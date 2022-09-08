Обмен ЭПД стартовал 1 сентября

Что изменилось

1 сентября вступило в силу постановление Правительства от 21 мая 2022 года № 931. В нём закреплены правила обмена электронными перевозочными документами — ЭПД.

Согласно документу, участники грузоперевозок оформляют перевозочные документы в электронном виде и передают друг другу через систему ГИС ЭПД. Каждое подписание документа КЭП со стороны участника перевозки фиксируется в системе. Подключиться к ГИС ЭПД можно только через операторов ЭДО, получивших аккредитацию Минтранса.

Электронные перевозочные документы необходимо оформлять в XML-формате, утверждённом ФНС. Пока разработаны XML-формы только для трёх ЭПД:

электронная транспортная накладная,

электронный заказ-наряд,

электронная сопроводительная ведомость.

С 1 марта 2023 года будут введены в электронный оборот формы договора фрахтования, путевого листа, экспедиторской расписки, заказа и заявки.

По прогнозам регуляторов переход на обмен электронными документами, возможность оперативного внесения изменений в документ и отслеживание статусов перевозки в режиме реального времени помогут оптимизировать работу компаний, занятых в перевозках.

Схема обмена ЭПД

Рассмотрим примерную схему обмена электронными перевозочными документами в соответствии с порядком, утверждённым ПП № 931, на примере электронной транспортной накладной (ЭТрН). Это один из основных документов перевозки, в котором грузоотправитель и перевозчик согласовывают условия взаимодействия и отражают результаты.

На каждом этапе перевозки участники цепочки подписывают свой титул в ЭТрН.

Грузоотправитель создаёт ЭТрН в своей учётной системе или веб-сервисе, подписывает её квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправляет оператору ЭДО. При этом документу присваивается уникальный номер — идентификатор.

Оператор ЭДО проверяет:

соответствие установленному XML-формату,

уникальность идентификатора,

действительность УКЭП, которой подписан документ.

При наличии ошибок оператор сообщает о них отправителю, который, в свою очередь, формирует и отправляет новый документ. Если документ создан без ошибок, оператор ЭДО передаёт его в ГИС ЭПД и отслеживает статус обработки документа.

ГИС ЭПД также проверяет документ и сверяет данные с информацией, полученной от других участников этого документооборота. Если обнаружены расхождения, оператор ЭДО сообщает о них отправителю документа.

Затем оператор ЭДО направляет документ перевозчику и получателю груза.

Водитель заходит в сервис с планшета или смартфона и подтверждает приём груза усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП). Представитель перевозчика получает в сервисе оператора ЭДО информацию от водителя и подписывает электронную накладную КЭП.

Получатель принимает груз и подписывает свой раздел документа КЭП.

Водитель подтверждает передачу груза УНЭП. Менеджер транспортной компании подписывает титул перевозчика КЭП и завершает документооборот.

При этом в ГИС ЭПД фиксируется каждое подписание документа КЭП со стороны участников перевозки.

Подписание ЭТрН при простом сценарии перевозки

Подписание ЭТрН при опциональных титулах

Проверка ЭПД

С проверкой ЭПД на дорогах не должно возникнуть проблем. Перед запуском ГИС ЭПД Минтранс сообщил, что для проверки ЭПД было разработано и совместно с ГИБДД протестировано ПО, которое считывает QR-код и визуализирует для инспектора данные из электронной транспортной накладной. Сам QR-код водитель будет получать у оператора ЭДО, через которого происходит обмен документами.

«Калуга Астрал» — первый из семи операторов, который прошёл все сценарии тестирования, утверждённых Минтрансом. Сценарии включали в себя оформление ЭПД на разные типы грузов (например, опасные грузы) и изменения, возникающие в процессе грузоперевозки (частичная приёмка, оформление переадресовки и другие). В ближайшем времени мы планируем получить аккредитацию Минтранса и стать полноправным оператором ЭПД.

Через операторов и ГИС ЭПД можно обмениваться только электронными перевозочными документами. Обмен с контрагентами счетами-фактурами, УПД и другой первичкой возможен только через сервис ЭДО.

Мы предлагаем готовое решение, которое позволяет обмениваться электронными перевозочными документами между участниками перевозки и передавать их в ГИС ЭПД, а также вести документооборот с контрагентами, не переходя в сторонние сервисы. Наше решение поддерживает все утверждённые ФНС форматы ЭПД и визуализацию всех видов документов, а также реализацию QR-кодов для проверки на дорогах. Кроме того, оно интегрируется с учётными системами для бесшовной работы с электронными документами.

Оставить заявку