Новые правила для электронных счетов-фактур с 1 октября 2022 года

Минфин России приказом от 28 апреля 2022 года № 64н дополнил порядок новыми правилами в отношении счетов-фактур, которые выставляют поставщики по госзакупкам. Расскажем о том, что изменилось в порядке выставления счетов-фактур.

Как выставлять счета-фактуры по госзакупкам

В 2022 году стало обязательным электронное актирование, стороны начали формировать электронные счета-фактуры в ЕИС по 44-ФЗ. Сейчас это необязательно — счёт-фактуру на исполнение контракта выставляют в электронном виде только в том случае, если в соглашении закреплено электронное актирование.

Но с 1 октября 2022 года электронные счета-фактуры по госзакупкам будут выставлять и принимать только через ЕИС.

Госорганы, уполномоченные модерировать ЕИС, будут выполнять обязанности оператора ЭДО в упрощённой форме. Для электронного счёта-фактуры будет формироваться извещение о принятии его к учёту. Уполномоченный орган будет фиксировать момент поступления документа покупателю и отправки уведомления об уточнении ЭСФ продавцу.

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Когда счёт-фактура считается выставленным и принятым

Датой выставления электронного счёта-фактуры в ЕИС является дата направления его заказчику. Дата получения — фактический день получения документа в ЕИС. Счёт-фактура получен заказчиком, если поставщику пришло подтверждение от уполномоченных органов.

Какие счета-фактуры нельзя шифровать

Случаи, в которых запрещено выставление электронных счетов-фактур, были установлены в прошлом году Приказом № 14н:

когда нормативными правовыми актами запрещено шифрование информации счетов-фактур;

когда счёт-фактура выставляется по прослеживаемым товарам и содержит регистрационные номера партии товара;

если по договору с продавцом или покупателем оператор ЭДО проверяет электронные счета-фактуры, в том числе на соответствие утверждённому формату.

Приказ № 64н дополнил этот список ещё одним пунктом:

при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по контрактам, которые заключены по 44-ФЗ.

Что ещё изменилось в правилах выставления ЭСФ

До 1 января 2023 года в отношении электронных счетов-фактур по 44-ФЗ приостановлено действие п.13 Порядка, установленного Приказом № 14н. Норма гласит, что оператор ЭДО в течение 3 рабочих дней после подключения сторон соглашения к системе документооборота направляет в ФНС информацию об их учётных данных. Согласно поправкам к Порядку, сведения о подключившихся поставщиках и заказчиках начнут отправлять в ФНС только с нового года.

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