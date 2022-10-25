Сдача отчетности за третий квартал 2022

Отчетность ИП без сотрудников

ИП на патенте

Если ИП на патенте, то ему повезло. У него нет никаких отчетных форм.

ИП на УСН

ИП на упрощенке тоже отдыхает. Сдавать ничего не нужно. Главное не забыть об уплате квартального платежа по УСН. Срок оплаты до 25 октября 2022 года включительно.

ИП на ОСНО

ИП в рамках общего режима налогообложения подает в ИФНС декларацию по НДС за 3 квартал 2022 года.

Доступен только электронный формат сдачи налоговой декларации. Крайний срок — 25 октября 2022 года. Такой же срок и для оплаты ⅓ части начисленного налога.

До 25 октября 2022 года также необходимо произвести оплату авансового платежа.

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ИП с сотрудниками

В первую очередь ИП с сотрудниками отчитывается и уплачивает налоги по той системе налогообложения, на которой он работает.

Затем в фиксированные законодательством сроки ИП сдает отчеты по сотрудникам:

Расчет по страховым взносам за 9 месяцев,

Расчет по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев.

По этим формам ИП должен предоставить информацию в ИФНС не позднее 31 октября 2022 года.

В ФСС ИП должен предоставить форму 4-ФСС за 9 месяцев. Причем в бумажном формате отчет можно было сдать только до 20 октября 2022 года. В электронном варианте отчитаться можно чуть позже — до 25 октября 2022 года.

17 октября 2022 года истек срок по представлению отчетов в ПФР:

СЗВ-М за сентябрь;

СЗВ-ТД за сентябрь ( при условии, что происходили кадровые изменения или сотрудник выбрал ЭТК ).

В случае увольнения или приема нового сотрудника на работу СЗВ-ТД предоставляется не позднее следующего дня за днем наступления события.

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Отчетность ООО

Организация, имеющая в штате сотрудников, предоставляет в контролирующие органы тот же состав отчетности, что и предприниматель с сотрудниками.

Организация на ОСНО

ООО в рамках общего режима налогообложения отчитывается за сотрудников, а также представляют в ИФНС:

Декларацию по НДС за 3 квартал. Крайний срок — 25 октября 2022 года . Возможно подать только в электронном формате.

Декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев. Крайний срок — 28 октября 2022 года .

Отчеты в Росстат

Для всех компаний и ИП состав отчетности в органы статистики отличается. У кого-то целый комплект отчетности, а кому-то вообще их сдавать не нужно. Все зависит от вида и масштабов деятельности.

Посмотреть перечень форм, необходимых для сдачи, можно на сайте статистики, указав один из реквизитов. Сервис 1С-Отчетность позволяет предоставлять отчетность в контролирующие органы из программ «1С:Предприятие».

Нулевая отчетность

Когда компания или ИП не ведут деятельность, отчетность все равно сдавать нужно — нулевую.

ИП на ОСНО

Если ИП на общем режиме не ведет деятельность, он должен предоставить один из вариантов отчета:

Нулевую декларацию по НДС ( в рамках установленного срока ).

ООО на ОСНО

В случае если деятельность ООО в рамках общего режима налогообложения не велась, нужно предоставить один из отчетов:

Нулевые декларации по НДС и налогу на прибыль ( в установленные сроки ).

Организации и ИП с сотрудниками

В случае, когда деятельность у предпринимателя или организации не велась и отсутствуют выплаты в пользу сотрудников, необходимо отчитаться по следующим формам:

нулевой расчет по страховым взносам;

нулевая форма 4-ФСС;

форма СЗВ-М.

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