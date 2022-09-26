Доверенность для сдачи в ПФР: теперь в электронном формате

Когда пригодится электронная доверенность в ПФР
С 10 января 2022 года вступили в силу поправки к закону о персонифицированном учете в системе пенсионного страхования (от 01.04.1996 № 27-ФЗ).
Как уверяет сам ПФР, уже более 80% страхователей взаимодействуют с ним исключительно по ЭДО.
С августа этого года снижено предельное количество сотрудников в штате (или по договорам ГПХ), при наличии которого работодатели обязаны отчитываться электронно. Теперь 10 человек, оформленных на компанию (против бывших 25), — это максимальный порог для подачи отчетности на бумажных носителях.
При этом нет никаких ограничений для добровольцев: любая организация или ИП, независимо от численности наемных сотрудников, вправе присоединиться к ЭДО самостоятельно.
В связи с последними поправками, ожидается рост страхователей, сдающих электронные отчеты. Для реализации требований закона на практике Правление Пенсионного фонда утвердило новый формат электронной доверенности для взаимодействия с ПФР и его территориальными органами.
С помощью электронной доверенности работодатели смогут сдавать форму СЗВ-ТД. Обратите внимание, что с 19 августа 2022 также обновились бланки перечисленных документов.
Как работать с электронной доверенностью для ПФР
Процедура сдачи отчетов в ПФР в электронном виде с помощью доверенности схожа с аналогичным взаимодействием с ФНС. Здесь также посредником выступает оператор ЭДО (п. 2 Порядка, утв. Постановлением Правления ПФР от 11.03.2020 № 178 п).
Электронная доверенность составляется руководителем организации и подписывается его личной КЭП. В документе должны быть указаны следующие данные:
- реквизиты доверителя (ОГРН, ИНН, юридический адрес и т. д.);
- наименование доверителя;
- ФИО и должность руководителя;
- ФИО, должность, паспортные данные сотрудника (доверенного лица);
- информация, указывающая на то, для какого контролирующего органа (внебюджетного фонда) подготовлена доверенность;
- список полномочий и функций доверенного лица (что именно сотрудник вправе делать от имени организации);
- дата выдачи и срок действия доверенности.
Документ оформляется в электронном виде, в соответствии с требованиями Постановления Правления ПФР от 21.04.2022 № 63п. После подписания КЭП руководителя файл сохраняется непосредственно в информационной системе ведомства или у оператора ЭДО, у которого обслуживается страхователь.
Далее при отправке отчета СЗВ-ТД сотрудник организации просто подписывает отчетный документ своей личной КЭП.
Получатель отчетности (работник территориального отделения ПФР) проверяет полномочия отправителя и срок действия документа.
Слияние ПФР и ФСС: как реорганизация повлияет на порядок сдачи отчетности
Помимо полного перехода на электронный формат взаимодействия страхователей с внебюджетными фондами, в ближайшее время ожидается другое масштабное событие.
На 2023 год запланирована реорганизация двух социальных структур: ПФР и ФСС в единый Социальный фонд. Изменится правовой статус ведомства — государственное учреждение превратится в некоммерческую организацию, которая оказывает услуги социального страхования и поддержки населения. Собственником имущества Соцфонда будет государство, а учредителем — Правительство.
Для подачи электронной отчетности в Пенсионный фонд обратитесь к профессиональному оператору ЭДО. Калуга Астрал предлагает сразу три сервиса на выбор:
- «Астрал Отчет 5.0» — веб-сервис, с которым можно работать без привязки к рабочему месту. Его не нужно устанавливать на компьютер, достаточно подключиться к интернету и открыть браузер.
- «Астрал Отчет 4.5» — самостоятельная программа, которая служит для создания и отправки отчетности в контролирующие органы, но к ней также можно подключить дополнительные функции для более комфортной работы.
- «1С-Отчетность» — это дополнительный сервис для отправки отчетности, встроенный в продукты «1С», которые позволяют вести учет и бухгалтерию предприятия внутри одной программы, в т.ч. организовать документооборот с ПФР, сформировать и отправить отчетность в ведомство.