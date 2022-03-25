Что бухгалтеру учесть в документообороте по строительству: формы КС, сметы и ЭДО

Тот, кто в ответе за все

В числе документов, используемых в строительстве, присутствуют различные формы КС: КС-2, КС-3, КС-11, КС-14 и другие, а также документы составленные в произвольной форме. Для заказчика такие документы — необходимое подтверждение произведенных затрат, а для исполнителя — обоснование себестоимости выполненных работ, договорной стоимости и т. д.

Наличие и отсутствие этих документов имеет значение при налоговых проверках, и в ответе за этот фронт работ в большинстве случаев оказывается именно бухгалтер. Особенно, если речь идет о малом и среднем бизнесе, ведь именно в этой сфере бухгалтер в ответе за все, в т. ч. за формирование форм КС на основе смет.

Формы КС

Форму КС-2 (утв. постановлением Госкомстата от 11 ноября 1999 № 100) применяют для сдачи-приемки выполненных подрядных СМР. Она составляется вне зависимости от назначения объекта — производство, жилище и т. п. — по завершению всех работ или конкретного этапа (разумеется, при условии, что претензий заказчик не имеет). Форма № КС-2 — основание для составления формы КС-3, т. е. справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Отметим, что объем работ, зафиксированный в формах КС-2 и КС-3, должен совпадать с объемом, зафиксированным в проектной документации и сметой. Подчеркнем, что речь именно об объеме работ, а не о стоимости работ (по завершении строительства она вполне может отличаться от указанной в смете, и именно эта договорная стоимость включается в стоимость строительства).

Для составления акта КС-2 следует использовать данные журнала учета выполненных работ (ф. № КС-6а), составленные в нужном количестве экземпляров (два или три: первый — экземпляр подрядчика, второй — заказчика, третий — инвестора).

Журнал по форме № КС-6а — это накопительный документ, применяемый для учета выполненных работ, и ведется исполнителем по каждому объекту, с использованием замеров работ, а также расценок и норм по каждому виду работы.

Сдача объекта застройщиком в адрес дольщиков или инвесторов оформляется актами КС-11, КС-14 (утв. постановлением Госкомстата от 30 октября 1997 № 71а).

Помимо форм «семейства» КС используются также документы, фиксирующие передачу и использование:

строительных материалов — накладные, ведомости, лимитно-заборные карты;

техники —- путевые листы, акты;

временных сооружений и зданий — накладные, акты приемки-передачи и т.п.

На практике формы КС требуют большого количества согласований. Причем как внешних (с заказчиком), так и внутренних — между собственными подразделениями, с бригадирами, инженерами и т.д.

Подключение к Астрал.ЭДО позволяет в разы ускорить процессы согласования и исключить потерю необходимой документации. Вы можете направлять документы как в собственные подразделения, так и контрагентам, оперативно получая ответ. Пока в Астрал.ЭДО есть возможность обмена такими документами в неформализованном виде, т. к. ФНС еще разрабатывает форматы КС-2 и КС-3. Они будут утверждены и введены в действие в ближайшее время

Нужен ли журнал № КС-6а, если есть форма КС-6?

Форма КС-6 — это общий журнал работ. Любая фирма вправе разработать и перечень, и формы не только первички, но и регистров бухучета (п. 5 ст. 10 Закона о бухучете). Если будет принято решение применять формы КС-6 и КС-6а, то следует помнить, что это вообще разные документы:

КС-6 — это строительный документ, который фиксирует именно историю процесса (основные этапы, контроль и т. п.);

КС-6а — это документ финансовый, с помощью которого определяют объемы работ и их стоимость.

Именно на основании этих данных заполняют ф. № КС-2. И беда в том, что при разработке ф. КС-6а не учли, что сметная стоимость выполненных работ может отличаться от договорной. И тут надо или КС-6а оформлять в договорных ценах, или стоимость работ, исходя из данных ф. КС-2 будет отличаться от данных КС-6а. Впрочем, санкций за подобное расхождение не установлено.

А можно без форм КС?

Можно, поскольку с 2013 применение этих форм уже необязательно (Федеральный закон от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ). Вы вполне можете разработать свои формы, главное, чтобы в них присутствовали следующие реквизиты (см. п. 2 ст. 9 закона):

наименование и дата составления документа;

наименование экономического субъекта, который составил документ;

содержание факта хозяйственной жизни;

величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни (плюс единицы измерения);

должность ответственного лица (совершившего сделку, операцию и ее оформление);

подписи лиц с указанием Ф.И.О., иных реквизитов для идентификации.

