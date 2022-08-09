🚩 Поменялись формы СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ

Опубликовано постановление правления ПФР от 21.04.2022 № 62п.
Изменения будут в таких формах:
- СЗВ-ТД;
- СЗВ-СТАЖ;
- ОДВ-1;
- СЗВ-КОРР;
- СЗВ-ИСХ;
- ДСВ-3.
В этих формах слова: «Наименование должности руководителя» заменили словами: «Наименование должности руководителя (уполномоченного представителя страхователя)».
Кроме того, в порядок заполнения СЗВ-ТД теперь сказано, что при численности свыше 10 человек надо сдавать отчет электронно.
Также для формы СЗВ-СТАЖ обновили коды периодов, за которые взносы платить не надо, а баллы на пенсию начисляются.
В частности, речь идет о таких кодах:
- СЛПРИЗ — служба по призыву;
- АДВ — приостановка статуса адвоката;
- РЕАБИЛИТ — необоснованное содержание под стражей;
- ТРУДЛИЦО — уход за инвалидом 1 группы и 80-летним пенсионером;
- ПРОЖСУПР — для жен военных;
- ПРЗАГР — проживание за границей супругов работников госструктур.
С 2023 года новые формы отчетов будут уже не актуальны. После объединения ПФР и ФСС будет единый отчет с множеством разделов.