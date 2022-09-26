Доверенность для сдачи в ПФР: теперь в электронном формате

Когда пригодится электронная доверенность в ПФР

С 10 января 2022 года вступили в силу поправки к закону о персонифицированном учете в системе пенсионного страхования (от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Согласно новым правилам, уполномоченное лицо может представлять интересы компании во внебюджетном фонде, подавать отчетность, в том числе на основании доверенности в формате электронного документа.

Как уверяет сам ПФР, уже более 80% страхователей взаимодействуют с ним исключительно по ЭДО.

С августа этого года снижено предельное количество сотрудников в штате (или по договорам ГПХ), при наличии которого работодатели обязаны отчитываться электронно. Теперь 10 человек, оформленных на компанию (против бывших 25), — это максимальный порог для подачи отчетности на бумажных носителях.

При этом нет никаких ограничений для добровольцев: любая организация или ИП, независимо от численности наемных сотрудников, вправе присоединиться к ЭДО самостоятельно.

В связи с последними поправками, ожидается рост страхователей, сдающих электронные отчеты. Для реализации требований закона на практике Правление Пенсионного фонда утвердило новый формат электронной доверенности для взаимодействия с ПФР и его территориальными органами.

С помощью электронной доверенности работодатели смогут сдавать форму СЗВ-ТД. Обратите внимание, что с 19 августа 2022 также обновились бланки перечисленных документов.

Более подробно о сдаче отчетности по доверенности в 2022 году — в другой статье Калуга Астрал.

Как работать с электронной доверенностью для ПФР

Процедура сдачи отчетов в ПФР в электронном виде с помощью доверенности схожа с аналогичным взаимодействием с ФНС. Здесь также посредником выступает оператор ЭДО (п. 2 Порядка, утв. Постановлением Правления ПФР от 11.03.2020 № 178 п).

Электронная доверенность составляется руководителем организации и подписывается его личной КЭП. В документе должны быть указаны следующие данные:

реквизиты доверителя ( ОГРН, ИНН, юридический адрес и т. д. );

ОГРН, ИНН, юридический адрес и т. д. наименование доверителя;

ФИО и должность руководителя;

ФИО, должность, паспортные данные сотрудника ( доверенного лица );

доверенного лица информация, указывающая на то, для какого контролирующего органа ( внебюджетного фонда ) подготовлена доверенность;

внебюджетного фонда список полномочий и функций доверенного лица ( что именно сотрудник вправе делать от имени организации );

что именно сотрудник вправе делать от имени организации дата выдачи и срок действия доверенности.

Документ оформляется в электронном виде, в соответствии с требованиями Постановления Правления ПФР от 21.04.2022 № 63п. После подписания КЭП руководителя файл сохраняется непосредственно в информационной системе ведомства или у оператора ЭДО, у которого обслуживается страхователь.

Далее при отправке отчета СЗВ-ТД сотрудник организации просто подписывает отчетный документ своей личной КЭП.

Получатель отчетности (работник территориального отделения ПФР) проверяет полномочия отправителя и срок действия документа.

Аннулировать доверенность можно раньше срока, на который она выдана, например, при увольнении или переводе сотрудника компании на другую должность. Для этого директор направляет в информационную систему ЭДО заявление на отзыв.

Слияние ПФР и ФСС: как реорганизация повлияет на порядок сдачи отчетности

Помимо полного перехода на электронный формат взаимодействия страхователей с внебюджетными фондами, в ближайшее время ожидается другое масштабное событие.

На 2023 год запланирована реорганизация двух социальных структур: ПФР и ФСС в единый Социальный фонд. Изменится правовой статус ведомства — государственное учреждение превратится в некоммерческую организацию, которая оказывает услуги социального страхования и поддержки населения. Собственником имущества Соцфонда будет государство, а учредителем — Правительство.

Для работодателей, скорей всего, порядок подачи отчетов существенно не изменится. Тенденция к переходу на ЭДО во взаимодействии в государственными структурами сохранится и в 2023 году. Переходный режим к использованию электронных доверенностей продлен до конца августа 2023 года, но уже с 19 августа их можно применять в работе при сдаче отчетности в ПФР по ЭДО.

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