Обмен ЭПД стартовал 1 сентября

Что изменилось
1 сентября вступило в силу постановление Правительства от 21 мая 2022 года № 931. В нём закреплены правила обмена электронными перевозочными документами — ЭПД.
Согласно документу, участники грузоперевозок оформляют перевозочные документы в электронном виде и передают друг другу через систему ГИС ЭПД. Каждое подписание документа КЭП со стороны участника перевозки фиксируется в системе. Подключиться к ГИС ЭПД можно только через операторов ЭДО, получивших аккредитацию Минтранса.
Электронные перевозочные документы необходимо оформлять в XML-формате, утверждённом ФНС. Пока разработаны XML-формы только для трёх ЭПД:
- электронная транспортная накладная,
- электронный заказ-наряд,
- электронная сопроводительная ведомость.
С 1 марта 2023 года будут введены в электронный оборот формы договора фрахтования, путевого листа, экспедиторской расписки, заказа и заявки.
По прогнозам регуляторов переход на обмен электронными документами, возможность оперативного внесения изменений в документ и отслеживание статусов перевозки в режиме реального времени помогут оптимизировать работу компаний, занятых в перевозках.
Схема обмена ЭПД
Рассмотрим примерную схему обмена электронными перевозочными документами в соответствии с порядком, утверждённым ПП № 931, на примере электронной транспортной накладной (ЭТрН). Это один из основных документов перевозки, в котором грузоотправитель и перевозчик согласовывают условия взаимодействия и отражают результаты.
На каждом этапе перевозки участники цепочки подписывают свой титул в ЭТрН.
Грузоотправитель создаёт ЭТрН в своей учётной системе или веб-сервисе, подписывает её квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправляет оператору ЭДО. При этом документу присваивается уникальный номер — идентификатор.
Оператор ЭДО проверяет:
- соответствие установленному XML-формату,
- уникальность идентификатора,
- действительность УКЭП, которой подписан документ.
При наличии ошибок оператор сообщает о них отправителю, который, в свою очередь, формирует и отправляет новый документ. Если документ создан без ошибок, оператор ЭДО передаёт его в ГИС ЭПД и отслеживает статус обработки документа.
ГИС ЭПД также проверяет документ и сверяет данные с информацией, полученной от других участников этого документооборота. Если обнаружены расхождения, оператор ЭДО сообщает о них отправителю документа.
Затем оператор ЭДО направляет документ перевозчику и получателю груза.
Водитель заходит в сервис с планшета или смартфона и подтверждает приём груза усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП). Представитель перевозчика получает в сервисе оператора ЭДО информацию от водителя и подписывает электронную накладную КЭП.
Получатель принимает груз и подписывает свой раздел документа КЭП.
Водитель подтверждает передачу груза УНЭП. Менеджер транспортной компании подписывает титул перевозчика КЭП и завершает документооборот.
При этом в ГИС ЭПД фиксируется каждое подписание документа КЭП со стороны участников перевозки.
Подписание ЭТрН при простом сценарии перевозки
Подписание ЭТрН при опциональных титулах
Проверка ЭПД
С проверкой ЭПД на дорогах не должно возникнуть проблем. Перед запуском ГИС ЭПД Минтранс сообщил, что для проверки ЭПД было разработано и совместно с ГИБДД протестировано ПО, которое считывает QR-код и визуализирует для инспектора данные из электронной транспортной накладной. Сам QR-код водитель будет получать у оператора ЭДО, через которого происходит обмен документами.
«Калуга Астрал» — первый из семи операторов, который прошёл все сценарии тестирования, утверждённых Минтрансом. Сценарии включали в себя оформление ЭПД на разные типы грузов (например, опасные грузы) и изменения, возникающие в процессе грузоперевозки (частичная приёмка, оформление переадресовки и другие). В ближайшем времени мы планируем получить аккредитацию Минтранса и стать полноправным оператором ЭПД.
Через операторов и ГИС ЭПД можно обмениваться только электронными перевозочными документами. Обмен с контрагентами счетами-фактурами, УПД и другой первичкой возможен только через сервис ЭДО.
Мы предлагаем готовое решение, которое позволяет обмениваться электронными перевозочными документами между участниками перевозки и передавать их в ГИС ЭПД, а также вести документооборот с контрагентами, не переходя в сторонние сервисы. Наше решение поддерживает все утверждённые ФНС форматы ЭПД и визуализацию всех видов документов, а также реализацию QR-кодов для проверки на дорогах. Кроме того, оно интегрируется с учётными системами для бесшовной работы с электронными документами.