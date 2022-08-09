🚩 Поменялись формы СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ

Опубликовано постановление правления ПФР от 21.04.2022 № 62п.

Изменения будут в таких формах:

СЗВ-ТД;

СЗВ-СТАЖ;

ОДВ-1;

СЗВ-КОРР;

СЗВ-ИСХ;

ДСВ-3.

В этих формах слова: «Наименование должности руководителя» заменили словами: «Наименование должности руководителя (уполномоченного представителя страхователя)».

Кроме того, в порядок заполнения СЗВ-ТД теперь сказано, что при численности свыше 10 человек надо сдавать отчет электронно.

Также для формы СЗВ-СТАЖ обновили коды периодов, за которые взносы платить не надо, а баллы на пенсию начисляются.

В частности, речь идет о таких кодах:

СЛПРИЗ — служба по призыву;

АДВ — приостановка статуса адвоката;

РЕАБИЛИТ — необоснованное содержание под стражей;

ТРУДЛИЦО — уход за инвалидом 1 группы и 80-летним пенсионером;

ПРОЖСУПР — для жен военных;

ПРЗАГР — проживание за границей супругов работников госструктур.

С 2023 года новые формы отчетов будут уже не актуальны. После объединения ПФР и ФСС будет единый отчет с множеством разделов.