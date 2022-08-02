ЭДО для банков. Как привлечь клиентов новыми технологиями

Электронным документооборотом (ЭДО) сегодня никого не удивить, многие компании пользуются электронными накладными, подписывают документы электронной подписью. Банковская сфера не стала исключением.

Зачем нужен электронный документооборот

Электронный документооборот представляет собой систему обмена документами по зашифрованным электронным каналам связи как внутри компании, так и за ее пределами (например, с клиентами или контрагентами).

Преимущества ЭДО:

Оптимизация бизнес-процессов организации. При переходе на систему ЭДО управлять компанией становится легче, т. к. вся документация прозрачна ( у руководства есть доступ ко всем документам компании ), она не теряется, в отличие от бумажных вариантов документов. А процессы исправления ошибок занимают считанные минуты и не нужно заново печатать, подписывать и отправлять почтой или курьером оригиналы документов клиентам. Экономия средств . Как говорила героиня одного известного фильма: « С бумагой в стране напряженка ». Сегодня эта фраза как никогда актуальна, поэтому переход на электронный документооборот позволит сэкономить на закупках бумаги, а в крупных компаниях — это значительная статья расходов. Вопрос не только в покупке бумаги, но и заправке и обслуживании принтеров, хранении бумажных экземпляров и других сопутствующих расходах. Безопасность. Все операторы, обслуживающие ЭДО, предоставляют зашифрованные каналы передачи информации и гарантируют сохранность и безопасность передаваемых сведений. Удобство для контрагентов. Если вы и ваши клиенты и поставщики внедрили сервисы ЭДО, то это позволяет максимально быстро решать возникающие вопросы, обмениваться документами и необходимой информацией.

Как банки могут использовать систему ЭДО?

Всем давно известна система Банк-клиент, которую используют банки для обработки информации об операциях на расчетном счете клиента, однако, на сегодняшний день система запросов от клиентов к банкам значительно расширилась, а многие банки увеличивают пакеты предоставляемых услуг, в том числе за счет систем ЭДО.

Одной из них является система ЮЗ ЭДО (юридически значимый электронный документооборот) — это обмен с контрагентами документами, которые имеют полную правовую силу и признаются всеми участниками электронного документооборота.

Критерии юридически значимого ЭДО

Полная равнозначность с бумажным документом . Все действия совершаемые с помощью ЮЗ ЭДО идентичны бумажным документам и гарантируют подлинность и правомерность совершаемых действий. Информативность . Файл в системе ЮЗ ЭДО должен содержать полную информацию о контрагентах ( даты, реквизиты, суммы сделки, наименования товаров и прочее ).

В каких направлениях банки используют ЮЗ ЭДО

ЭДО банка с клиентами — для быстрой коммуникации и решения текущих вопросов клиентов.

ЭДО клиентов с контрагентами — как дополнительная услуга, предоставляемая банком клиентам.

ЭДО с поставщиками — для организации оперативного снабжения, ведь банки тоже ведут закупки, работают с курьерами и прочими службами.

ЭДО с филиалами — быстрый электронный документооборот внутри собственной банковской сети.

Астрал.Платформа — это единое интеграционное решение для встройки в информационные системы Заказчиков, которое помогает решать различные бизнес-задачи: выпуск электронных подписей, отчетность в контролирующие органы, транспортный ЭДО, а также ЮЗ ЭДО с контрагентами. Оставить заявку на интеграцию можно уже сейчас.

Как ЮЗ ЭДО укрепляет лояльность банковских клиентов

Банки могут использовать систему ЮЗ ЭДО не только для собственных нужд, но и предлагая систему электронного документооборота своим клиентам, расширяя таким образом спектр предоставляемых услуг.

Во-первых, используя ЮЗ ЭДО, вы расширяете спектр предоставляемых услуг. Например, за дополнительную плату или в качестве конкурентного преимущества, вы можете предоставить услугу ЭДО для обмена документами между клиентом банка и его контрагентом.

Во-вторых, используя ЮЗ ЭДО, вы расширяете географию своей деятельности. Благодаря сервисам электронного документооборота вам больше не нужно, чтобы филиал банка находился в одном городе с клиентом, все вопросы можно решить в онлайне. К тому же, некоторые банки сегодня и вовсе не имеют офлайн представительств, работая полностью удаленно.

В-третьих, расширяя спектр предоставляемых услуг, вы укрепляете лояльность имеющихся клиентов и привлекаете новых, а также можете активно использовать новые сервисы для расширения пакетных предложений и тарифов своим клиентам.

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В каких банковских продуктах можно применять ЮЗ ЭДО

Открытие расчетного счета . Чтобы открыть расчетный счет не обязательно посещать отделение банка, благодаря использованию систем электронного документооборота клиент Банка может открыть расчетный счет в максимально короткий срок.

. Получение банковской гарантии . Многие участники рынка государственных закупок постоянно нуждаются в получении банковской гарантии для подтверждения права участия в закупочных процедурах, с помощью ЮЗ ЭДО сделать это гораздо проще.

. Кредитование и иные виды финансовой поддержки предприятий . Теперь получить кредит клиентам банка можно полностью в онлайн, нужно лишь загрузить необходимые документы и подписать их усиленной квалифицированной электронной подписью.

Запуск зарплатных проектов . Организовать зарплатный проект для сотрудников в онлайне теперь тоже реально, все пройдет с помощью сервисов ЮЗ ЭДО, а подписывать электронные документы сотрудники смогут УНЭП, выпущенной с помощью сервиса Астрал.Платформа

. Факторинг . Финансовый инструмент, который позволяет покупателю приобретать продукцию с отсрочкой платежа, а продавцу получить дополнительные услуги в виде защиты риска от неплатежа, ведь банк покрывает дебиторскую задолженность покупателя за небольшой процент. Авансирование выручки и учета дебиторской задолженности теперь можно провести через ЮЗ ЭДО, достаточно, чтобы все 3 стороны — покупатель, продавец и банк использовали данный сервис.

. Различные закрывающие документы — по инкассации, лизинговым платежам, гарантиям и прочие.

Раньше ЭДО использовали в основном компании, производящие и реализующие продукцию, чтобы ускорить обмен документами между контрагентами, однако сейчас сфера применения ЭДО значительно выросла. Его применяют государственные органы, производственные компании и финансовый сектор.

Благодаря внедрению ЭДО можно не только сэкономить время и расходы на бумажные документы, но существенно расширить спектр предоставляемых услуг и увеличить собственную прибыль.