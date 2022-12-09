Правила внутреннего трудового распорядка: какие изменения внести до 1 января 2023 года

Общие положения

Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) являются ключевым локальным нормативном актом для каждой компании. В этом документе прописаны правила приема на работу и увольнения, правила трудового распорядка, виды поощрений и дисциплинарных взысканий.

Не стоит относиться к ПВТР как к обычной формальности, ведь многие спорные ситуации между работником и работодателем могут быть решены на основании внимательного изучения этого документа. Вновь принимаемые сотрудники должны ознакомиться с ПВТР еще до подписания трудового договора. По факту с локальными актами компании новые сотрудники знакомятся в первые дни начала работы.

ПВТР не должны ущемлять прав работников (обозначенных в ТК). При этом в каждой организации ПВТР могут отличаться в зависимости от отрасли компании, специфики ее работы, наличии особых правил и нормативов деятельности.

Микропредприятия со штатом до 15 человек могут не утверждать ПВТР как отдельный документ, а прописать все основные моменты в трудовом договоре.

В 2023 году вносятся поправки В ТК. Так как ПВТР регламентирован ТК, то новшества следует отразить в этом локальном акте компании.

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Основные нововведения

Величина МРОТ

МРОТ с 1 января 2023 года будет увеличен с 15 279 рублей до 16 242 рубля. Величина МРОТ влияет на уровень зарплаты сотрудника, которая должна быть выше этого показателя, если он отработал полный месяц и на полной ставке.

Социальные гарантии для мобилизованных сотрудников и членов их семей

Новые социальные гарантии предназначены для сотрудников, попавших под частичную мобилизацию, сотрудников, заключивших контракт для прохождения военной службы.

Запрещается увольнять мобилизованных работников. На время частичной мобилизации следует приостановить трудовой договор с ними. Руководителю следует составить и подписать приказ о приостановлении трудового договора до окончания службы сотрудника. Период приостановки входит в трудовой стаж работника.

Работодатель может на время отсутствия основного работника принять в штат компании временного сотрудника по срочному трудовому договору до момента выхода работника, проходящего службу по контракту или мобилизованному.

Мобилизованный работник имеет право возобновить трудовую деятельность в течение трех месяцев после демобилизации или окончания контракта на военную службу. Уведомить работодателя он должен за 3 дня до возобновления работы.

Члены семьи мобилизованных и проходивших службу по военному контракту также получают особые гарантии:

имеют право отказаться от поездки в командировку;

имеют право отказаться от сверхурочной работы и работы в выходной;

имеют преимущественное право на сохранение рабочего места в случае сокращения штата.

Новые причины отстранения от работы

Новый порядок отстранения от работы в случае, когда за работником закреплена обязанность использовать средства индивидуальной защиты в соответствии с картой СОУТ. При этом работнику данные СИЗ предоставлены работодателем, но он их не использует.

Отстранить работника можно, если:

работа производится во вредных условиях, что подтверждено в заключении СОУТ;

работодатель предоставил сотруднику СИЗ;

предоставленные СИЗ соответствуют всем нормам безопасности и требованиям, в пригодном для использования состоянии.

Порядок учета микротравм и мероприятия по профилактике травматизма

В ПВТР следует закрепить порядок создания комиссии для расследования полученных травм, порядок учета микротравм и результатов их расследования.

Порядок внесения изменений в ПВТР

С учетом всех изменений на 2023 год руководитель может обновить утвержденные ранее ПВТР разными способами:

Если изменения не очень объемные, и основные пункты остаются в прежней редакции, то можно издать приказ руководителя об изменении существующей редакции ПВТР с перечнем изменений и дополнений, а также исключаемых пунктов. Если же ПВТР меняется значительно, то удобнее будет утвердить его новую редакцию и издать об этом соответствующий приказ.

С новой редакцией ПВТР работников компании необходимо ознакомить до их вступления в силу. Сотрудники изучают ПВТР и ставят свою подпись в специальном журнале или листе ознакомления с локальными актами компании.

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