ЭДО для малого и среднего предпринимательства. Субсидии от государства

ЭДО для МСП в рамках государственной поддержки

До недавнего времени многие предприниматели ставили под сомнение необходимость перехода на электронный документооборот. В то же время за счёт преимуществ ЭДО у бизнеса, в том числе малого и среднего, появляется возможность не только оптимизировать процесс обработки документации, но и сократить расходы на бумагу, печатное оборудование и доставку документов курьерской службой.

Кроме того, подключение к ЭДО стало необходимой мерой в связи с внедрением системы маркировки. При этом перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, каждый год пополняется новыми товарными группами. Поскольку электронный документооборот является одним из обязательных условий работы с маркированными товарами, всё больше и больше организаций, среди которых субъекты МСП, вынуждены перейти на ЭДО.

В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» Минцифры запустило программу субсидирования ПО для малого и среднего бизнеса, оператором которой стал Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Государственная льгота позволяет получить скидку в размере 50% на приобретение специализированного ПО (SaaS-решений) от российских разработчиков.

Сервис Астрал.ЭДО стал участником программы поддержки малого и среднего бизнеса. При подключении Астрал.ЭДО участник акции получает скидку 50% на годовую лицензию и пакет 500 исходящих документов. Более подробно об условиях акции можно узнать на нашем сайте.

Что нужно для получения льготы

Единственное условие участия в программе — присутствие в реестре субъектов МСП.

В этот реестр включены индивидуальные предприниматели и организации, подходящие под определённые критерии. Соблюдение этих критериев позволяет отнести организацию или предпринимателя к субъектам малого или среднего предпринимательства. Критерии отнесения к МСП закреплены в ст. 4 закона № 209-ФЗ.

Чтобы проверить, включена ли ваша организация в реестр субъектов МСП, достаточно перейти в специальный раздел на сайте налоговой и ввести в поисковой строке ИНН.

На какие ещё меры государственной поддержки может рассчитывать малый и средний бизнес в 2022 году

В 2022 году в связи санкционными ограничениями у многих предпринимателей и организаций нарушились логистические цепочки, усложнились схемы оплаты, резко сократилась выручка из-за уменьшения числа клиентов.

В целях поддержки малого и среднего бизнеса государство подготовило ряд послаблений.

Кредитные каникулы

Компании из категории МСП, больше всего пострадавшие от санкционных ограничений, могут получить у кредитора отсрочку сроком до шести месяцев, если заём был получен до 1 марта 2022 года. Если у ИП или организации несколько кредитов, получить отсрочку можно по каждому. Кредитные каникулы можно взять лишь один раз.

На время отсрочки должник будет освобождён от штрафов по просроченным платежам, при этом его кредитная история не будет испорчена. Однако придётся выплатить проценты по кредиту, которые начислятся за это время.

Чтобы по окончании кредитных каникул не вырос размер платежей, срок полного погашения долга будет увеличен. Должник может прервать льготный период в любой момент, если улучшится его финансовое положение.

Кому доступна льгота?

На отсрочку могут рассчитывать ИП и организации из категории МСП, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших от санкций.

В перечень таких отраслей входят:

информационные технологии;

сфера услуг;

общепит;

медицина;

сельское хозяйство;

оптовая и розничная торговля;

туризм;

области культуры и науки.

Реструктуризация кредитных задолженностей

Помимо отсрочки от выплаты кредитов и займов, субъектам МСП доступна возможность реструктуризации долга.

У многих банков и микрофинансовых организаций существуют собственные программы, позволяющие изменить график кредитных платежей за счёт увеличения срока погашения долга и уменьшения размера ежемесячных выплат.

Согласно рекомендациям ЦБ, кредиторам не следует отказывать клиенту в реструктуризации кредита даже в том случае, если график платежей уже менялся ранее.

Благодаря этому заёмщик сможет избежать просрочек, а его кредитная история не будет испорчена. Кроме того, Центробанк рекомендовал кредитным организациям не штрафовать должников в случае задержек по платежам.

Кому доступна льгота?

На послабление могут рассчитывать организации, ИП и плательщики налога на профессиональный доход (самозанятые). Попросить кредитора о реструктуризации можно, если финансовое состояние организации стало хуже после 18 февраля 2022 года.

Кредиты по льготным условиям

Государство подготовило ряд программ, по которым малый и средний бизнес могут получить льготные кредиты.

Ставка для микробизнеса и малого бизнеса — до 15% годовых. Для среднего бизнеса предусмотрена ставка до 13,5 %.

Программы отличаются по срокам, требованиям к организации-заявителю, целям займа и размерами кредита.

Кому доступна льгота?

Чтобы получить кредит по льготной ставке, организации необходимо:

быть в реестре субъектов МСП;

не работать в сфере добычи и/или реализацию полезных ископаемых (кроме общераспространённых);

не заниматься производством и продажей подакцизных товаров.