Факт передачи результатов выполненных работ можно оформлять и универсальным передаточным документом, дополнив его нужной в строительстве информацией (см. письмо ФНС от 22 апреля 2019 № ЕД-4-15/7638).

Практика показывает, что большинство строителей предпочитают ф. № КС-2, КС-3 (застройщики — ф. № КС-11, КС-14), утвержденные приказом руководства и отраженные в учетной политике. Эти документы представляются субподрядчиками генподрядчику, и генподрядчиком — заказчику-застройщику.

В любом случае следует помнить, что сдача выполненных в результате стройподряда работ оформляется актом (ст. 753 ГК), и документы, определяющие объем и стоимость работ, называются и согласовываются еще при заключении договора. Если согласовано применение № КС-2 и КС-3, то придерживайтесь договоренностей.

Если СМР осуществляются своими силами

В этом случае нет нужды заполнять № КС-2 и КС-3, хотя, если их содержание требуется в целях управленческого учета, то фирма может принять решение об их использовании (в частности, этом может понадобиться для того, чтобы отслеживать объемы осуществленных работ и определять степень завершенности объекта на ту или иную дату). Для целей бухучета эти документы значения не имеют, они не являются основанием для проведения записей.

Если СМР собственными силами осуществляет застройщик, то стоимость работ учитывается:

Дебет 08 — Кредит 10 (на стоимость материалов);

Дебет 08 — Кредит 70 (на суммы начисленной зарплаты);

Дебет 08 — Кредит 26 (на сумму части общехозяйственных расходов, относящихся к строительству) и т. д.

Основанием для учета материалов будет первичка, оформляющая операции по их расходу (акты на списание, накладные, лимитно-заборные карты, ф. № М-29 и проч.) Для учета расходов на оплату труда — трудовые договоры, штатное расписание, платежные ведомости, наряд-заказы и т. п.

Налоговики могут потребовать к тому же общие сметы и журналы по ф. № КС-6, КС-6а, а также первичные документы, обосновывающие стоимость оборудования (как нуждающегося в монтаже, так и нет), которые следует получить от поставщиков (плюс документы об оплате).

О необходимости сметы

Смета — это документ, определяющий цену работ, виды и стоимость (ст. 743 ГК), она становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком (п. 3 ст. 709 ГК). Градостроительный кодекс обязывает составлять смету при строительстве объектов капстроительства, финансируемых за счет бюджета (п. 12.2 ст. 48). По общему же правилу сам заказчик (застройщик) определяет, нужна ему смета или нет (см. п. 7 Положения..., утв. постановлением Правительства от 16 февраля 2008 № 87).

И все-таки разумнее всего составлять сметы при любых подрядных работах, в т. ч. и для того, чтобы спокойно применять ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».

Сметы — это еще одна группа документации, согласование которой отнимает уйму ресурсов и времени. Подключите сервис 1С-ЭДО — заказчик и подрядчик намного быстрее договорятся о составе сметы и стоимости работ. ЭДО позволяет также хранить историю изменений, правок документов, что позволяет отследить историю согласований.

Помимо прочего, не секрет, как налоговики любят сметы и при отсутствии в них некоторых сведений (не говоря об отсутствии самой сметы) вообще могут прийти к выводу, что договор подряда не является заключенным. Спасти вас может разве что условия о твердой цене в контракте (см. определение ВС от 11 марта 2020 № 303-ЭС19-21127), но это не точно.

Напомним, что Методика определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капремонта, сноса) утверждена приказом Минстроя от 4 августа 2020 № 421/пр, в п. 25 которой перечислены сметные расчеты, разрабатываемые в составе сметной документации:

сводка затрат (по необходимости);

сводный сметный расчет стоимости строительства;

объектные и локальные сметные расчеты (сметы);

сметные расчеты по отдельным видам затрат.

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Небольшой лайфхак: налоговые инспекторы, сопоставляя суммы, заложенные в смету, с реально понесенными затратами, «снимают» расходы, и тогда их обоснованность приходится доказывать уже в суде. При выработке позиции защиты следует помнить о возможности корректировки сметы при исполнении договора (ст. 709 ГК). Материалы могут подорожать, равно как и услуги субподрядчиков — и тогда подрядчик вправе потребовать увеличения первоначальной цены, а при отказе заказчика вообще расторгнуть договор (ст. 451, 709 ГК).