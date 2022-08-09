Отчетность в ПФР

🚩 Поменялись формы СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ

Шесть форм отчетности, которые работодатели сдают в ПФР, с 19 августа изменятся.

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Опубликовано постановление правления ПФР от 21.04.2022 № 62п.

Изменения будут в таких формах:

  • СЗВ-ТД;
  • СЗВ-СТАЖ;
  • ОДВ-1;
  • СЗВ-КОРР;
  • СЗВ-ИСХ;
  • ДСВ-3.

В этих формах слова: «Наименование должности руководителя» заменили словами: «Наименование должности руководителя (уполномоченного представителя страхователя)».

Кроме того, в порядок заполнения СЗВ-ТД теперь сказано, что при численности свыше 10 человек надо сдавать отчет электронно.

Также для формы СЗВ-СТАЖ обновили коды периодов, за которые взносы платить не надо, а баллы на пенсию начисляются.

В частности, речь идет о таких кодах:

  • СЛПРИЗ — служба по призыву;
  • АДВ — приостановка статуса адвоката;
  • РЕАБИЛИТ — необоснованное содержание под стражей;
  • ТРУДЛИЦО — уход за инвалидом 1 группы и 80-летним пенсионером;
  • ПРОЖСУПР — для жен военных;
  • ПРЗАГР — проживание за границей супругов работников госструктур.

С 2023 года новые формы отчетов будут уже не актуальны. После объединения ПФР и ФСС будет единый отчет с множеством разделов.

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