Последнее требование не относится к программе ЦБ, предусмотренной для предприятий общепита и гостиничного бизнеса, а также микропредприятий, которые занимаются продажей товаров в розницу.

Лизинг и факторинг

Начиная с мая 2022 года бизнес может воспользоваться услугами лизинга и факторинга по льготным ставкам — до 15% для малого бизнеса и до 13,5% для среднего.

Тарифы по сниженной ставке предлагают факторинговые и лизинговые компании, финансируемые по программе Центробанка.

Кому доступна льгота?

Условия получения льготы такие же, как и у получения кредитов по сниженным ставкам.

Поручительства от гарантийных организаций

Если предложить банку залог в виде недвижимости, оборудования или другого имущества, это в значительной степени повысит шанс на получение кредита. Главное, не забывать о том, что залог будет потерян, если не вносить платежи по кредиту.

Если у организации нет залога или есть, но его стоимость невелика, можно воспользоваться поручительством. Такую услугу предоставляют Корпорация МСП и региональные гарантийные организации (РГО). В случае если организация не справляется с выплатами, поручительство гарантирует банку погашение части задолженности со стороны Корпорации МСП или РГО .

Кому доступна льгота?

В общих случаях условия получения гарантии те же, что по программам льготных кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Если банк, выполняющий роль посредника, или региональная гарантийная организация отказывают заявителю, можно подать жалобу в Корпорацию МСП.

Мораторий на банкротство

Согласно постановлению Правительства от 28 марта 2022 года № 4 97, с 1 апреля по 1 октября 2022 года кредиторы не могут требовать банкротства должника. Этот запрет позволит предпринимателям адаптироваться к новым условиям и преодолеть финансовые трудности без увольнения сотрудников или закрытия бизнеса.

Нововведение не лишает бизнес права отказаться от моратория. Компания может объявить о банкротстве и по собственной инициативе.

Для кого действует?

Мораторий распространяется на индивидуальных предпринимателей, а также на субъектов малого и среднего бизнеса из любых отраслей.

Снижение эквайринговых комиссий

С 18 апреля по 31 августа 2022 года комиссия при приёме оплаты банковскими картами будет пониженной — не более 1%. Льгота действует для предпринимателей, занимающихся продажей товаров и услуг, которые входят в категорию социально значимых.

Кому доступна льгота?

Тариф с пониженной комиссией доступен для организаций, работающих в следующих отраслях:

культура и образование;

медицина;

туризм и перевозка пассажиров,

жилищно-коммунальное хозяйство.

Кроме того, льгота распространяется на розничные продуктовые магазины, аптеки, автозаправки и др. Полный перечень организаций, которым доступно послабление, опубликован на сайте ЦБ.

Компенсация комиссий Системы быстрых платежей

Предпринимателям, принимающим платежи по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП), вернётся весь объём комиссий за переводы, которые были сделаны в период с 1 января по 1 июля 2022 года.

Чтобы получить компенсацию, организации не потребуется подавать никаких заявлений или отчётных документов, поскольку банк, который подключён к Системе быстрых платежей, сам ежемесячно отправляет регулятору необходимые сведения о количестве транзакций и сумме уплаченных комиссий. Сумма возврата сначала поступает в банк, а затем деньги перечисляются на счёт компании.

Кому доступна льгота?

Компенсацию могут получить предприниматели, входящие в реестр субъектов малого и среднего бизнеса.

Гранты для молодых бизнесменов

Для начинающих предпринимателей государством предусмотрен грант на создание или развитие своего бизнеса. Размер субсидии — от 100 до 500 тысяч рублей. Если бизнес открыт в Арктической зоне, можно получить до 1 млн рублей.

Использовать деньги можно в следующих целях:

аренда или ремонт помещений;

приобретение ПО и оргтехники;

подключение к электросети;

услуги связи;

выплата аванса при заключении договора о лизинге и др.

Государственный грант нельзя потратить на покупку транспортных средств и недвижимости.

Чтобы получить субсидию, необходимо обратиться в местные органы власти. Выдача грантов начнётся в середине 2022 года.

Кому доступна льгота?

Грант могут получить учредители организаций с долей в капитале не менее 50% или ИП, которым ещё не исполнилось 26 лет.

Программой предусмотрены и другие условия. Например, предприниматель и его дело не должны быть зарегистрированы в Москве. Кроме того, для получения субсидии заявитель должен пройти бесплатное обучение по основам предпринимательской деятельности в центре «Мой бизнес» или на цифровой платформе МСП. Продолжительность обучения должна составлять не менее 16 часов.

Если предприниматель тратит деньги из субсидии, в сумму расходов должно входить до 25% его собственных средств.

А мы напоминаем, что для подключения к ЭДО по льготному тарифу в рамках акции РФРИТ необходимо оставить заявку. При подключении Астрал.ЭДО вам станут доступны все возможности сервиса, позволяющие организовать электронный документооборот внутри компании, а также с контрагентами и госорганами.