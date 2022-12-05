АУСН с 2023 года

Что такое АУСН

АУСН – это специальный налоговый режим, на котором процессы расчета налогов и предоставления отчетности автоматизированы.

Налогоплательщику на АУСН не придется разбираться в тонкостях и изменениях законодательства при формировании налогооблагаемой базы, так как эта функция возложена на уполномоченный банк.

Какие банки работают с АУСН

На сегодняшний день уполномоченных банков восемь:

Сбербанк; Тинькофф; Модульбанк; Точка; Промсвязьбанк; Альфа-банк; ВТБ; Ак Барс Банк.

Кто может применять АУСН

С 1 июля 2022 года работать на АУСН могли только вновь зарегистрированные компании и предприниматели.

А с 01.01.2023 на АУСН смогут перейти все юрлица и ИП, удовлетворяющие условиям:

регистрация в Москве, Московской и Калужской областях или Татарстане;

доходы – не более 60 млн рублей ;

остаточная стоимость основных средств – не более 150 млн рублей ;

численность персонала – максимум 5 человек , включая исполнителей по договорам ГПХ;

среди персонала нет налоговых нерезидентов ;

наемные работники не привлекаются к работам, которые дают право досрочного выхода на пенсию;

доля участия других компаний – не более 25%;

наличие одного или нескольких счетов только в уполномоченных банках .

Автоматизированную упрощенку нельзя совмещать с другими специальными режимами, даже если бизнес подходит под условия их применения.

Кто не вправе применять АУСН

Не вправе применять автоматизированную упрощенку налогоплательщики из п. 2 ст. 3 закона 17-ФЗ от 25.02.2022:

банки, кредитные, микрокредитные и другие организации финансового сектора;

страховщики;

ломбарды;

продавцы подакцизных товаров;

букмекерские конторы и казино;

граждане, ведущие частную практику;

КФХ и другие.

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Как перейти на АУСН

Для перехода на АУСН нужно подать уведомление в ИФНС так же, как и для перехода на обычную упрощенку. Сделать это можно двумя способами:

Через уполномоченный банк. Через личный кабинет ИП или юрлица на официальном сайте ФНС.

Срок для перехода на АУСН

Для перехода на автоматизированную упрощенку применяется общее правило: действующий бизнес вправе начать применять спецрежим только с 1 января и при условии, что до 31 декабря предыдущего года налогоплательщик направил уведомление в ФНС.

Соответственно для работы на АУСН в 2023 году, нужно уведомить налоговую до 31.12.2022.

Согласно письму ФНС от 12.10.2022 № СД-4-3/13618@, те, кто в данный момент применяют режимы УСН или ЕСХН, могут с 1 января перейти на АУСН. Для этого до 31 декабря 2022 года (включительно) нужно направить в ИФНС электронное уведомление, заполненное в личном кабинете налогоплательщика. В уведомлении необходимо проставить признак отказа от прежнего налогового режима. В таком случае не придется направлять в ИФНС форму № 26.2-3 для УСН и форму № 26.1-3 для ЕСХН.

Что касается новичков, то для перехода на АУСН у них есть 30 дней с момента регистрации. При этом если налогоплательщик уже успел подать уведомление о переходе на УСН или ЕСХН, то возможно уточнить режим в пределах тех же 30 календарных дней с момента регистрации.

Для этого нужно уведомить налоговую о переходе на АУСН, путем заполнения экранной формы уведомления в личном кабинете. В форме обязательно проставить признак отзыва уведомления, которое подавали ранее для применения УСН или ЕСХН.

Налоги на АУСН

Налог на АУСН аналогично обычной упрощенке освобождает бизнес от уплаты:

НДС, кроме ввозного и «агентского» налога;

налога на прибыль, который рассчитывается по обычной ставке 20%;

налога на имущество организаций, за исключением недвижимости, для которой налоговая база – это кадастровая стоимость.

НДФЛ с доходов от бизнеса;

налога на имущество физлиц, которое используется в бизнесе.

Ставка налога зависит от выбранной базы:

«доходы» – 8% ;

«доходы минус расходы» – 20% .

Для тех, кто выбирает АУСН 20%, установлен минимальный налог – 3% от всех доходов. Его придётся заплатить, если по итогам года бизнес получит убыток, доход, равный нулю, либо налог, рассчитанный в обычном порядке, окажется меньше минимального налога.

ФНС самостоятельно рассчитает налог автоматизированного упрощенца по данным:

онлайн-касс;

уполномоченных банков;

личного кабинета налогоплательщика, в котором последний будет отражать доходы, полученные минуя онлайн кассу или расчетный счет.

Агентский НДФЛ на АУСН

Функции налогового агента по НДФЛ на АУСН разделены между налогоплательщиком и уполномоченным банком. Первый ведет кадровый учет, рассчитывает зарплату и отправляет последнему реестр со сведениями о начисленных персоналу доходах, правах на налоговые вычеты, а также поступивших на исполнение постановлениях ФССП или исполнительных листах.

Банк рассчитывает НДФЛ и информирует об этом клиента максимум на следующий день. Работодателю остается только заплатить налог в бюджет и перечислить зарплату работникам.

Уполномоченный банк передаст в ФНС сведения о датах выплаты и суммах зарплаты работников АУСНщика в течение пяти дней после завершения месяца.

Если по какой-либо причине работодатель не передал в банк данные о зарплате персонала, то аналогичную процедуру нужно проделать в личном кабинете налогоплательщика также в течение пяти дней месяца следующего за месяцем выплаты доходов.

Страховые взносы на АУСН

Налогоплательщики на автоматизированной упрощенке не платят страховые взносы за исключением взносов на травматизм. Для них установлена фиксированная сумма в год независимо от количества сотрудников. В 2023 году это 2 217 рублей.

Отчетность на АУСН

Компании и ИП на АУСН не сдают отчетность по налогу, уплачиваемому на АУСН, страховым взносам и НДФЛ агента, а также СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М, за исключением сведений об отдельных лицах. Данные о зарплате, стаже и налогах работников государство получит от уполномоченного банка, на которые частично возложены функции налогового агента.

При этом налогоплательщики на АУСН обязаны сдавать:

декларацию по ввозному НДС , если компания или ИП импортирует товар из стран ЕАЭС;

бухгалтерскую отчетность – для организаций;

СЗВ-ТД на работников;

СЗВ-СТАЖ на сотрудников, которые в отчетном году были в отпуске за свой счет или в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет или работали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

С 1 января 2023 года отчеты СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ будут передаваться в рамках единой формы ЕФС-1. Корректироваться или отменяться сведения за периоды до 2023 года, переданные по действующим на тот момент формам (таким как СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД), будут через старые формы, т.е. через СВЗ-КОРР, СЗВ-ТД соответственно.

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