и, если можно, то для каких документов. Развёрнутые ответы на них дали на сайте Онлайнинспекция.рф. Мы же расскажем об этом короче и понятнее.

Какая электронная подпись нужна

Для начала кратко расскажем о видах электронной подписи.

Квалифицированная электронная подпись нужна, чтобы обеспечить юридическую значимость документам, с которыми вы работаете в системе. Она создаётся с помощью криптографии и обладает высоким уровнем защиты, что позволяет использовать в качестве аналога рукописной подписи.

Индивидуальные предприниматели и руководители юридических лиц получают квалифицированную подпись в УЦ ФНС, физические лица и сотрудники организаций — в аккредитованных удостоверяющих центрах.

Неквалифицированная электронная подпись в основном используется во внутреннем и внешнем документообороте. С её помощью можно идентифицировать подписанта, но такую подпись нельзя использовать для торгов, работы на госпорталах, отправке отчётности.

Простая подпись чаще всего является комбинацией логина и пароля, поэтому уровень защиты её гораздо ниже, чем у квалифицированной. Обычно такую подпись используют для авторизации на разных ресурсах.

Можно ли использовать простую подпись

Согласно разъяснениям Роструда, использовать простую подпись можно, но в ограниченном количестве случаев, например, для:

оформления отпусков и формирования графика отпусков;

командировки ( согласование, приказ о направлении и тому подобное );

согласование, приказ о направлении и тому подобное привлечения к дополнительной работе в выходные и праздничные дни;

согласия на обработку личных данных;

выплат ( расчётные листы, матпомощь ) и других.

С помощью простой подписи такие документы могут подписывать только сотрудники организации.

Важно упомянуть, что такие правила должны быть установлены соглашением сторон трудового договора.

В каком случае нужна квалифицированная электронная подпись

Чтобы использовать квалифицированную подпись, никакие локальные нормативные акты не нужны, потому что она изначально обладает необходимыми качествами. С её помощью подписывают следующие кадровые документы:

трудовой договор;

договор о материальной ответственности;

ученический договор;

договор на получение образования без отрыва (с отрывом) от работы;

согласие на перевод;

заявление об увольнении;

отзыв заявления об увольнении;

ознакомление с уведомлением об изменении определённых сторонами условий трудового договора;

приказ о применении дисциплинарного взыскания.

Также для подписания этих документов может быть использована и неквалифицированная электронная подпись, если порядок её проверки определён соглашением сторон трудового договора.